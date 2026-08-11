Φονικός σεισμός στην Κολομβία: «Κάθε λεπτό μετράει» για την αναζήτηση επιζώντων

Ταυτοποιήθηκαν 43 σοροί - Δύσκολο το έργο των σωστικών συνεργείων, παλεύουν με τον χρόνο

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Φονικός σεισμός στην Κολομβία: «Κάθε λεπτό μετράει» για την αναζήτηση επιζώντων
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο αριθμός των νεκρών από τον σεισμό στην Κολομβία ανήλθε σε 234, με εκατοντάδες τραυματίες και αγνοούμενους.
  • Οι αγνοούμενοι επίσημα είναι πάνω από 180, ενώ ανεπίσημα εκτιμώνται σε χιλιάδες.
  • Από τις 10 Αυγούστου έχουν καταγραφεί πάνω από 90 μετασεισμοί μετά τον κύριο σεισμό μεγέθους 7,4 Ρίχτερ.
  • Οι πόλεις Περέιρα, Κάλι, Μανιζάλες, Αρμενία και Κίμπντο υπέστησαν σοβαρές ζημιές και συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης.
  • Οι αρχές έχουν ενεργοποιήσει έκτακτα μέτρα, με τη συμμετοχή στρατού και αστυνομίας για την υποστήριξη των πληγέντων και την αποτροπή λεηλασιών.
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Νέα αύξηση παρουσίασε ο αριθμός των θυμάτων του φονικού σεισμού στην Κολομβία, όπου σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση ξεπέρασαν στους 250, ενώ εκατοντάδες είναι οι τραυματίες και οι αγνοούμενοι.

Για τα σωστικά συνεργεία η αναζήτηση επιζώντων δεν έχει σταματήσει ούτε για μία στιγμή, καθώς ο αριθμός των αγνοουμένων επισήμως ανέρχεται σε λίγο παραπάνω από 180, ανεπισήμως σε χιλιάδες.

Το Εθνικό Ινστιτούτο Νομικής Ιατρικής και Εγκληματολογικών Επιστημών επιβεβαίωσε την ταυτοποίηση 43 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους μετά τον σεισμό της 10ης Αυγούστου. Τα θύματα προέρχονται από διαφορετικές πόλεις. Οι σοροί που έχουν αναγνωριστεί θα παραδοθούν στις οικογένειές τους τις επόμενες ώρες.

Από τη Δευτέρα, όταν χτύπησαν τα 7,4 Ρίχτερ έχουν καταγραφεί πάνω από 90 μετασεισμοί.

Η Περέιρα, μια από τις πόλεις που επλήγησαν περισσότερο βιώνει μερικές από τις πιο σοβαρές συνέπειες της έκτακτης ανάγκης, με κτίρια που κατέρρευσαν και επιχειρήσεις διάσωσης που διήρκεσαν όλη τη νύχτα. Το Κάλι, το Μανιζάλες, η Αρμενία και το Κίμπντο ανέφεραν επίσης σημαντικές ζημιές μετά τον σεισμό.

Δεδομένου του μεγέθους της τραγωδίας, οι αρχές ενεργοποίησαν έκτακτα μέτρα για την περίθαλψη των πληγέντων πληθυσμών, τη δημιουργία καταφυγίων και τον συντονισμό των προσπαθειών έρευνας και ανθρωπιστικής βοήθειας. Στις σεισμόπληκτες περιοχές αναπτύχθηκα ομάδες του στρατού και της αστυνομίας για να αποτραπούν φαινόμενα λεηλασίας

Οι ομάδες έκτακτης ανάγκης παραμένουν ανεπτυγμένες στις πληγείσες περιοχές, ενώ αξιολογούνται οι δομικές ζημιές και προχωρούν οι εργασίες μέσα στα ερείπια.

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