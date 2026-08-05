Σίβηρη Χαλκιδικής: Εντός ορίων τα δύο από τα τρία δείγματα πόσιμου νερού

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργαστηριακοί έλεγχοι για την ποιότητα του πόσιμου νερού στον οικισμό της Σίβηρης, στον δήμο Κασσάνδρας Χαλκιδικής, μετά τον εντοπισμό μικροβιολογικών παραμέτρων σε προηγούμενες δειγματοληψίες, που είχαν οδηγήσει στην προσωρινή σύσταση να μην καταναλώνεται το νερό.

Με νεότερη ανακοίνωσή του, ο Δήμος Κασσάνδρας γνωστοποιεί ότι, σύμφωνα με τις εκθέσεις δοκιμών και τα αποτελέσματα αναλύσεων που έχουν έως τώρα παραληφθεί από το ΚΕ.Π.Α.Μ.Α.Χ., στις δύο από τις τρεις διαθέσιμες εκθέσεις οι μικροβιολογικές αναλύσεις βρίσκονται εντός των προβλεπόμενων ορίων.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η διαδικασία των ελέγχων συνεχίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Τα αποτελέσματα της τρίτης έκθεσης αναμένονται να παραδοθούν στον Δήμο την Τετάρτη.

Στην ανακοίνωσή του, ο Δήμος Κασσάνδρας υπογραμμίζει ότι από τη στιγμή που γνωστοποιήθηκαν τα αρχικά αποτελέσματα των ελέγχων εφαρμόστηκαν άμεσα όλα τα προβλεπόμενα μέτρα, ακολουθώντας τις οδηγίες των αρμόδιων υγειονομικών αρχών.

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