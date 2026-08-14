Άντζελα Δημητρίου: Γιόρτασε τα γενέθλιά της με φόντο την Ακρόπολη - «Δεν μεγαλώνουμε, ομορφαίνουμε»

Τα γενέθλιά της γιόρτασε η Άντζελα Δημητρίου την Παρασκευή (14/8) σε μία ξεχωριστή βραδιά γεμάτη αγάπη, χαμόγελα και φόντο τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

Μέσα από ανάρτησή της στα social media, η δημοφιλής ερμηνεύτρια ευχαρίστησε τους φίλους της για την έκπληξη που της ετοίμασαν αλλά και τον κόσμο που έσπευσε να της ευχηθεί για αυτή την ξεχωριστή ημέρα.

«Ένα μεγάλο, ολόψυχο ευχαριστώ σε όλους σας για τις υπέροχες ευχές που μου στείλατε για τα γενέθλιά μου! Η αγάπη, η σκέψη και τα όμορφα λόγια σας με συγκίνησαν πραγματικά και έκαναν τη μέρα μου ακόμη πιο ξεχωριστή. Και φυσικά, ένα τεράστιο ευχαριστώ στους αγαπημενους μου φίλους για την υπέροχη έκπληξη που μου ετοίμασαν! Δεν το περίμενα καθόλου και η χαρά και η συγκίνησή μου ήταν απερίγραπτες! Μου χαρίσατε μια στιγμή που θα θυμάμαι για πάντα!Να είστε όλοι καλά, με υγεία, αγάπη και όμορφες στιγμές στη ζωή σας. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου!», έγραψε στη λεζάντας της ανάρτησής της στα social media η Άντζελα Δημητρίου.

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