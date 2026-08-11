Απίστευτες εικόνες: Μουσουλμάνος προσεύχεται γονατιστός μέσα στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου

Snapshot Ένας μουσουλμάνος γονάτισε και προσευχήθηκε στραμμένος προς τη Μέκκα μέσα στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό.

Το βίντεο της προσευχής έγινε viral και προκάλεσε έντονη συζήτηση στα κοινωνικά δίκτυα.

Υπάρχουν διαφορετικές αντιδράσεις, με κάποιους να βλέπουν την πράξη ως έκφραση πίστης και άλλους να αμφισβητούν την παρουσία διαφορετικής θρησκευτικής τελετής σε χριστιανικό χώρο.

Ο άνδρας είχε βγάλει τα παπούτσια του, τηρώντας τις ισλαμικές υποχρεώσεις κατά την είσοδο σε λατρευτικό χώρο.

Μη μουσουλμάνοι δεν επιτρέπεται να εισέλθουν στην πόλη της Μέκκας, ειδικά κοντά στην Κάαμπα. Snapshot powered by AI

Η εικόνα ενός άνδρα στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, να προσεύχεται γονατιστός, θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη, αν δεν επρόκειτο για μουσουλμάνο.

Ένα βίντεο που έχει γίνει viral, και διακινείται από χθες, έχει τροφοδοτήσει μεγάλη συζήτηση μεταξύ των χρηστών, έχει καταγραφεί ο άνδρας γονατιστός κατά τη διάρκεια της ισλαμικής προσευχής, στραμμένος προς τη Μέκκα.

Το βίντεο, το οποίο αναδημοσιεύτηκε στα κοινωνικά δίκτυα από το Welcome To Favelas, συγκέντρωσε σε λίγες ώρες πολυάριθμες προβολές και σχόλια. Από τη μία πλευρά, υπάρχουν όσοι θεωρούν τη χειρονομία αυτή ως προσωπική έκφραση πίστης, ενώ από την άλλη, υπάρχουν όσοι αμφισβητούν την επιλογή να τελείται διαφορετική θρησκευτική τελετή μέσα σε έναν από τους σημαντικότερους συμβολικούς χώρους του χριστιανισμού.

H χαρακτηριστική λεπτομέρεια που ίσως κάποιος παραβλέψει είναι πως ο άνδρας έχει βγάλει τα παπούτσια του, από τις βασικές υποχρεώσεις των Μουσουλμάνων για την είσοδό τους σε λατρευτικό χώρο.

Επίσης οι μη μουσουλμάνοι δεν επιτρέπεται καν να εισέλθουν στην πόλη της Μέκκας, και σίγουρα όχι πουθενά κοντά στην Κάαμπα.