Πρόεδρος Ιράν: «Πολύ δύσκολη» η επικοινωνία με τον ανώτατο ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Snapshot Η επικοινωνία με τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, είναι αυτή την περίοδο «πολύ δύσκολη», σύμφωνα με τον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τραυματίστηκε σε αεροπορική επίθεση που πραγματοποιήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου, όπου σκοτώθηκαν και άλλοι υψηλόβαθμοι Ιρανοί αξιωματούχοι.

Η παρατεταμένη απουσία του Χαμενεΐ από τη δημόσια ζωή έχει προκαλέσει εικασίες για την κατάσταση της υγείας του και τις ισορροπίες στην ηγεσία της χώρας.

Ο Πεζεσκιάν υπερασπίστηκε τον ανώτατο ηγέτη, αναφέροντας ότι τον αντιμετώπισε με καλοσύνη και ισχυρή λογική και καταδίκασε τις κακόβουλες αναφορές εναντίον του.

Η απουσία του Χαμενεΐ από την κηδεία του πατέρα του τον Ιούλιο προκάλεσε περαιτέρω ερωτήματα και σενάρια, συμπεριλαμβανομένου του ενδεχομένου δολοφονίας. Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε την Τετάρτη ότι η επικοινωνία με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, είναι αυτή την περίοδο «πολύ δύσκολη».

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τον Μάρτιο, όταν ανέλαβε την ηγεσία της χώρας μετά τον θάνατο του πατέρα του, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, στις αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

«Η επικοινωνία μαζί του είναι πολύ δύσκολη αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, η παρουσία του αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα για εμάς και μας επιτρέπει να συνεχίσουμε», ανέφερε ο Πεζεσκιάν σε τηλεοπτική ομιλία.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τραυματίστηκε στην ίδια επίθεση, κατά την οποία σκοτώθηκαν και άλλοι υψηλόβαθμοι Ιρανοί αξιωματούχοι. Έκτοτε, οι παρεμβάσεις του περιορίζονται σε γραπτές ανακοινώσεις.

Εικασίες για την υγεία του

Η παρατεταμένη απουσία του από τη δημόσια ζωή, ακόμη και εν μέσω της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει τροφοδοτήσει εικασίες για την κατάσταση της υγείας του και τις σχέσεις του με άλλα ισχυρά πρόσωπα του ιρανικού καθεστώτος.

Ερωτήματα προκάλεσε και η απουσία του από την κηδεία του πατέρα του τον Ιούλιο, με ορισμένα σενάρια να φτάνουν ακόμη και στο ενδεχόμενο δολοφονίας του.

Ο Πεζεσκιάν, πάντως, υπερασπίστηκε τον ανώτατο ηγέτη, λέγοντας ότι στις συναντήσεις τους τον αντιμετώπισε «με καλοσύνη και πολύ ισχυρή λογική».

«Δυστυχώς, η σημερινή κατάσταση επιτρέπει σε κακόβουλους ανθρώπους να τον παρουσιάζουν διαφορετικά και να καλλιεργούν μια στρεβλή εικόνα για εκείνον», πρόσθεσε.