Κρήτη: Ισχυρή έκρηξη αναστάτωσε πολυκατοικίες – Ένα τραυματίας και μεγάλες ζημιές

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τετάρτης σε γειτονιές του Ηρακλείου, ύστερα από έναν ισχυρό κρότο που ακούστηκε στην περιοχή της Θερίσσου.

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