Κολομβία: Πάνω από 250 οι νεκροί από τον σεισμό των 7,4 βαθμών

Πάνω από 250 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 1.000 έχουν τραυματιστεί από τον ισχυρό σεισμό των 7,4 βαθμών που έπληξε την Κολομβία

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Κολομβία: Πάνω από 250 οι νεκροί από τον σεισμό των 7,4 βαθμών
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο σεισμός των 7,4 βαθμών στην Κολομβία έχει προκαλέσει πάνω από 250 νεκρούς και περισσότερους από 1.000 τραυματίες.
  • Η ισχυρή δόνηση σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας, πλήττοντας κυρίως το κεντρικό τμήμα της χώρας με εκτεταμένες καταστροφές σε κτίρια και υποδομές.
  • Σχεδόν 100 μετασεισμικές δονήσεις έχουν καταγραφεί μέχρι το πρωί της Τρίτης στην πληγείσα περιοχή.
  • Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις επιχειρήσεις διάσωσης, χρησιμοποιώντας μηχανήματα και χειρωνακτική εργασία για τον εντοπισμό επιζώντων κάτω από τα ερείπια.
  • Περίπου 5.000 κατοικίες έχουν υποστεί ζημιές, ενώ δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΗΕ.
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Σε αγώνα δρόμου για τον εντοπισμό επιζώντων επιδίδονται τα σωστικά συνεργεία στη δυτική Κολομβία, καθώς ο ισχυρός σεισμός των 7,4 βαθμών έχει αφήσει πίσω του περισσότερους από 250 νεκρούς, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις των τοπικών αρχών.

Κολομβία

Κάτοικοι ψάχνουν μέσα στα συντρίμμια την επόμενη μέρα από τον σεισμό που έπληξε το Κάλι της Κολομβίας, Τρίτη, 11 Αυγούστου 2026

AP

Διασώστες επιχειρούν ανάμεσα σε τεράστιους όγκους από σκυρόδεμα και συντρίμμια, ενώ συγγενείς αγνοουμένων παραμένουν κοντά στα κατεστραμμένα κτίρια, περιμένοντας με αγωνία κάποιο σημάδι ζωής.

Κολομβία

Κάτοικοι καθαρίζουν τα συντρίμμια αναζητώντας επιζώντες την επόμενη μέρα από τον σεισμό που έπληξε το Κάλι της Κολομβίας

AP

Η ισχυρή σεισμική δόνηση, η μεγαλύτερη που έχει σημειωθεί στη χώρα εδώ και αρκετές δεκαετίες, σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας και έπληξε το κεντρικό τμήμα της Κολομβίας, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε πολυκατοικίες, κατοικίες, σχολεία και δομές υγείας.

Κολομβία

Οι διασώστες μεταφέρουν γυναίκα που ανέσυραν από τα ερείπια την επόμενη μέρα από τον σεισμό που έπληξε την Περέιρα της Κολομβίας, την Τρίτη, 11 Αυγούστου 2026

AP

Μέχρι το πρωί της Τρίτης, σχεδόν 100 μετασεισμικές δονήσεις είχαν καταγραφεί στην περιοχή.

Κολομβία

Κάτοικοι και διασώστες ψάχνουν στα ερείπια μετά από σεισμό που έπληξε την Κάλι της Κολομβίας, Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026

AP

Στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο, τα συνεργεία διάσωσης εργάστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, χρησιμοποιώντας γερανούς και εκσκαφείς, αλλά και επιχειρώντας ακόμη και με τα χέρια.

Κολομβία

Κάτοικοι αγκαλιάζονται καθώς οι διασώστες ψάχνουν στα ερείπια του κατεστραμμένου σπιτιού τους, την επόμενη μέρα από τον σεισμό που έπληξε το Κάλι της Κολομβίας

AP

Οι διασώστες απομάκρυναν μεταλλικά δοκάρια και μετέφεραν μεγάλες ποσότητες συντριμμιών, προσπαθώντας να προσεγγίσουν ανθρώπους που ενδέχεται να βρίσκονται ακόμη εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια.

Κολομβία

Εργάτες ασφαλίζουν ένα τμήμα της κατεστραμμένης κατασκευής με αλυσίδες πριν το σηκώσουν με γερανό την επόμενη μέρα από τον σεισμό που έπληξε την Περέιρα της Κολομβίας

AP

Σύμφωνα με διαφορετικές αναφορές από τις πληγείσες περιοχές, ο αριθμός των θυμάτων είχε φτάσει το πρωί της Τρίτης τους 254. Από αυτούς, 101 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Περέιρα, ενώ 95 θάνατοι καταγράφηκαν στο Κάλι, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Οι τραυματίες ξεπερνούν τους 1.000.

Κολομβία

Κάτοικοι ψάχνουν στα ερείπια μετά τον σεισμό που έπληξε την Περέιρα της Κολομβίας, Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026

AP

Παράλληλα, το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA) εκτιμά ότι περίπου 5.000 κατοικίες έχουν υποστεί ζημιές. Δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει, ενώ εκατοντάδες σπίτια έχουν υποστεί σοβαρές καταστροφές.

Κολομβία

Κάτοικοι και διασώστες ψάχνουν στα ερείπια μετά από σεισμό που έπληξε την Κάλι της Κολομβίας

AP

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