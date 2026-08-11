Τα «φιδάκια της Παναγίας»: Το μυστηριώδες έθιμο της Κεφαλονιάς που ζωντανεύει κάθε Δεκαπενταύγουστο

Κάθε Αύγουστο, λίγο πριν από την Κοίμηση της Θεοτόκου, μικρά φίδια κάνουν την εμφάνισή τους στο Μαρκόπουλο και τα Αργίνια της Κεφαλονιάς, σε ένα από τα πιο ιδιαίτερα θρησκευτικά και λαογραφικά έθιμα της Ελλάδας.

Ανθή Κουρεντζή

Τα «φιδάκια της Παναγίας»: Το μυστηριώδες έθιμο της Κεφαλονιάς που ζωντανεύει κάθε Δεκαπενταύγουστο
ΕΛΛΑΔΑ
5'
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  • Κάθε χρόνο πριν την Κοίμηση της Θεοτόκου, στα χωριά Μαρκόπουλο και
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Κάθε χρόνο, καθώς πλησιάζει ο Δεκαπενταύγουστος, τα βλέμματα στην Κεφαλονιά στρέφονται σε δύο μικρά χωριά του νησιού: το Μαρκόπουλο και τα Αργίνια. Εκεί, η μεγάλη γιορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου συνδέεται εδώ και γενιές με ένα από τα πιο παράξενα και συγκινητικά έθιμα της ελληνικής παράδοσης: τα περίφημα «φιδάκια της Παναγίας».

Η εμφάνισή τους αναμένεται κάθε χρόνο με αγωνία από τους κατοίκους. Σύμφωνα με το τοπικό έθιμο, η αναζήτησή τους ξεκινά μετά τις 6 Αυγούστου, την εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, και κορυφώνεται όσο πλησιάζει η 15η Αυγούστου.

Και φέτος, το 2026, τα πρώτα φιδάκια έκαναν την εμφάνισή τους. Μέχρι τις 8 Αυγούστου είχαν εντοπιστεί τρία: ένα στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Μαρκόπουλο, στην Παναγία τη Λαγγουβάρδα, και δύο στα Αργίνια. Η χαρά των κατοίκων ήταν τέτοια ώστε στα Αργίνια οι καμπάνες ήχησαν χαρμόσυνα μόλις έγινε γνωστή η εμφάνισή τους.

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ - ΤΑ ΦΙΔΑΚΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΑΡΓΙΝΙΑ (EUROKINISSI // ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ)

Eurokinissi

Η παράδοση με τις μοναχές και τους πειρατές

Γύρω από τα «φιδάκια της Παναγίας» έχει δημιουργηθεί μια παράδοση που περνά από γενιά σε γενιά και έχει διαφορετικές εκδοχές.

Η πιο γνωστή διήγηση θέλει στην περιοχή όπου βρίσκεται σήμερα ο ναός της Παναγίας της Λαγγουβάρδας να υπήρχε κάποτε γυναικείο μοναστήρι. Όταν πειρατές πλησίασαν με σκοπό να λεηλατήσουν τη μονή, οι μοναχές κατέφυγαν στην Παναγία και προσευχήθηκαν να τις προστατεύσει.

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ - ΤΑ ΦΙΔΑΚΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΑΡΓΙΝΙΑ (EUROKINISSI // ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ)

Eurokinissi

Τότε, σύμφωνα πάντα με την παράδοση, εμφανίστηκαν ξαφνικά αναρίθμητα φίδια γύρω από το μοναστήρι. Οι πειρατές, τρομαγμένοι από το θέαμα, εγκατέλειψαν την προσπάθειά τους και τράπηκαν σε φυγή. Από εκείνη την εποχή, η ετήσια εμφάνιση των φιδιών κοντά στην εορτή της Θεοτόκου θεωρείται από πολλούς κατοίκους της Κεφαλονιάς σημάδι της προστασίας Της. Οι ιστορικές λεπτομέρειες του θρύλου διαφέρουν από αφήγηση σε αφήγηση, γεγονός που υπογραμμίζει τον έντονα προφορικό και λαογραφικό χαρακτήρα της παράδοσης.

Τα φιδάκια που δεν φοβούνται τους ανθρώπους

Τα φίδια που συνδέονται με το έθιμο είναι γνωστά ως αγιόφιδα ή «φιδάκια της Παναγίας». Επιστημονικά ανήκουν στο είδος Telescopus fallax, το οποίο απαντάται σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, μεταξύ αυτών και στην Κεφαλονιά.

Πρόκειται για φίδι που δραστηριοποιείται σχεδόν αποκλειστικά τη νύχτα, είναι ιδιαίτερα ήπιου χαρακτήρα και εξαιρετικά σπάνια δαγκώνει. Διαθέτει πολύ ασθενές δηλητήριο και, λόγω της ανατομίας των πίσω δοντιών του, θεωρείται ακίνδυνο για τον άνθρωπο.

Η λαϊκή παράδοση αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στα σκούρα σημάδια που φέρουν τα συγκεκριμένα φίδια στο κεφάλι, τα οποία οι πιστοί θεωρούν ότι παραπέμπουν στο σχήμα του σταυρού. Κατά τις ημέρες του Δεκαπενταύγουστου, η παρουσία τους γύρω από τους ναούς δημιουργεί ένα θέαμα ασυνήθιστο: άνθρωποι που σε οποιαδήποτε άλλη περίσταση θα απομακρύνονταν στη θέα ενός φιδιού, εδώ πλησιάζουν χωρίς φόβο.

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ - ΤΑ ΦΙΔΑΚΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΑΡΓΙΝΙΑ (EUROKINISSI // ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ)

Eurokinissi

Πίστη και επιστήμη

Πίσω από το θρησκευτικό και λαογραφικό στοιχείο υπάρχει, φυσικά, και η επιστημονική πλευρά του φαινομένου.

Το Telescopus fallax δραστηριοποιείται τους θερμούς μήνες, κυρίως από την άνοιξη έως το φθινόπωρο. Τα θηλυκά γεννούν συνήθως πέντε έως εννέα αυγά, τα οποία εκκολάπτονται κατά κανόνα γύρω στα μέσα Αυγούστου ή στις αρχές Σεπτεμβρίου — μια χρονική σύμπτωση που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε σχέση με την περίοδο κατά την οποία καταγράφεται το έθιμο στην Κεφαλονιά.

Για την τοπική κοινωνία, ωστόσο, τα «φιδάκια» είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα φυσικό φαινόμενο. Έχουν ενσωματωθεί τόσο βαθιά στη θρησκευτική μνήμη και την ταυτότητα των χωριών, ώστε η εμφάνισή τους αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αναμονής για τον Δεκαπενταύγουστο.

Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί ότι η εμφάνισή τους δεν έχει χαρακτηριστεί επισήμως από την Εκκλησία ως θαύμα, παρά τη βαθιά πίστη και τον συμβολισμό που της αποδίδει η τοπική παράδοση.

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ - ΤΑ ΦΙΔΑΚΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΑΡΓΙΝΙΑ (EUROKINISSI // ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ)

Eurokinissi

Όταν τα «φιδάκια» δεν εμφανίστηκαν

Ιδιαίτερη θέση στις αφηγήσεις των κατοίκων κατέχουν και οι χρονιές κατά τις οποίες, σύμφωνα με την παράδοση, τα φίδια δεν έκαναν την αναμενόμενη εμφάνισή τους.

Η λαϊκή μνήμη συνδέει την απουσία τους με δύσκολες περιόδους, όπως το 1940, λίγο πριν η Ελλάδα εισέλθει στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και το 1953, τη χρονιά των καταστροφικών σεισμών που έπληξαν την Κεφαλονιά. Πρόκειται για στοιχείο της τοπικής παράδοσης και όχι για αποδεδειγμένη αιτιώδη σχέση, ωστόσο για πολλούς Κεφαλονίτες έχει αποκτήσει έναν ισχυρό συμβολισμό.

Ένα έθιμο που ενώνει γενιές

Στο Μαρκόπουλο και τα Αργίνια, τα «φιδάκια της Παναγίας» δεν αποτελούν απλώς μια παράξενη ιστορία που προσελκύει επισκέπτες. Είναι ένα έθιμο δεμένο με τον τόπο, την πίστη και τη συλλογική μνήμη των ανθρώπων του.

Κάθε χρόνο, όσο πλησιάζει η μεγάλη γιορτή της Παναγίας, οι κάτοικοι αναζητούν τα πρώτα μικρά φίδια στα γνώριμα σημεία γύρω από τους ναούς. Και κάθε εμφάνισή τους γίνεται δεκτή με ανακούφιση και χαρά.

Σε μια εποχή όπου η επιστήμη μπορεί να εξηγήσει πολλά για τη βιολογία και τη συμπεριφορά του συγκεκριμένου είδους, το μυστήριο που περιβάλλει τα «φιδάκια της Παναγίας» εξακολουθεί να παραμένει ζωντανό στη συνείδηση των κατοίκων.

Γιατί στην Κεφαλονιά, ο Δεκαπενταύγουστος δεν σηματοδοτεί μόνο μία από τις μεγαλύτερες γιορτές της Ορθοδοξίας. Σημαίνει και την επιστροφή μιας παράδοσης που εδώ και γενιές κινείται αθόρυβα ανάμεσα στην πίστη, τον θρύλο και τη φύση.

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