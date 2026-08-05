Τουρισμός για Όλους 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα – Ποια ΑΦΜ υποβάλλουν σήμερα αίτηση

Snapshot Η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026 άνοιξε στις 12:00 στο vouchers.gov.gr με επιδοτήσεις από 200 έως 600 ευρώ για διακοπές στην Ελλάδα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται σταδιακά ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ από 5 έως 9 Αυγούστου και από 10 έως 21 Αυγούστου για όλα τα ΑΦΜ.

Τα εισοδηματικά όρια αυξήθηκαν, με το όριο για άγαμους στα 21.000 ευρώ και για έγγαμους στα 33.000 ευρώ, ενώ για οικογένειες φτάνουν έως 58.000 ευρώ.

Άτομα με αναπηρία από 67% και άνω και οικογένειες με παιδιά με αναπηρία έχουν προτεραιότητα και δεν ισχύουν εισοδηματικοί περιορισμοί, ενώ οι πολύτεκνες οικογένειες λαμβάνουν επιπλέον bonus 50 ευρώ ανά παιδί από το τέταρτο και μετά.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε δύο φάσεις έως το τέλος του 2027, χωρίς ενδιάμεσες κληρώσεις, με τους δικαιούχους της δεύτερης φάσης να προκύπτουν από τους μη κληρωθέντες της πρώτης. Snapshot powered by AI

Άνοιξε στις 12:00 η πλατφόρμα στο vouchers.gov.gr για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026 που δίνει επιδότηση από 200 έως 600 ευρώ για διακοπές ανά την Ελλάδα.

Με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν σταδιακά, με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, ως εξής:

5 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 1 και 2

που λήγουν σε 1 και 2 6 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 3 και 4

που λήγουν σε 3 και 4 7 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 5 και 6

που λήγουν σε 5 και 6 8 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 7 και 8

που λήγουν σε 7 και 8 9 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 9 και 0

που λήγουν σε 9 και 0 Ενώ από 10 έως 21 Αυγούστου, η υποβολή μπορεί να γίνεται για όλα τα ΑΦΜ.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Στο επίκεντρο του νέου προγράμματος βρίσκεται η ενίσχυση της μεσαίας τάξης, γι’ αυτό και το υπουργείο Τουρισμού προχώρησε σε αύξηση των εισοδηματικών ορίων. Για τους άγαμους πολίτες χωρίς τέκνα, το όριο εισοδήματος διαμορφώνεται πλέον στις 21.000 ευρώ, αυξημένο από τις 19.000 ευρώ που ίσχυαν προηγουμένως. Αντίστοιχα, για τους έγγαμους χωρίς παιδιά, το όριο ανεβαίνει στις 33.000 ευρώ από τις 31.000 ευρώ. Για τις οικογένειες με παιδιά, τα εισοδηματικά κριτήρια κλιμακώνονται ανάλογα με τον αριθμό των μελών, με το ανώτατο όριο να αγγίζει ακόμη και τις 58.000 ευρώ.

Η κοινωνική ευαισθησία του νέου κύκλου αποδεικνύεται έμπρακτα από τις ειδικές προβλέψεις για τις ευάλωτες ομάδες. Τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, καθώς και οι οικογένειες που φροντίζουν παιδιά με αναπηρία, εντάσσονται στο πρόγραμμα με απόλυτη προτεραιότητα και χωρίς κανέναν απολύτως εισοδηματικό περιορισμό. Την ίδια στιγμή, οι πολύτεκνες οικογένειες θα δουν την ενίσχυσή τους να «φουσκώνει» σημαντικά, καθώς θεσπίζεται πρόσθετο bonus 50 ευρώ για κάθε παιδί, με αφετηρία το τέταρτο τέκνο και μετά.

Σε δύο φάσεις

Το νέο πρόγραμμα διαφοροποιείται σημαντικά από τους προηγούμενους κύκλους. Η υλοποίησή του θα πραγματοποιηθεί σε δύο διακριτές φάσεις. Η πρώτη φάση ξεκινά άμεσα και καλύπτει το διάστημα έως τις 30 Ιουνίου 2027, ενώ η δεύτερη φάση θα εκκινήσει στις αρχές του 2027 με ορίζοντα ολοκλήρωση την 31η Δεκεμβρίου 2027.

Ένα κρίσιμο στοιχείο της νέας διαδικασίας είναι ότι δεν προβλέπεται ενδιάμεση κλήρωση. Οι δικαιούχοι που θα ενταχθούν στη δεύτερη φάση του προγράμματος θα προκύψουν απευθείας από τις λίστες των μη κληρωθέντων της πρώτης φάσης, εξασφαλίζοντας έτσι τη συνέχεια και τη διαθεσιμότητα των πόρων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

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