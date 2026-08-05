Τουρισμός για Όλους 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα – Ποια ΑΦΜ υποβάλλουν σήμερα αίτηση

Όσα πρέπει να γνωρίζετε για το νέο κύκλο του προγράμματος

Παναγιώτης Βελισσάρης

Τουρισμός για Όλους 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα – Ποια ΑΦΜ υποβάλλουν σήμερα αίτηση
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026 άνοιξε στις 12:00 στο vouchers.gov.gr με επιδοτήσεις από 200 έως 600 ευρώ για διακοπές στην Ελλάδα.
  • Οι αιτήσεις υποβάλλονται σταδιακά ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ από 5 έως 9 Αυγούστου και από 10 έως 21 Αυγούστου για όλα τα ΑΦΜ.
  • Τα εισοδηματικά όρια αυξήθηκαν, με το όριο για άγαμους στα 21.000 ευρώ και για έγγαμους στα 33.000 ευρώ, ενώ για οικογένειες φτάνουν έως 58.000 ευρώ.
  • Άτομα με αναπηρία από 67% και άνω και οικογένειες με παιδιά με αναπηρία έχουν προτεραιότητα και δεν ισχύουν εισοδηματικοί περιορισμοί, ενώ οι πολύτεκνες οικογένειες λαμβάνουν επιπλέον bonus 50 ευρώ ανά παιδί από το τέταρτο και μετά.
  • Το πρόγραμμα υλοποιείται σε δύο φάσεις έως το τέλος του 2027, χωρίς ενδιάμεσες κληρώσεις, με τους δικαιούχους της δεύτερης φάσης να προκύπτουν από τους μη κληρωθέντες της πρώτης.
Snapshot powered by AI

Άνοιξε στις 12:00 η πλατφόρμα στο vouchers.gov.gr για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026 που δίνει επιδότηση από 200 έως 600 ευρώ για διακοπές ανά την Ελλάδα.

Με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν σταδιακά, με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, ως εξής:

  • 5 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 1 και 2
  • 6 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 3 και 4
  • 7 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 5 και 6
  • 8 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 7 και 8
  • 9 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 9 και 0
  • Ενώ από 10 έως 21 Αυγούστου, η υποβολή μπορεί να γίνεται για όλα τα ΑΦΜ.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Στο επίκεντρο του νέου προγράμματος βρίσκεται η ενίσχυση της μεσαίας τάξης, γι’ αυτό και το υπουργείο Τουρισμού προχώρησε σε αύξηση των εισοδηματικών ορίων. Για τους άγαμους πολίτες χωρίς τέκνα, το όριο εισοδήματος διαμορφώνεται πλέον στις 21.000 ευρώ, αυξημένο από τις 19.000 ευρώ που ίσχυαν προηγουμένως. Αντίστοιχα, για τους έγγαμους χωρίς παιδιά, το όριο ανεβαίνει στις 33.000 ευρώ από τις 31.000 ευρώ. Για τις οικογένειες με παιδιά, τα εισοδηματικά κριτήρια κλιμακώνονται ανάλογα με τον αριθμό των μελών, με το ανώτατο όριο να αγγίζει ακόμη και τις 58.000 ευρώ.

Η κοινωνική ευαισθησία του νέου κύκλου αποδεικνύεται έμπρακτα από τις ειδικές προβλέψεις για τις ευάλωτες ομάδες. Τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, καθώς και οι οικογένειες που φροντίζουν παιδιά με αναπηρία, εντάσσονται στο πρόγραμμα με απόλυτη προτεραιότητα και χωρίς κανέναν απολύτως εισοδηματικό περιορισμό. Την ίδια στιγμή, οι πολύτεκνες οικογένειες θα δουν την ενίσχυσή τους να «φουσκώνει» σημαντικά, καθώς θεσπίζεται πρόσθετο bonus 50 ευρώ για κάθε παιδί, με αφετηρία το τέταρτο τέκνο και μετά.

Σε δύο φάσεις

Το νέο πρόγραμμα διαφοροποιείται σημαντικά από τους προηγούμενους κύκλους. Η υλοποίησή του θα πραγματοποιηθεί σε δύο διακριτές φάσεις. Η πρώτη φάση ξεκινά άμεσα και καλύπτει το διάστημα έως τις 30 Ιουνίου 2027, ενώ η δεύτερη φάση θα εκκινήσει στις αρχές του 2027 με ορίζοντα ολοκλήρωση την 31η Δεκεμβρίου 2027.

Ένα κρίσιμο στοιχείο της νέας διαδικασίας είναι ότι δεν προβλέπεται ενδιάμεση κλήρωση. Οι δικαιούχοι που θα ενταχθούν στη δεύτερη φάση του προγράμματος θα προκύψουν απευθείας από τις λίστες των μη κληρωθέντων της πρώτης φάσης, εξασφαλίζοντας έτσι τη συνέχεια και τη διαθεσιμότητα των πόρων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:28ΚΟΣΜΟΣ

Καπιμπάρα επισκέφτηκαν... κτίριο νομοθετικού συμβουλίου στην Βραζιλία - Δείτε βίντεο

12:27ΕΛΛΑΔΑ

Τσίγκας για φωτιά στη Δυτική Αττική: «Θα είμαστε εκεί όσο χρειαστεί»

12:27ΕΥ ΖΗΝ

Καφεΐνη: Πώς επηρεάζει τα αυτοάνοσα νοσήματα - «Η σχέση καφέ-ανοσοποιητικού είναι πολύ πιο σύνθετη»

12:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο πρώτος «πόλεμος« της Τεχνητής Νοημοσύνης: Στο στόχαστρο ιρανικών πυραύλων Google, Amazon, Microsoft - Γιατί η Τεχεράνη βομβαρδίζει τα κέντρα δεδομένων ΑΙ

12:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επίσημα στη Χαλ ο Τζολάκης - Έσπασε το ρεκόρ μεταγραφής του Αγγλικού συλλόγου

12:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός για Όλους 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα – Ποια ΑΦΜ υποβάλλουν σήμερα αίτηση

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Εκδόθηκαν 3.000 διαβατήρια σε έναν μήνα στην Πάτρα - Οι 7 στους 10 για να αποφύγουν τη νέα ταυτότητα

11:56ANNOUNCEMENTS

RE:KRETE – FORTEZZA THE CONCERT - Ένα μήνυμα ενότητας από την Κρήτη

11:53ΕΛΛΑΔΑ

Μυστράς: «Φρούριο» το κλειστό ξενοδοχείο που έκρυβε το πτώμα του 90χρονου πατέρα του – Αλυσίδες, κάμερες και απαγορεύσεις

11:49ANNOUNCEMENTS

«Από τη Βαλτική στη Μεσόγειο»: Το 3o Piraeus Port Film Festival στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

11:41ΕΛΛΑΔΑ

Φορτηγό έπεσε πάνω σε πυροσβεστικό κρουνό και δημιούργησε... συντριβάνι στη Λαμία

11:37ΚΟΣΜΟΣ

Πωλείται το σπίτι όπου μεγάλωσε ο Νιλ Άρμστρονγκ - «Εδώ γεννήθηκε η αγάπη του για την Σελήνη»

11:28ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Συνελήφθη Έλληνας οδηγός για υπεξαίρεση τσάντας και ρολογιού αξίας 75.000 ευρώ από τουρίστα

11:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Επικοινωνιακή αδράνεια» της ΝΔ για τα σπιτάκια ανακύκλωσης - «Συνειδητοποίησα ότι πρέπει να ασχοληθώ ο ίδιος»

11:26ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο Σακίλ Ο΄Νιλ το χει ακόμα: Καρφώνει στα 54 του και τρελαίνει το κοινό - Βίντεο

11:11ΚΟΣΜΟΣ

Malaysia Airlines: Πιλότος συνελήφθη για λαθρεμπόριο 70.000 χαπιών έκσταση στην Ινδονησία - Μετέφερε 170 επιβάτες ενώ είχε κάνει χρήση ναρκωτικών

11:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης σε δήμαρχο Θεσσαλονίκης: Το 2030 θα έχουμε μια καινούργια ΔΕΘ, κρατώντας την υφιστάμενη σε λειτουργία – Θα έχουμε έναν πολύ μεγάλο χώρο πρασίνου στο κέντρο

10:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Από σήμερα ξεκινούν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων 55 ετών και άνω

10:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Περιφέρεια Αττικής: Δηλώνει παράσταση πολιτικής αγωγής κατά των συλληφθέντων για την φωτιά στη Βοιωτία - «Μηδενική ανοχή και σε νομικό επίπεδο για τους υπαίτιους»

10:40ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Βοιωτία: «Ελλιπέστατη η δικογραφία – Δεν είναι ο δήμαρχος Στυλίδας ιδιοκτήτης του αιολικού πάρκου», λέει ο δικηγόρος του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός για Όλους 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα – Ποια ΑΦΜ υποβάλλουν σήμερα αίτηση

11:53ΕΛΛΑΔΑ

Μυστράς: «Φρούριο» το κλειστό ξενοδοχείο που έκρυβε το πτώμα του 90χρονου πατέρα του – Αλυσίδες, κάμερες και απαγορεύσεις

11:28ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Συνελήφθη Έλληνας οδηγός για υπεξαίρεση τσάντας και ρολογιού αξίας 75.000 ευρώ από τουρίστα

08:35ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Μαρουσάκη: Καλοκαίρι με 38αρια – Πού αναμένονται ισχυροί βοριάδες

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Τουρκία: Συνελήφθη ηθοποιός και πρώην παίκτρια του Survivor για «προσβολή δημοσίας αιδούς»- Παραδέχτηκε ότι φοράει δονητή στον λαιμό της

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: ΤikToker δολοφονήθηκε εν ψυχρώ ενώ έκανε live μετάδοση έξω από εστιατόριο - Βίντεο ντοκουμέντο

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Εκδόθηκαν 3.000 διαβατήρια σε έναν μήνα στην Πάτρα - Οι 7 στους 10 για να αποφύγουν τη νέα ταυτότητα

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Μυστράς: Πώς οι αστυνομικοί έφτασαν στο εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο και βρήκαν τη σορό του 90χρονου στον καταψύκτη – Η επικοινωνία με την κόρη και οι ισχυρισμοί του 55χρονου

05:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:07ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Παρίστανε τον τζιχαντιστή με τηλέφωνο «μιας χρήσης» ο Αφγανός δολοφόνος της Βρετανίδας - Το σχέδιο του για την παραπλάνηση των αρχών και τα δύο σενάρια για τα κίνητρα του εγκλήματος

17:55ΚΟΣΜΟΣ

Ναρκοβαρόνος εκτέλεσε Μεξικανή influencer live στο Tik Tok επειδή παράτησε τον γιο του

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Έγκλημα στη Σύρο: Κατέθεσε δύο φωτογραφίες ο 41χρονος πριν από την προφυλάκισή του - Τι υποστήριξε

22:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 4/8/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν

11:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Επικοινωνιακή αδράνεια» της ΝΔ για τα σπιτάκια ανακύκλωσης - «Συνειδητοποίησα ότι πρέπει να ασχοληθώ ο ίδιος»

06:54ΕΥ ΖΗΝ

Τι πολύτιμο προσφέρει στην υγεία μας η παραδοσιακή χωριάτικη σαλάτα

22:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε ενισχύονται οι βοριάδες και τι περιμένουμε για τον 15Αύγουστο - Πρόγνωση Αρναούτογλου

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Όταν η Μάνη χειροκρότησε τον φονιά: Η εκδίκηση ενός πατέρα που συγκλόνισε την Ελλάδα

10:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Από σήμερα ξεκινούν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων 55 ετών και άνω

02:14ΕΘΝΙΚΑ

Πρόσκληση για κατάταξη στο Στρατό Ξηράς με την 2026 Γ'/ΕΣΣΟ – Όλες οι πληροφορίες

09:26LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ – Αντζελίνα Τζολί: Νέο επεισόδιο στον δικαστικό πόλεμο – Τι ζητά ο ηθοποιός από την πρώην σύζυγό του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ