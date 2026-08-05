Κρήτη: Ισχυρή έκρηξη αναστάτωσε πολυκατοικίες – Ένα τραυματίας και μεγάλες ζημιές

Τραυματίας και μεγάλες ζημιές, έρευνα από τις Αρχές

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Κρήτη: Ισχυρή έκρηξη αναστάτωσε πολυκατοικίες – Ένα τραυματίας και μεγάλες ζημιές
ΕΛΛΑΔΑ
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Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τετάρτης σε γειτονιές του Ηρακλείου, ύστερα από έναν ισχυρό κρότο που ακούστηκε στην περιοχή της Θερίσσου.

Διαβάστε περισσότερα στο daynight.gr.

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