Επίθεση με μαχαίρι από γυναίκα στο κέντρο του Λονδίνου: Τέσσερις τραυματίες

Μία γυναίκα συνελήφθη μετά τον τραυματισμό πολλών ανθρώπων από επίθεση με μαχαίρι στο Κόβεντ Γκάρντεν, στο κέντρο του Λονδίνου, όπως ανακοίνωσε η Μητροπολιτική Αστυνομία.

Τέσσερις άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε κέντρο αντιμετώπισης σοβαρών τραυμάτων μετά το περιστατικό. Η δράστιδα είναι μία γυναίκα ηλικίας 47 ετών.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανέφερε ότι δέχτηκε κλήση για περιστατικό επίθεσης με μαχαίρι στην οδό Έντελ περίπου στις 12:27 (14:27 ώρα Ελλάδος).

Τέσσερις άνδρες, ηλικίας 34, 39, 42 και 52 ετών, εντοπίστηκαν με τραύματα από μαχαίρι και τούς παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο σημείο.

Η Αστυνομία κατάσχεσε ψαλίδι

Σε νεότερη ενημέρωση, το τοπικό τμήμα της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Κάμντεν ανέφερε πως παρ’ ότι η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο, εκτιμάται ότι το περιστατικό σχετίζεται με ζήτημα ψυχικής υγείας. «Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν ένα ψαλίδι από το σημείο του συμβάντος», επισημάνθηκε ακόμη.