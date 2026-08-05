Γεωργιάδης: Η γραμματέας Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ διαψεύδει τον Ανδρουλάκη για τα σπιτάκια ανακύκλωσης

Η γνωμοδότηση της Κωνσταντίνας Γεωργάκη δεν αποτελεί ούτε πόρισμα για την υπόθεση ούτε αξιολόγηση της νομιμότητας της συγκεκριμένης σύμβασης, αντιτείνει το ΠΑΣΟΚ

Διονυσία Προκόπη

Γεωργιάδης: Η γραμματέας Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ διαψεύδει τον Ανδρουλάκη για τα σπιτάκια ανακύκλωσης
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  • Ο Άδωνις Γεωργιάδης ισχυρίζεται ότι η Κωνσταντίνα Γεωργάκη, γραμματέας Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ, γνωμοδότησε ότι όλα έγιναν νόμιμα και συμφέροντα για το Δημόσιο στην υπόθεση των «πράσινων» σπιτιών ανακύκλωσης.
  • Το ΠΑΣΟΚ απορρίπτει τον ισχυρισμό αυτό, διευκρινίζοντας ότι η γνωμοδότηση της Γεωργάκη δεν αποτελεί πόρισμα ή αξιολόγηση της νομιμότητας της σύμβασης με την εταιρεία Texan.
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Στην αποκάλυψη του Άδωνι Γεωργιάδη σχετικά με την υπόθεση των «πράσινων» σπιτιών ανακύκλωσης, απαντά το ΠΑΣΟΚ, απορρίπτοντας ότι η νυν Γραμματέας Θεσμών και Διαφάνειας Κωνσταντίνα Γεωργάκη, είχε διαπιστώσει ως εμπειρογνώμονας στην υπόθεση ότι όλα έγιναν «καλώς και σύννομα και συμφέροντα για το Δημόσιο», και καταλόγισε παράλληλα ποινικές και αστικές ευθύνες στην ΕΔΕΛ για τη σύνταξη της έκθεσης που έκανε λόγο για υπερκοστολογήσεις.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, σε βίντεο που ανήρτησε στα social media, αποκάλυψε ότι η εμπειρογνώμονας, η οποία κλήθηκε από την υπηρεσία του ΕΣΠΑ, να γνωμοδοτήσει για την έκθεση της ΕΔΕΛ, επίκουρη καθηγήτρια του ΑΠΘ, είναι η νυν Γραμματέας Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, η κυρία Γεωργάκη έχει γνωμοδοτήσει ότι «όλα έχουν γίνει καλώς και σύννομα και συμφέροντα για το Δημόσιο, αλλά καταλογίζει ποινικές και αστικές ευθύνες στην ΕΔΕΛ και στους υπαλλήλους που συνέταξαν την σχετική έκθεση». Επομένως, η γραμματέας Διαφάνειας διαψεύδει τα περί σκανδάλου που υποστηρίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Συγκεκριμένα, ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρει: «Η υπηρεσία του ΕΣΠΑ όταν παρέλαβε την πρώτη έκθεση της ΕΔΕΛ, από όπου και ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία με το δήθεν "σκάνδαλο", ζήτησε και έλαβε γνωμοδότηση από ανεξάρτητη εμπειρογνώμονα καθηγήτρια του ΑΠΘ. Η γνωμοδότηση όχι μόνον καταλήγει στο ότι όλα έχουν γίνει καλώς και σύννομα και συμφέροντα για το Δημόσιο, αλλά καταλογίζει ποινικές και αστικές ευθύνες στην ΕΔΕΛ και στους υπαλλήλους που συνέταξαν την σχετική έκθεση κατά της εταιρίας Texan. Και τώρα θα μου πείτε, το ΠΑΣΟΚ γιατί να απαντήσει; Διότι η εμπειρογνώμονας αυτή, τα συμπεράσματα της οποίας σας παραθέτω σε φωτό εδώ, ονομάζεται Κων/να Γεωργάκη και εκτός από το πλούσιο επιστημονικό της βιογραφικό είναι η νυν -φαντάζομαι όχι και αύριο- Γραμματέας Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ…Δηλαδή ο κ. Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μιλάει για «σκάνδαλο» και η Γραμματέας Θεσμών και Διαφάνειάς του λέει ότι όσοι υιοθετούν αυτό το πόρισμα διαπράττουν ποινικό αδίκημα… Κύριε Πρόεδρε του ΠΑΣΟΚ μήπως θα θέλατε τώρα να κατεβάσετε το σχετικό σας βίντεο και να είστε από εδώ και μπρος λίγο πιο προσεκτικός; Εν ανάγκη συμβουλευτείτε την Γραμματέα σας».

«Το μόνο που νοιάζει τον κ. Γεωργιάδη είναι να κατέβει το βίντεο»

Το ΠΑΣΟΚ απορρίπτει όσα υποστηρίζει ο υπουργός Υγείας, σημειώνοντας ότι «ο κ. Γεωργιάδης κάνει πως δεν καταλαβαίνει και σκοπίμως προσπαθεί να μπερδέψει την κοινή γνώμη».

«Η γνωμοδότηση στην οποία αναφέρεστε δεν αποτελεί ούτε πόρισμα για την υπόθεση Texan ούτε αξιολόγηση της νομιμότητας της συγκεκριμένης σύμβασης. Αρκεί να διαβάσει κανείς το ίδιο το κείμενο, αντί να απομονώνει -όπως εσείς- αποσπάσματα.

»Στη δεύτερη σελίδα της γνωμοδότησης διατυπώνονται ρητά τα ερωτήματα που ζητήθηκε να απαντηθούν: αν και κατά πόσο η ΕΔΕΛ δεσμεύεται από αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο του προσυμβατικού ελέγχου, ποιες είναι οι αρμοδιότητές της, καθώς και ποιες είναι οι γενικές συνέπειες που προβλέπει το διοικητικό και ποινικό δίκαιο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των οργάνων της διοίκησης με δεσμευτικές δικαστικές κρίσεις. Όπως ξέρετε, το Ελεγκτικό Συνέδριο προβαίνει σε έλεγχο τυπικής και ουσιαστικής νομιμότητας, όχι σε έλεγχο σκοπιμότητας. Δεν κρίνει ούτε αξιολογεί αν μια σύμβαση είναι επωφελής για το δημόσιο συμφέρον, αποφαίνεται για το αν έχουν τηρηθεί οι προσυμβατικοί τύποι. Αυτό ακριβώς πραγματεύεται η γνωμοδότηση: το γενικό νομικό πλαίσιο που απορρέει από την αρχή της νομιμότητας, τις αρμοδιότητες της ΕΔΕΛ και τη δεσμευτικότητα των αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Οι αναφορές σε αστική, ποινική ή πειθαρχική ευθύνη δεν αποτελούν διαπίστωση ότι κάποιος υπέχει ή δεν υπέχει τέτοια ευθύνη στην υπόθεση Texan. Περιγράφουν το ισχύον νομικό καθεστώς, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως ακριβώς συμβαίνει σε κάθε νομική γνωμοδότηση που αναλύει τις έννομες συνέπειες πιθανών διοικητικών ενεργειών.

»Εξίσου ανακριβής είναι και η προσπάθειά σας να εμφανίσετε τη γνωμοδότηση ως δήθεν επιβεβαίωση ότι "όλα έγιναν σωστά" στην ανάθεση προς την Texan. Η γνωμοδότηση δεν εξετάζει την ουσία της σύμβασης ούτε αποφαίνεται για τη νομιμότητα ή τη σκοπιμότητά της. Εξετάζει αποκλειστικά τις έννομες συνέπειες της συμμόρφωσης ή μη της διοίκησης προς αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου» υποστηρίζει το ΠΑΣΟΚ, σε σχετική ανακοίνωση.

Επιμένοντας ο Άδωνις Γεωργιάδης στην αποκάλυψή του, με νέα ανάρτηση απευθύνεται στον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστα Τσουκαλά: «Πουθενά στον κόσμο κύριε Τσουκαλά δεν πωλούνται αυτά τα μηχανήματα με 60.000€ και αν νομίζετε ότι θα βρείτε, μπείτε στους νέους διαγωνισμούς ο ίδιος. Λοιπόν το ίδιο το πόρισμα της ΕΔΕΛ παραδέχεται ότι αυτά τα μηχανήματα που βρήκε σε αυτές τις τιμές, δεν κάνουν την ίδια δουλειά και δεν μπορούν να τοποθετηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Παντού στον κόσμο αυτά τα μηχανήματα πωλούνται σε αυτές τις τιμές όσο και εδώ».

«Απ' ό,τι καταλάβαμε το μόνο που νοιάζει τον κ. Γεωργιάδη είναι να κατέβει το video του Νίκου Ανδρουλάκη για το σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Το μόνο που τον νοιάζει, είναι να σταματήσει η δημόσια συζήτηση ώστε να μην ταράζουμε την ευδαιμονία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και των κολλητών της, που εξυπηρετεί. Γιατί τόσο άγχος, κ. Γεωργιάδη, μπροστά στη διαφάνεια και τη λογοδοσία;» απαντά από την πλευρά του, ο Κώστας Τσουκαλάς.

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