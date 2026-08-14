Το ΝΑΤΟ αναθέτει στη Γερμανία ειδικό ρόλο σε περίπτωση πολέμου - Το «Επιχειρησιακό Σχέδιο»

Snapshot Η Γερμανία ορίζεται ως κύριος διάδρομος διέλευσης του ΝΑΤΟ με στόχο τη μεταφορά 800.000 στρατιωτών και 200.000 τεθωρακισμένων οχημάτων προς τα ανατολικά σύνορα σε περίπτωση πολέμου.

Οι γερμανικές υποδομές αντιμετωπίζουν κρίσιμα σημεία συμφόρησης και ευπάθειες, όπως αποδείχθηκε στην άσκηση Red Storm Bravo με καθυστερήσεις λόγω δολιοφθοράς.

Περισσότερο από το ένα τρίτο των βασικών γεφυρών στην Γερμανία χρειάζονται επείγουσες επισκευές, ενώ το ποσοστό γεφυρών σε άριστη κατάσταση έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία 10 χρόνια.

Η Γερμανία αναλαμβάνει επίσης ρόλο κύριου νοσοκομείου των μετόπισθεν του ΝΑΤΟ, με δυνατότητα υποδοχής έως και 1.000 τραυματιών καθημερινά.

Οι γερμανικές αρχές δεν δημοσιοποιούν τους κρίσιμους κόμβους μεταφορών για το ΝΑΤΟ, γεγονός που προκαλεί αβεβαιότητα στον σχεδιασμό αμυντικών επιχειρήσεων. Snapshot powered by AI

Η ελβετική εφημερίδα Neue Zürcher Zeitun σημείωσε ότι, σε περίπτωση κλιμάκωσης της σύγκρουσης στα ανατολικά σύνορα της συμμαχίας, η Γερμανία θα γίνει βασικός κόμβος logistics.

Σύμφωνα με το «Γερμανικό Επιχειρησιακό Σχέδιο», που αναπτύχθηκε από τον στρατό, η χώρα θα έπρεπε να επιτρέψει σε περίπου 800.000 στρατιώτες και 200.000 τεθωρακισμένα οχήματα και αυτοκίνητα να διέλθουν από το έδαφός της, κατευθυνόμενα προς τα πολωνικά σύνορα.

Μόνο που το σχέδιο... μπάζει κάπως.

Τέτοιοι όγκοι θέτουν τεράστιες προκλήσεις για τις γερμανικές υποδομές, γράφει το NZZ. Τα άρματα μάχης και τα φορτηγά θα πρέπει να εκφορτώνονται στα λιμάνια, να επαναφορτώνονται σε σιδηροδρομικές πλατφόρμες ή ρυμουλκούμενα και στη συνέχεια να μεταφέρονται ανατολικά μέσω αυτοκινητοδρόμων και σιδηροδρόμων - όλα αυτά στον συντομότερο δυνατό χρόνο.

Εκτός από τη μεταφορά στρατευμάτων, η Γερμανία πρέπει να γίνει το κύριο νοσοκομείο των μετόπισθεν του ΝΑΤΟ: σύμφωνα με τους στρατηγούς της Bundeswehr, οι γερμανικές κλινικές θα μπορούσαν να δέχονται έως και 1.000 τραυματίες από τις πρώτες γραμμές κάθε μέρα.

Υποφέρει το δίκτυο μεταφορών

Ωστόσο, το δίκτυο μεταφορών της χώρας, παρά την εκτεταμένη εμβέλειά του, υποφέρει από κρίσιμα σημεία συμφόρησης. Πολλές βασικές διαδρομές έχουν μόνο μία εναλλακτική λύση και οποιαδήποτε δολιοφθορά ή ατύχημα μπορεί να παραλύσει ολόκληρες διαδρομές. Αυτή η ευθραυστότητα αποδείχθηκε κατά τη διάρκεια της άσκησης Red Storm Bravo του περασμένου έτους στο Αμβούργο, όπου μια προσομοίωση διαμαρτυρίας στην οποία συμμετείχαν ακτιβιστές που ήταν κολλημένοι στο πεζοδρόμιο οδήγησε σε δίωρη στάση για μια στρατιωτική συνοδεία.

Η καθυστέρηση συνέβη επειδή η αστυνομία δεν είχε συνηθισμένο διαλύτη κόλλας, και το περιστατικό κατέδειξε ξεκάθαρα πόσο εύκολο είναι να διακοπεί ο εφοδιασμός του μέτωπου ακόμη και με τις πιο βασικές τεχνικές δολιοφθοράς.

Προβληματικές και οι υποδομές

Επιπλέον, οι υποδομές της Γερμανίας γερνούν. Σύμφωνα με το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Μεταφορών, περισσότερο από το ένα τρίτο των 28.000 βασικών γεφυρών στους αυτοκινητόδρομους χρειάζονται επείγουσες επισκευές.

Τα τελευταία 10 χρόνια, το ποσοστό των γεφυρών σε άριστη κατάσταση έχει μειωθεί σημαντικά - επί του παρόντος, είναι μόνο περίπου 23%. Σχεδόν οι μισές από όλες τις κατασκευές (από περισσότερες από 48.000 που παρακολουθούνται από το 2016) αξιολογούνται ως «ικανοποιητικές», ενώ το ένα πέμπτο των αυτοκινητόδρομων και μία στις τέσσερις γέφυρες χρειάζονται σημαντική ανακαίνιση.

Ταυτόχρονα, οι γερμανικές αρχές κρατούν μυστικό ποιοι κόμβοι μεταφορών θεωρούνται προτεραιότητα για τις ανάγκες της συμμαχίας, κάτι που, σύμφωνα με τους ειδικούς, προσθέτει μόνο αβεβαιότητα στον σχεδιασμό των αμυντικών επιχειρήσεων.

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