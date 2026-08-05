Ο τελευταίος χαιρετισμός της θάλασσας στον Αντώνη Βιδάλη, ύπαρχο του πλοίου Superferry – Βίντεο

Οι σειρήνες των πλοίων στη Ραφήνα αποχαιρέτησαν έναν δικό τους άνθρωπο

Γιάννης Νικηφοράκης

Ο τελευταίος χαιρετισμός της θάλασσας στον Αντώνη Βιδάλη, ύπαρχο του πλοίου Superferry – Βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
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Μία πολύ συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε στο λιμάνι της Ραφήνας, όταν η σορός του Αντώνη Βιδάλη αναχώρησε για το τελευταίο του ταξίδι. Τα πλοία που βρίσκονταν στο λιμάνι, απέδωσαν τον δικό τους φόρο τιμής, με τις σειρήνες τους να ηχούν ως ένας ύστατος ναυτικός χαιρετισμός.

Ο 56άχρονος Αντώνης Βιδάλης, ύπαρχος του επιβατηγού – οχηματαγωγού πλοίου Superferry, εντοπίστηκε νεκρός στην καμπίνα του, κατά τη διάρκεια του ύπνου του. Η είδηση προκάλεσε θλίψη στην ακτοπλοϊκή κοινότητα, καθώς επρόκειτο για έναν άνθρωπο με μακρά παρουσία στη θάλασσα και στενούς δεσμούς με συναδέλφους και πληρώματα.

Οι σειρήνες των πλοίων αποτέλεσαν παραδοσιακό ναυτικό χαιρετισμό προς έναν άνθρωπο που υπηρέτησε τη θάλασσα για δεκαετίες. Στον κόσμο της ακτοπλοΐας, όπου τα πληρώματα γνωρίζονται από λιμάνι σε λιμάνι και οι σχέσεις χτίζονται μέσα στα χρόνια, τέτοιες στιγμές αποτελούν ένδειξη σεβασμού και συναδελφικότητας.

Ο αδελφός του, Νίκος, στο δικό του αποχαιρετιστήριο μήνυμα, τόνισε ότι «υπηρέτησες τη θάλασσα με αφοσίωση, τίμησες το λειτούργημά σου και στάθηκες πάντα δίπλα σε όποιον σε χρειάστηκε. Όσοι είχαν την τύχη να σε γνωρίσουν, γνώρισαν έναν άνθρωπο με καθαρή καρδιά, ήθος και ανιδιοτελή αγάπη για τον συνάνθρωπο».

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