ΗΠΑ: 69χρονος πήγε για ψώνια με το ελικόπτερό του γιατί η διαδρομή με το αμάξι ήταν... πολύ μεγάλη

Ένας 69χρονος άνδρας από το Ουισκόνσκιν αποφάσισε να πάει για ψώνια με το... ελικόπτερό του αντί να χρησιμοποιήσει το αυτοκίνητό του, γιατί, όπως εξήγησε ο ίδιος στις αρχές, η διαδρομή ήταν «πολύ μεγάλη».

Όλα έγιναν το Σάββατο περίπου στις 18:00 (τοπική ώρα) στο κατάστημα Cabela's στην πόλη Ρίτσφιλντ στο Ουισκόνσιν. Αστυνομικοί που κλήθηκαν στο σημείο βρήκαν το ελικόπτερο προσγειωμένο στον χώρο στάθμευσης του καταστήματος.

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Σε ανάρτησή του στο Facebook, το γραφείο σερίφη της κομητείας Ουάσινγκτον ανέφερε ότι ο πιλότος, ο οποίος κατάγεται από το Ρόζεντεϊλ, πέταξε μέχρι το κατάστημα επειδή «η διαδρομή με το αυτοκίνητο ήταν πολύ μεγάλη». Το Ρόζεντεϊλ απέχει περίπου 80 χιλιόμετρα από το Ρίτσφιλντ, μια διαδρομή σχεδόν μίας ώρας με το αυτοκίνητο.

Στον πιλότο δεν επιβλήθηκε κάποιο πρόστιμο, καθώς διέθετε την κατάλληλη άδεια, προσγειώθηκε με ασφάλεια και συμμορφώθηκε με τις ισχύουσες απαιτήσεις της Ομοσπονδιακής Διοίκησης Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), ανέφεραν οι αρχές.

«Ήταν απλώς ένας πρωτότυπος τρόπος να κάνει κανείς τα ψώνια του, αποφεύγοντας όλους τους κυκλικούς κόμβους μπροστά από το κατάστημα», αναφέρεται στην ανακοίνωση.