Κρήτη: Ισχυρή έκρηξη αναστάτωσε πολυκατοικίες – Ένα τραυματίας και μεγάλες ζημιές
Τραυματίας και μεγάλες ζημιές, έρευνα από τις Αρχές
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τετάρτης σε γειτονιές του Ηρακλείου, ύστερα από έναν ισχυρό κρότο που ακούστηκε στην περιοχή της Θερίσσου.
Διαβάστε περισσότερα στο daynight.gr.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:15 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Βόλος: Υπό έλεγχο η φωτιά στο Αρχαίο Θέατρο Δημητριάδος
22:55 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά στην Επισκοπή Ρεθύμνου – Τρία αυτοκίνητα έγιναν στάχτη
20:52 ∙ LIFESTYLE