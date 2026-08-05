Η μεγάλη επιστροφή είναι γεγονός - Στην Ελλάδα ο Γιαννούλης για τον ΠΑΟΚ

Στην Θεσσαλονίκη αφίχθη πριν μερικά λεπτά ο Δημήτρης Γιαννούλης προκειμένου να διευθετήσει τις τελικές λεπτομέρειες και να ανακοινωθεί η επιστροφή του στον ΠΑΟΚ. 

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Η μεγάλη επιστροφή είναι γεγονός - Στην Ελλάδα ο Γιαννούλης για τον ΠΑΟΚ
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Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το απόγευμα της Τετάρτης (05/08) ο Δημήτρης Γιαννούλης. Λίγο πριν τις 20:00, ο 30χρονος διεθνής αριστερός μπακ προσγειώθηκε στο Αεροδρόμιο «Μακεδονία» για να σφραγίσει τη μεγάλη του επιστροφή στον ΠΑΟΚ, έπειτα από μια πενταετή πορεία στα ευρωπαϊκά γήπεδα.

Ο Έλληνας οπισθοφύλακας αποχαιρέτησε τον «Δικέφαλο του Βορρά» τον Ιανουάριο του 2021 με προορισμό τη Νόριτς, ενώ έκτοτε μετακόμισε στη Γερμανία για λογαριασμό της Άουγκσμπουργκ, όπου αγωνίστηκε τις τελευταίες δύο σεζόν στην Bundesliga.

Πλέον, ετοιμάζεται να φορέσει ξανά τα ασπρόμαυρα, θέτοντας τον εαυτό του άμεσα στη διάθεση του Αλέσιο Λίσι ενόψει των υποχρεώσεων της ομάδας.

Ο Γιαννούλης αποτελεί το έκτο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ στη θερινή μεταγραφική περίοδο μετά τους Ελουστόνδο, Σανταμαρία, Χατζηδιάκο, Άλι και Λουσέ.

Συνολικά με την «ασπρόμαυρη» φανέλα ο 30χρονος έχει καταγράψει 78 συμμετοχές με απολογισμό δύο γκολ και 10 ασίστ.

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