Μύκονος: Η στιγμή που εντοπίζουν το ρολόι και την τσάντα των 75.000 ευρώ κάτω από πέτρες

Ο 35χρονος οδηγός φέρεται να πήρε ως «ενέχυρο» τα πολύτιμα αντικείμενα για την πληρωμή της διαδρομής και στη συνέχεια εξαφανίστηκε  

Κατερίνα Ρίστα

Μύκονος: Η στιγμή που εντοπίζουν το ρολόι και την τσάντα των 75.000 ευρώ κάτω από πέτρες
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο 35χρονος οδηγός στη Μύκονο φέρεται να υπεξαίρεσε τσάντα και ρολόι αξίας 75.000 ευρώ από 29χρονο τουρίστα κατά τη διάρκεια διαδρομής.
  • Ο οδηγός εκμεταλλεύτηκε την ολιγόλεπτη αποβίβαση του επιβάτη για να φύγει κρατώντας τα προσωπικά αντικείμενα.
  • Οι αστυνομικοί εντόπισαν και ανέσυραν τα αντικείμενα από κρυψώνα κάτω από πέτρες κοντά στο σπίτι του 35χρονου.
  • Σε βάρος του 35χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για υπεξαίρεση και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.
  • Τα κλοπιμαία κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στον νόμιμο κάτοχό τους.
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Βίντεο-ντοκουμέντο από την επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας φέρνει στο φως το newsbomb, καταγράφοντας τη στιγμή που οι αστυνομικοί εντοπίζουν και ανασύρουν τα δύο πολυτελή αντικείμενα, συνολικής αξίας περίπου 75.000 ευρώ, τα οποία είχαν αφαιρεθεί από 29χρονο τουρίστα στη Μύκονο.

Στο βίντεο διακρίνονται οι αστυνομικοί να αποκαλύπτουν την κρυψώνα, σε υπαίθριο χώρο κοντά στο σπίτι που διέμενε ο 35χρονος οδηγός, όπου είχαν τοποθετηθεί επιμελώς κάτω από πέτρες το πολυτελές και η τσάντα Hermès.

Το χρονικό της υπόθεσης

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία που υποβλήθηκε στις αρμόδιες αρχές και από την έρευνα προέκυψε ο τρόπος με τον οποίο ο 35χρονος φέρεται να απέκτησε στην κατοχή του τα προσωπικά αντικείμενα ενός 29χρονου αλλοδαπού.

Ειδικότερα, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 4 Αυγούστου, ο 35χρονος, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, μετέφερε με το Ι.Χ. αυτοκίνητό του τον 29χρονο έναντι συμφωνημένης αμοιβής. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, φέρεται να κράτησε ως «εγγύηση» την τσάντα του επιβάτη, μαζί με το περιεχόμενό της, μέχρι την καταβολή του συμφωνημένου ποσού.

Ωστόσο, λίγο πριν την άφιξη στον προορισμό τους, ο οδηγός φέρεται να εκμεταλλεύτηκε ολιγόλεπτη αποβίβαση του 29χρονου, να αποχώρησε από το σημείο και να κράτησε στην κατοχή του την τσάντα και τα προσωπικά αντικείμενα του επιβάτη.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου εντόπισαν τον 35χρονο το μεσημέρι της ίδιας ημέρας. Παράλληλα, σε υπαίθριο χώρο βρέθηκαν τα αντικείμενα που είχαν αφαιρεθεί, μεταξύ των οποίων μία τσάντα και ένα ρολόι, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 75.000 ευρώ.

Σε βάρος του 35χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για υπεξαίρεση, ενώ οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου για τις περαιτέρω νόμιμες διαδικασίες.

Τα κλοπιμαία κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στον νόμιμο κάτοχό τους, ενώ σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκε ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών.

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