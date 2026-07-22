Lonely Planet: Η Σάμος πρώτη ανάμεσα στα ελληνικά νησιά που διατηρούν την αυθεντικότητά τους

Στο εκτενές αφιέρωμα, η Σάμος παρουσιάζεται ως η κορυφαία επιλογή ανάμεσα στα ελληνικά νησιά που εξακολουθούν να διατηρούν τον αυθεντικό τους χαρακτήρα

Γιάννης Καλύβας

Lonely Planet: Η Σάμος πρώτη ανάμεσα στα ελληνικά νησιά που διατηρούν την αυθεντικότητά τους
TRAVEL
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  • Η Σάμος κατατάσσεται πρώτη ανάμεσα στα ελληνικά νησιά που διατηρούν τον αυθεντικό τους χαρακτήρα σύμφωνα με το αφιέρωμα της Lonely Planet Italia για το 2026.
  • Το νησί ξεχωρίζει για τα φυσικά τοπία του, όπως το Όρος Κέρκης, τις παραλίες Μικρό και Μεγάλο Σεϊτάνι, καθώς και την παραλία Ποτάμι με τη μοναδική βλάστηση και τα γαλαζοπράσινα νερά.
  • Η πολιτιστική κληρονομιά, η αυθεντική ατμόσφαιρα των παραδοσιακών οικισμών και η μακραίωνη οινική παράδοση ενισχύουν την ποιοτική και ήρεμη τουριστική εμπειρία στη Σάμο.
  • Ο Δήμος Δυτικής Σάμου προωθεί τη διεθνή προβολή του νησιού με στόχο την ανάδειξη δημοφιλών και άγνωστων πτυχ
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Μία νέα διεθνή διάκριση καταγράφεται για τη Σάμο καθώς η δημοφιλής ταξιδιωτική ιστοσελίδα Lonely Planet Italia τοποθετεί το νησί στην πρώτη θέση του αφιερώματός της με τίτλο «Ταξιδέψτε πέρα από τα τετριμμένα: Τα ελληνικά νησιά χωρίς μαζικά πλήθη για το 2026» (https://www.lonelyplanetitalia.it/articoli/mare-e-spiagge/isole-greche-meno-affollate-estate-2026).

Στο εκτενές αφιέρωμα, η Σάμος παρουσιάζεται ως η κορυφαία επιλογή ανάμεσα στα ελληνικά νησιά που εξακολουθούν να διατηρούν τον αυθεντικό τους χαρακτήρα, προσφέροντας στον επισκέπτη τη δυνατότητα να γνωρίσει μια διαφορετική πλευρά του Αιγαίου. Το Lonely Planet επισημαίνει ότι το νησί συνδυάζει εντυπωσιακά φυσικά τοπία, πλούσια ιστορία και αυθεντικές στιγμές, προτείνοντας στους ταξιδιώτες να ανακαλύψουν το επιβλητικό Όρος Κέρκης, τη δεύτερη υψηλότερη κορυφή του Αιγαίου, που αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους προορισμούς πεζοπορίας στην Ελλάδα και χαρίζει μοναδική θέα στο νησί και το πέλαγος.

Ξεχωριστή θέση στο αφιέρωμα καταλαμβάνουν επίσης οι παραδεισένιες παραλίες Μικρό Σεϊτάνι και Μεγάλο Σεϊτάνι, οι οποίες περιγράφονται ως δύο από τα πιο παρθένα και εντυπωσιακά σημεία της Ελλάδας, με κρυστάλλινα νερά και άγριο φυσικό περιβάλλον που προσεγγίζονται κυρίως μέσα από πεζοπορικές διαδρομές ή διά θαλάσσης, προσφέροντας μια ανεπανάληπτη δυνατότητα επαφής με τη φύση. Παράλληλα, το δημοσίευμα προβάλλει την παραλία Ποτάμι, μία από τις πιο χαρακτηριστικές της δυτικής Σάμου, αναδεικνύοντας τον μοναδικό συνδυασμό της πυκνής βλάστησης, των γαλαζοπράσινων νερών και του φυσικού τοπίου που την περιβάλλει.

Το Lonely Planet αναφέρεται ακόμη στη γενέτειρα του Πυθαγόρα, στην πλούσια πολιτιστική κληρονομιά του νησιού, στην αυθεντική ατμόσφαιρα των παραδοσιακών οικισμών και στη μακραίωνη οινική παράδοση της Σάμου, υπογραμμίζοντας ότι, παρά τη διεθνή αναγνώριση που απολαμβάνει, το νησί εξακολουθεί να προσφέρει ήρεμες, ποιοτικές και αυθεντικές διακοπές, αποτελώντας ιδανική επιλογή για ταξιδιώτες που αναζητούν φυσική ομορφιά, πολιτισμό, επιλεγμένη διασκέδαση, αναζωογόνηση και βιώσιμες ταξιδιωτικές εμπειρίες.

Σημειώνεται πως σε εξέλιξη βρίσκεται το κάλεσμα του Δήμου Δυτικής Σάμου με στόχο την ενημέρωση εκπροσώπων διεθνών ΜΜΕ όπως του συγκεκριμένου, με στόχο την ανάδειξη δημοφιλών καθώς και άγνωστων πτυχών του προορισμού Με αφορμή τη σημαντική αυτή διεθνή προβολή, ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Δυτικής Σάμου, Βαγγέλης Μαρνέζος, τόνισε πως «η ανάδειξη της Σάμου στην πρώτη θέση ενός τόσο σημαντικού καταλόγου αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τον τόπο μας και επιβεβαιώνει ότι η αυθεντικότητα, η φυσική ομορφιά και η ποιότητα αποτελούν σήμερα τα ισχυρότερα συγκριτικά πλεονεκτήματα ενός προορισμού. Η Σάμος διαθέτει μοναδικούς φυσικούς θησαυρούς που συνδυάζονται με σπουδαία πολιτιστική κληρονομιά, γαστρονομία, οινική παράδοση και πλήθος δραστηριοτήτων στη φύση. Συνεχίζουμε με συνέπεια την προσπάθεια για την ανάδειξη του προορισμού στις σημαντικότερες διεθνείς αγορές, επενδύοντας σε ένα μοντέλο βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης που δημιουργεί αξία για τους επισκέπτες, την τοπική κοινωνία και τις επόμενες γενιές».

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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