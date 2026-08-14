Μητροπολίτης Δημητριάδος: Η Παναγία μας ενώνει, η Ορθοδοξία είναι η δύναμή μας

Μήνυμα αγάπης με αφορμή την αυριανή εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου έστειλε ο Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ.Ιγνάτιος.

Αναλυτικά αναφέρει:

“Χρόνια πολλά και ευλογημένα!

Η Παναγιά όπως κάθε μάνα μας καλεί στο σπιτικό της. Θέλει να είμαστε κοντά της, γιατί είναι κοίμηση κι όχι θάνατος και θέλει χαρά να ζήσουμε κι όχι θλίψη. Η ίδια ξέρει από πόνο, γι’ αυτό παρηγορεί τον κάθε πονεμένο. Αυτή λίγα λόγια είπε, όπως εκεί στην Κανά που θέλησε να συνεχιστεί η χαρά και κάλεσε το γιο της να κάνει το πρώτο θαύμα και είπε με σιγουριά στους υπηρέτες: “Να κάνετε ό,τι σας λέει”. Αυτό είναι ο λόγος που θα ακούσουμε κι εμείς, απ’αυτή την ίδια, και σήμερα, γιατί πάντοτε στις εικόνες της, τον Χριστό μας δείχνει. Δεν θέλει να την κοιτάμε. Αυτόν κοιτάει και σε Αυτόν θέλει να στρέψουμε κι εμείς τα βλέμματά μας, όμως εμείς νιώθουμε την παρουσία της. Ξέρουμε ότι είναι μία από εμάς, από το ανθρώπινο γένος.

Γι’ αυτό τη νιώθουμε δικιά μας, κι αυτή ξέρει να προσεύχεται για μας. Μας έχει δείξει με τη στάση της πως τα χέρια μας να είναι χέρια ικεσίας και προσευχής, όχι γροθιές για βία, ούτε να τ’ αφήσουμε να πέσουν κάτω απελπισμένα.

Η Παναγία δίνει κουράγιο, δύναμη και ελπίδα σε όλους τους ανθρώπους. Ελάτε να την γιορτάσουμε όπως της αξίζει! Όπως μας αξίζει και φέτος μάλιστα, είναι φανερό, όλοι μαζί θα γιορτάσουμε. Η Παναγία μας ενώνει! Η Ορθοδοξία είναι η δύναμή μας. Ο Χριστός, που μας έφερε η Παναγία στον κόσμο, είναι ο Σωτήρας και Λυτρωτής μας.Χρόνια πολλά και ευλογημένα!”

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