Κλήρωση Eurojackpot σήμερα 11/8: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 10 εκατ. ευρώ

Snapshot Οι νικητήριοι αριθμοί της κλήρωσης 254 ήταν: 4, 11, 12, 16, 30 και οι αριθμοί Eurojackpot 8 και 9.

Το Eurojackpot περιλαμβάνει συμμετοχή 19 χωρών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Τα κέρδη του Eurojackpot ξεκινούν από 10 εκατομμύρια ευρώ και μπορούν να φτάσουν έως 120 εκατομμύρια ευρώ μέσω τζακ ποτ. Snapshot powered by AI

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη (11/8), η κλήρωση του Eurojackpot που μοιράζει 10.000.000 ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.

Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση του Eurojackpot (254) για τα 10.000.000 ευρώ, σήμερα, είναι: 4, 11, 12, 16, 30 και αριθμοί Eurojackpot το 8 και 9.

Τι είναι το Eurojackpot

Η κλήρωση, στην οποία παίρνουν μέρος συνολικά 19 χώρες συμπεριλαμβανομένης πλέον και της Ελλάδας, μοιράζει κέρδη που ξεκινούν από τα 10 εκατ. ευρώ και μπορούν να φτάσουν έως και τα 120 εκατ. ευρώ, μέσα από συνεχόμενα τζακ ποτ.