Θανατηφόρο τροχαίο στη Γλυφάδα: ΙΧ παρέσυρε ηλικιωμένη που επιχειρούσε να διασχίσει τη Βουλιαγμένης

Snapshot Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στη Γλυφάδα, όταν ΙΧ παρέσυρε 76χρονη γυναίκα που επιχειρούσε να διασχίσει τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας, όπου υπέκυψε στα τραύματά της.

Η 55χρονη οδηγός του οχήματος συνελήφθη και διενεργείται προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Το περιστατικό συνέβη κοντά σε κατάστημα αρτοποιίας, ενώ η 76χρονη διέσχιζε τον δρόμο σε σημείο χωρίς διάβαση πεζών.

Ο άνδρας που συνόδευε την ηλικιωμένη δεν τραυματίστηκε από το τροχαίο. Snapshot powered by AI

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (5/8) στη Γλυφάδα, με θύμα μία 76χρονη γυναίκα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 06:40 στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος του αριθμού 181. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε μία 55χρονη παρέσυρε την ηλικιωμένη, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά.

Η 76χρονη διακομίστηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της.

Η οδηγός του οχήματος συνελήφθη, ενώ για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο σημειώθηκε έξω από κατάστημα αρτοποιίας. Λίγο νωρίτερα, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι είχε βγει από τον φούρνο και επιχείρησε να διασχίσει τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης από σημείο όπου δεν υπάρχει διάβαση πεζών. Το διερχόμενο όχημα παρέσυρε την 76χρονη, ενώ ο άνδρας που τη συνόδευε δεν τραυματίστηκε.

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