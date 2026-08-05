Ψάθα: «Δεν υπήρχε μηχανική βλάβη», κατέθεσαν οι διασωθέντες για τη σύγκρουση των ελικοπτέρων

Κατέθεσαν σήμερα (05/08) τα δύο μέλη του ελικοπτέρου που σώθηκαν από τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών αεροσκαφών στην Ψάθα, δηλαδή ο Βρετανός χειριστής κι ο Έλληνας σύνδεσμος.

Οι ερωτήσεις των αξιωματικών επικεντρώθηκαν στο θέμα του συντονισμού: Ποιος έδινε τις εντολές και σε ποιον / ποιους, σύμφωνα με ρεπορτάζ του OPEN. Κανένας δεν ανέφερε θέμα τεχνικού προβλήματος, αποκλείοντας ουσιαστικά αυτό το ενδεχόμενο.

Πλέον, πιάνουν δουλειά οι τρεις πραγματογνώμονες που θα διοριστούν από την Ελληνική Αστυνομία, οι οποίοι θα υποβάλλουν πορίσματα για το συμβάν, ο καθένας στο δικό του αντικείμενο και αυτά θα συμπεριληφθούν στη δικογραφία. Παράλληλα, θα ληφθούν καταθέσεις από όλους τους εμπλεκόμενους και αρμόδιους και θα αξιοποιηθεί το διαθέσιμο υλικό που υπάρχει για τη σύγκρουση.

Ο Έλληνας συντονιστής – μεταφραστής και ο Βρετανός πιλότος που διασώθηκαν μετά την πτώση, έχουν υποστεί ορθοπεδικής φύσεως τραυματισμούς και δεν διατρέχουν κίνδυνο. Ήδη, όπως έγινε γνωστό από το Πυροσβεστικό Σώμα, έγινε αυτοψία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού στο σημείο πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα με τη συνδρομή drone.

Παράλληλα, τα στοιχεία θα υποβληθούν συμπληρωματικά στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές Βοιωτίας.

Σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες στη διερεύνηση του αεροπορικού δυστυχήματος και για να λυθεί κάθε σύγχυση, πηγές του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχουν ξεκαθαρίσει ότι το θέμα της διερεύνησης του αεροπορικού ατυχήματος εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Federal Aviation Authority (FAA) των Ηνωμένων Πολιτειών και όχι στον ΕΟΔΑΣΑΑΜ, καθώς τα ελικόπτερα έχουν αμερικανικό νηολόγιο. Η FAA έχει ενημερωθεί από την εταιρεία McDermond, όπως όφειλε κι έχουν κινηθεί οι νόμιμες ενέργειες.

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