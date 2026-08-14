Δεκαπενταύγουστος: Πώς θα κινηθούν λεωφορεία, Τρόλεϊ, Μετρό και Τραμ στην Αθήνα

Με τροποποιημένα προγράμματα δρομολογίων θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς της Αθήνας κατά το τετραήμερο του Δεκαπενταύγουστου, ενώ, το Σάββατο θα εφαρμοστεί και η 24άωρη λειτουργία στις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό και στο Τραμ.

Λεωφορεία και τρόλεϊ

Την Παρασκευή 14 Αυγούστου και Δευτέρα 17 Αυγούστου θα εφαρμοστεί έκτακτο πρόγραμμα, βασισμένο στο πρόγραμμα καθημερινής.

Το Σάββατο 15 Αυγούστου θα ισχύσει πρόγραμμα Κυριακής για όλες τις γραμμές. Οι γραμμές που λειτουργούν καθ’ όλο το 24άωρο θα λειτουργήσουν κανονικά, όπως κάθε Σάββατο.

Την Κυριακή 16 Αυγούστου θα ισχύσει πρόγραμμα Κυριακής για όλες τις γραμμές.

Το ημερήσιο πρόγραμμα εκτέλεσης των δρομολογίων για όλες τις αστικές και περιαστικές γραμμές είναι διαθέσιμο μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΣΑ, της εφαρμογής OASA Telematics, καθώς και του πληροφοριακού κέντρου «11185».

Μετρό – Ηλεκτρικός – Τραμ

Στη γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ), τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται ανά 12,5’ έως και την Κυριακή 16 Αυγούστου.

Στη γραμμή 2 του Μετρό, το Σάββατο 15 Αυγούστου και την Κυριακή 16 Αυγούστου, οι συχνότητες διαμορφώνονται ανά 15’. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου τα δρομολόγια πραγματοποιούνται μεταξύ 9,5’ και 11’.

Στη γραμμή 3 του Μετρό, το Σάββατο 15 Αυγούστου και την Κυριακή 16 Αυγούστου, θα ισχύουν δρομολόγια ανά 12’. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου τα δρομολόγια πραγματοποιούνται μεταξύ 9’ – 11’.

Τέλος στο Τραμ, το Σάββατο 15 Αυγούστου και την Κυριακή 16 Αυγούστου, αλλά και την επόμενη εβδομάδα, τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται ανά 15’.

Το Σάββατο 15 Αυγούστου, οι γραμμές 2 και 3 του Μετρό, καθώς και το Τραμ, θα λειτουργήσουν καθ’ όλο το 24άωρο, όπως κάθε Σάββατο.

Όσον αφορά τον Προαστιακό σιδηρόδρομο, το Σάββατο 15 Αυγούστου και την Κυριακή 16 Αυγούστου, οι συρμοί θα κινούνται με δρομολόγια Σαββατοκύριακου / αργιών.

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