Φωτιά: Τρεις νέες συλλήψεις από την Πυροσβεστική σε Αττική, Τρίκαλα και Πρέβεζα

Snapshot Συνελήφθησαν τρία άτομα σε Αττική, Τρίκαλα και Πρέβεζα για πρόκληση φωτιάς, με συνολικά πρόστιμα άνω των 6.500 ευρώ.

Από τις αρχές του 2026 έχουν επιβληθεί 670 πρόστιμα συνολικού ύψους πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ και έχουν γίνει 267 συλλήψεις για φωτιές.

Το 89,14% των συλλήψεων οφείλεται σε αμέλεια, ενώ το 10,86% σε πρόθεση πρόκλησης πυρκαγιάς.

Η Πυροσβεστική διατηρεί αυξημένη ετοιμότητα και πραγματοποιεί εντατικούς ελέγχους για την πρόληψη και καταστολή των πυρκαγιών.

Η πλειονότητα των πυρκαγιών προκαλείται από ανθρώπινη αμέλεια, γι’ αυτό τονίζεται η ανάγκη τήρησης μέτρων πυρασφάλειας και αποφυγής επικίνδυνων εργασιών. Snapshot powered by AI

Σε τρεις νέες συλλήψεις προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια της Πυροσβεστικής για πρόκληση φωτιάς, σε Ανατολική Αττική, Τρίκαλα και Πρέβεζα, όπως ανακοινώθηκε σήμερα.

Συγκεκριμένα, ένας 32χρονος συνελήφθη εχθές στα Τρίκαλα, στο Διαλεκτό, αφού έβαλε φωτιά σε σωρό με υπολείμματα βλάστησης, δραστηριότητα που απαγορεύεται ρητά τις μέρες που ο κίνδυνος εμφάνισης πυρκαγιάς είναι υωηλός. Παράλληλα, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.500 ευρώ.

Επιπλέον, στα Σπάτα Δυτικής Αττικής συνελήφθη ένας 50χρονος καθώς είχε στήσει ψησταριά σε εξωτερικό χρόνο, μόλις 300 μέτρα απόσταση από δασική έκταση. Σημειώνεται ότι ο κίνδυνος πυρκαγιάς στην Εττική είναι στην κατηγορία 4 αυτές τις μέρες. Στον 50χρονο επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ.

Τέλος, μία γυναίκα στην Πρέβεζα συνελήφθη επίσης, καθώς έβαλε φωτιά σε ξερά χόρτα στον Άσσο του Δήμου Ζηρού. Η γυναίκα καλείται να πληρώσει πρόστιμο ύψους 2.255,86 ευρώ.

Περισσότερα από 1 εκατ. τα πρόστιμα

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 5 Αυγούστου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 670 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.022.593,87 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 267 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 238 (89,14%) είναι από αμέλεια και οι 29 (10,86%) από πρόθεση.

Η Πυροσβεστική σημειώνει ότι η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. «Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών», υπογραμμίζει η Πυροσβεστική.

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