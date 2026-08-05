Τι είναι το «σύννεφο φωτιάς» -pyrocumulus ή πυροσωρείτης: Δείτε βίντεο της πυρκαγιάς στον Κιθαιρώνα

Το timelapse βίντεο από τη μεγάλη φωτιά στον Κιθαιρώνα αποτυπώνει το πώς μπορεί μια πυρκαγιά να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις

Χρύσα Γρίβα

Τι είναι το «σύννεφο φωτιάς» -pyrocumulus ή πυροσωρείτης: Δείτε βίντεο της πυρκαγιάς στον Κιθαιρώνα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το timelapse βίντεο από τη φωτιά στον Κιθαιρώνα δείχνει την ταχεία και εκρηκτική εξέλιξη του πυρκαγιού, με το σχηματισμό του «σύννεφου φωτιάς» ή pyrocumulus.
  • Το σύννεφο pyrocumulus δημιουργείται από την έντονη θερμότητα της φωτιάς που ανυψώνει θερμό αέρα, καπνό και σωματίδια σε μεγάλο ύψος.
  • Η εμφάνιση του πυροσωρείτη υποδηλώνει εξαιρετικά μεγάλη ένταση της φωτιάς και μπορεί να επηρεάσει τις τοπικές ατμοσφαιρικές συνθήκες.
  • Το ισχυρό ανοδικό ρεύμα του σύννεφου μπορεί να διασπείρει καμένα υλικά, προκαλώντας νέες εστίες φωτιάς σε απρόβλεπτα σημεία.
  • Οι συνθήκες στον Κιθαιρώνα, όπως υψηλές θερμοκρασίες, ξηρή βλάστηση και δύσβατο ανάγλυφο, συνέβαλαν στη μετατροπή της πυρκαγιάς σε επικίνδυνο φαινόμενο.
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Ένα εντυπωσιακό timelapse βίντεο από τη μεγάλη πυρκαγιά στον Κιθαιρώνα καταγράφει καρέ-καρέ την ταχύτατη εξέλιξη και την εκρηκτική συμπεριφορά του πύρινου μετώπου, αποτυπώνοντας ένα από τα πιο επικίνδυνα φαινόμενα που μπορεί να δημιουργήσει μια μεγάλη δασική φωτιά: το λεγόμενο «σύννεφο φωτιάς», γνωστό επιστημονικά ως pyrocumulus ή πυροσωρείτης.

Σύμφωνα με το επιχειρησιακό χρονικό της πυρκαγιάς, στις 13:19 της Παρασκευής 31 Ιουλίου, οι επίγειες δυνάμεις ενημέρωσαν το Κέντρο Επιχειρήσεων ότι η φωτιά στην περιοχή του Κιθαιρώνα, βόρεια και δυτικά του οικισμού Αγίου Νεκταρίου, άρχισε να εμφανίζει «βίαιη» συμπεριφορά. Αμέσως δόθηκε εντολή στα πληρώματα να μετακινηθούν σε θέσεις όπου θα έχουν διαρκώς εξασφαλισμένη έξοδο διαφυγής, καθώς υπήρχε αυξημένος κίνδυνος αιφνίδιας μεταβολής του μετώπου.

Λίγα λεπτά αργότερα, στις 13:23, εικόνα από drone που μεταδόθηκε στο Κέντρο Επιχειρήσεων επιβεβαίωσε ότι η πυρκαγιά, επηρεαζόμενη από το έντονο ανάγλυφο της περιοχής, τη συμπαγή και ήδη προθερμασμένη βλάστηση, αλλά και τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, είχε πλέον αποκτήσει εκρηκτική συμπεριφορά. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε στην άμεση απομάκρυνση όλων των πυροσβεστικών ομάδων που επιχειρούσαν στο σημείο προς ασφαλή περιοχή, κίνηση που, σύμφωνα με την ενημέρωση, πραγματοποιήθηκε με επαγγελματισμό και απόλυτη πειθαρχία.

«Σύννεφο φωτιάς»: Τι είναι το νέφος pyrocumulus ή πυροσωρείτης

Το χαρακτηριστικό σύννεφο που διακρίνεται στο timelapse βίντεο είναι ένα νέφος pyrocumulus, γνωστό και ως πυροσωρείτης ή «σύννεφο φωτιάς». Πρόκειται για ένα φαινόμενο που δημιουργείται όταν η τεράστια θερμότητα μιας μεγάλης πυρκαγιάς προκαλεί την ταχεία ανύψωση θερμού αέρα, καπνού, υδρατμών και σωματιδίων καύσης σε μεγάλο ύψος.

Η δημιουργία του πυροσωρείτη αποτελεί ένδειξη ότι η πυρκαγιά έχει αποκτήσει εξαιρετικά μεγάλη ένταση και μπορεί να επηρεάσει η ίδια τις τοπικές ατμοσφαιρικές συνθήκες. Παράλληλα, το ισχυρό ανοδικό ρεύμα μπορεί να εκτοξεύσει καμένα υλικά και πυρακτωμένα σωματίδια σε μεγάλες αποστάσεις, δημιουργώντας νέες εστίες φωτιάς σε απρόβλεπτα σημεία και προκαλώντας νέα, ακαθόριστα μέτωπα.

Το βίντεο από τον Κιθαιρώνα αποτυπώνει με χαρακτηριστικό τρόπο πόσο γρήγορα μια δασική πυρκαγιά μπορεί να μετατραπεί σε ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο και απρόβλεπτο φαινόμενο, όταν συνδυάζονται οι υψηλές θερμοκρασίες, η ξηρή βλάστηση, το δύσβατο ανάγλυφο και οι κατάλληλες μετεωρολογικές συνθήκες.

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