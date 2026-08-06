Wall Street: Σε νέο ιστορικό υψηλό ο Dow Jones – Απώλειες για S&P 500 και Nasdaq

Snapshot Ο Dow Jones κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό, κλείνοντας με άνοδο 0,49% στις 54.349,12 μονάδες.

Ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε κατά 0,17% κλείνοντας στις 7.723,55 μονάδες.

Ο τεχνολογικός Nasdaq σημείωσε απώλειες 0,83%, κλείνοντας στις 26.363,44 μονάδες.

Η αισιοδοξία για πιθανή συμφωνία στα Στενά του Ορμούζ στήριξε το επενδυτικό κλίμα.

Οι σημαντικές απώλειες της SpaceX και της AMD επηρέασαν αρνητικά τον τεχνολογικό κλάδο και τον Nasdaq. Snapshot powered by AI

Μεικτές τάσεις επικράτησαν την Τετάρτη (5/8) στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης., με τον Dow Jones να κατακτά νέο ιστορικό υψηλό, ενώ ο S&P 500 και ο Nasdaq υποχώρησαν.

Το επενδυτικό κλίμα στήριξε η αισιοδοξία για πιθανή συμφωνία γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, καθώς η αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων θα μπορούσε να περιορίσει τις πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου και στον πληθωρισμό.

Στον αντίποδα, οι έντονες απώλειες της SpaceX και της AMD επιβάρυναν τον τεχνολογικό κλάδο και οδήγησαν χαμηλότερα τον Nasdaq.

Οι δείκτες

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,49%, κλείνοντας στις 54.349,12 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 υποχώρησε κατά 0,17%, στις 7.723,55 μονάδες

O τεχνολογικός Nasdaq σημείωσε απώλειες 0,83% και διαμορφώθηκε στις 26.363,44 μονάδες.