Καλοκαιρινά ταξίδια με αυτοκίνητο: Ο έλεγχος των ελαστικών που δεν πρέπει να αμελήσουν οι οδηγοί

Snapshot Οι υψηλές θερμοκρασίες και το αυξημένο φορτίο αυξάνουν τη φθορά και το θερμικό στρες των ελαστικών κατά το καλοκαιρινό ταξίδι.

Η πίεση των ελαστικών πρέπει να ελέγχεται όταν είναι κρύα και να ακολουθούνται οι προδιαγραφές του κατασκευαστή για ασφάλεια και οικονομία καυσίμου.

Οι οδηγοί πρέπει να ελέγχουν την πίεση, το βάθος πέλματος και τυχόν φθορές ή ζημιές πριν από κάθε ταξίδι.

Η επιλογή ελαστικών πρέπει να βασίζεται στον τύπο και τη χρήση του οχήματος, με ιδιαίτερη προσοχή στη χαμηλή αντίσταση κύλισης για ηλεκτρικά οχήματα.

Ένας προληπτικός έλεγχος ελαστικών πριν από το ταξίδι μειώνει τον κίνδυνο προβλημάτων και συμβάλλει στην οδική ασφάλεια. Snapshot powered by AI

Τις ημέρες υψηλών θερμοκρασιών, η άσφαλτος μπορεί να είναι πολύ θερμότερη από τον αέρα. Τα ελαστικά λειτουργούν έτσι υπό αυξημένο θερμικό φορτίο, ιδιαίτερα όταν το όχημα είναι πλήρως φορτωμένο ή κινείται για πολλές ώρες με υψηλή ταχύτητα.

Κρίσιμη η σωστή πίεση

Η πίεση πρέπει να ελέγχεται όταν τα ελαστικά είναι κρύα και να ακολουθούνται οι προδιαγραφές του κατασκευαστή. Η χαμηλή πίεση αυξάνει τη θερμοκρασία λειτουργίας, επιταχύνει τη φθορά και επηρεάζει την κατανάλωση καυσίμου και την απόσταση φρεναρίσματος.

Τι πρέπει να ελέγχουν οι οδηγοί

Οι οδηγοί πρέπει να ελέγχουν:

τη σωστή πίεση ανάλογα με το φορτίο,

το βάθος του πέλματος,

τυχόν κοψίματα, εξογκώματα ή άλλες φθορές,

ζημιές από λακκούβες ή πεζοδρόμια.

Παράλληλα, πρέπει να αποφεύγεται η υπερφόρτωση του οχήματος, καθώς και οι απότομες επιταχύνσεις και τα έντονα φρεναρίσματα.

Διαφορετικές ανάγκες για κάθε όχημα

Οι απαιτήσεις ενός οικογενειακού αυτοκινήτου διαφέρουν από εκείνες ενός ηλεκτρικού SUV ή ενός οχήματος υψηλών επιδόσεων. Η επιλογή ελαστικών πρέπει να γίνεται με βάση τη χρήση του αυτοκινήτου, την πρόσφυση, το φρενάρισμα, την άνεση, τη διάρκεια ζωής και την κατανάλωση καυσίμου.

Για τα ηλεκτρικά οχήματα ιδιαίτερη σημασία έχει η χαμηλή αντίσταση κύλισης, ώστε να περιορίζεται η κατανάλωση ενέργειας και να αυξάνεται η αυτονομία.

Η ασφάλεια ξεκινά από τα ελαστικά

Είτε πρόκειται για την αναχώρηση είτε για την επιστροφή από τις διακοπές, η κατάσταση των ελαστικών παραμένει βασικός παράγοντας οδικής ασφάλειας. Ένας σύντομος προληπτικός έλεγχος μπορεί να περιορίσει σημαντικά τον κίνδυνο προβλημάτων κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

* Με πληροφορίες από ΑΠΕ