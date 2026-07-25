Τα 10 νησιά που πρέπει να επισκεφτείτε το 2026 – Μεταξύ αυτών κι ένα ελληνικό «κόσμημα»

Η Expedia αποκαλύπτει τους προορισμούς που θα «κλέψουν» τις εντυπώσεις το 2026

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Τα 10 νησιά που πρέπει να επισκεφτείτε το 2026 – Μεταξύ αυτών κι ένα ελληνικό «κόσμημα»
TRAVEL
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Από τις γαλάζιες ακτές της Καραϊβικής έως τα άγρια τοπία του Βορρά και τα σοκάκια του Αιγαίου, τα νησιά συνεχίζουν να αποτελούν το απόλυτο σύμβολο απόδρασης. Η Expedia ξεχωρίζει τους προορισμούς που θα πρωταγωνιστήσουν το 2026, με την Ελλάδα να έχει τη δική της ξεχωριστή θέση.

Η πρόσφατη λίστα Island Hot List 2026 αναδεικνύει τους δημοφιλέστερους ανερχόμενους νησιωτικούς προορισμούς, με βάση το αυξημένο ενδιαφέρον των χρηστών της πλατφόρμας. Οι αναζητήσεις για διακοπές σε νησιά έχουν αυξηθεί κατά 55% σε ετήσια βάση, καθώς οι ταξιδιώτες αναζητούν συνδυασμό φυσικής ομορφιάς, αυθεντικών εμπειριών και καλύτερης αξίας.

Τα νησιά δεν προσφέρουν μόνο την ανάγκη για απόδραση, αλλά μπορούν επίσης να αποτελέσουν οικονομικά έξυπνες επιλογές χάρη στα πακέτα διακοπών και τις προσφορές, σύμφωνα με την αντιπρόεδρο δημοσίων σχέσεων της Expedia Group Brand, Μέλανι Φις.

Οι κορυφαίοι νησιωτικοί προορισμοί για το 2026:

1. Αγία Λουκία (St. Lucia) – Καλύτερη για ρομαντικές αποδράσεις

Με ηφαιστειακές κορυφές, καταπράσινες ζούγκλες και παραλίες με λευκή άμμο, η Αγία Λουκία προσφέρει ρομαντική ατμόσφαιρα αλλά και δραστηριότητες όπως πεζοπορία, θερμές πηγές και καταδύσεις.

2. Πόρτο Σάντο, Μαδέρα, Πορτογαλία – Καλύτερη για ευεξία

Το «Χρυσό Νησί» της Μαδέρας ξεχωρίζει για την τεράστια αμμώδη παραλία του και τις φυσικές θεραπείες ευεξίας, όπως θεραπείες με θερμή άμμο πλούσια σε μέταλλα.

3. Πρασλίν, Σεϋχέλλες – Καλύτερη για λάτρεις της φύσης

Με αρχαία δάση φοινίκων, τοποθεσίες UNESCO και εντυπωσιακές λευκές παραλίες, το Πρασλίν αποτελεί ιδανικό προορισμό για όσους αναζητούν φυσική ομορφιά.

4. Σύρος, Ελλάδα – Καλύτερη για γαστρονομία

Η Σύρος προσφέρει μία πιο ήρεμη εναλλακτική σε σύγκριση με Σαντορίνη και Μύκονο, με γραφικά χωριά, νεοκλασσικά κτήρια, παραδοσιακές ταβέρνες και αυθεντική μεσογειακή κουζίνα.

5. Νησιά Λοφότεν, Νορβηγία – Καλύτερα για αρκτικές περιπέτειες

Το νορβηγικό αρχιπέλαγος εντυπωσιάζει με βουνά, φιόρδ, παραδοσιακά ψαροχώρια και μοναδικά φαινόμενα όπως το Βόρειο Σέλας.

6. Παλαουάν, Φιλιππίνες – Καλύτερο για φυσικά θαύματα

Τα γαλαζοπράσινα νερά, οι ασβεστολιθικοί βράχοι και οι δραστηριότητες όπως καταδύσεις, καγιάκ και εξερεύνηση νησιών το κάνουν έναν από τους πιο εντυπωσιακούς τροπικούς προορισμούς.

7. Κουλέμπρα, Πουέρτο Ρίκο – Καλύτερο για θαλάσσιες περιπέτειες

Το νησί προσφέρει διάσημες παραλίες, snorkeling με χελώνες, ιστιοπλοΐα και δραστηριότητες στη φύση.

8. Σανιμπέλ, Φλόριντα – Καλύτερο για οικογενειακές διακοπές

Γνωστό ως «Πρωτεύουσα των Κοχυλιών του Κόσμου», προσφέρει ήρεμες διακοπές, καταφύγια άγριας ζωής και ποδηλατικές διαδρομές.

9. Φου Κουόκ, Βιετνάμ – Καλύτερο για προσιτή πολυτέλεια

Το νησί στον Κόλπο της Ταϊλάνδης συνδυάζει πολυτελή καταλύματα σε προσιτές τιμές, παραλίες, ζούγκλες και παραδοσιακά ψαροχώρια.

10. Φίτζι – Καλύτερο για διακοπές πολλών γενεών

Με εντυπωσιακές παραλίες, πλούσια κουλτούρα και θαλάσσιες δραστηριότητες όπως καταδύσεις με σαλάχια, το Φίτζι αποτελεί επιλογή για όλη την οικογένεια.

Ιδιαίτερη διάκριση: Πράσινο Ακρωτήρι – Καλύτερο για ποδοσφαιρόφιλους

Η δημοτικότητα του προορισμού αυξήθηκε μετά το εφετινό Μουντιάλ, προσφέροντας παραλίες, ηφαιστειακά τοπία και θαλάσσια σπορ.

Ιδιαίτερη διάκριση: Great Stirrup Cay, Μπαχάμες – Καλύτερο ιδιωτικό νησί κρουαζιέρας

Το ιδιωτικό νησί της Norwegian Cruise Line προσφέρει παραλίες, υδάτινο πάρκο, δραστηριότητες περιπέτειας και χώρο μόνο για ενήλικες.

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