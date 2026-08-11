Αν Χάθαγουεϊ: Τα εντυπωσιακά maternity looks που επαναπροσδιορίζουν το στιλ στην εγκυμοσύνη

Από Dior και Prada μέχρι Blumarine και Brunello Cucinelli, η ηθοποιός μετατρέπει την περιοδεία προώθησης της «Οδύσσειας» σε ένα πραγματικό fashion show, αποδεικνύοντας ότι η κομψότητα δεν γνωρίζει περιορισμούς

Ανθή Κουρεντζή

Αν Χάθαγουεϊ: Τα εντυπωσιακά maternity looks που επαναπροσδιορίζουν το στιλ στην εγκυμοσύνη
LIFESTYLE
5'
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  • Η Αν Χάθαγουεϊ αναδεικνύει την εγκυμοσύνη της με κομψά και μοντέρνα maternity looks από κορυφαίους οίκους όπως Dior, Prada, Blumarine και Brunello Cucinelli.
  • Αποφεύγει τα φαρδιά ρούχα που κρύβουν το σώμα, επιλέγοντας έντονα χρώματα, τολμηρές γραμμές και εντυπωσιακά παπούτσια που αναδεικνύουν τη σιλουέτα της.
  • Η επί χρόνια στιλίστριά της, Έριν Γουόλς, παίζει καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία των εμφανίσεών της, συνδυάζοντας design και πρακτικότητα με κομψότητα.
  • Στις δημόσιες εμφανίσεις της, η Χάθαγουεϊ συνδυάζει φορέματα με ιδιαίτερες υφές και σχέδια με εκθαμβωτικά κοσμήματα Bulgari, προσδίδοντας λάμψη και φινέτσα.
  • Τα looks της περιλαμβάνουν σύνολα με ασύμμετρα τελειώματα, over-the-knee μπότες και αέρινες πλισέ φούστες που αναδεικνύουν την αλλαγή σιλουέτας κατά την εγκυμοσύνη.
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Ξεχάστε τις φαρδιές γραμμές και τα ρούχα που έχουν σχεδιαστεί για να κρύβουν το σώμα. Αν κάτι αποδεικνύει η Αν Χάθαγουεϊ κατά τη διάρκεια της τελευταίας της εγκυμοσύνης, είναι ότι η μητρότητα μπορεί να συνυπάρξει απόλυτα με τις μεγαλύτερες τάσεις της μόδας και τα πιο εκλεπτυσμένα looks.

Μακριά από τη λογική της διακριτικότητας, η ηθοποιός έχει μετατρέψει τις εμφανίσεις της στο κόκκινο χαλί και τις δημόσιες εξόδους της σε μια πραγματική επίδειξη στιλ και glamour.

Οι επιλογές της αποτελούν ένα μικρό masterclass στο πώς μπορεί η μόδα να προσαρμοστεί σε ένα σώμα που αλλάζει διαρκώς, χωρίς να χάνει τίποτα από την κομψότητα του. Το μυστικό της επιτυχίας της βρίσκεται ακριβώς εκεί: η Χάθαγουεϊ δεν εγκαταλείπει τη στιλιστική της ταυτότητα. Επιλέγει έντονα χρώματα, τολμά διαφορετικές γραμμές και ολοκληρώνει τα σύνολά της με παπούτσια που δεν περνούν απαρατήρητα.

Καθοριστικό ρόλο στις εμφανίσεις της έχει και η επί χρόνια στιλίστριά της, Έριν Γουόλς, η οποία γνωρίζει πώς να αναδεικνύει κάθε look και να κάνει την ηθοποιό να λάμπει ακόμη περισσότερο.

Από Dior και Blumarine μέχρι Brunello Cucinelli, η Αν Χάθαγουεϊ επαναπροσδιορίζει το maternity style, συνδυάζοντας τις δημιουργίες μεγάλων οίκων με εντυπωσιακά κοσμήματα Bulgari.

Παρακάτω ξεχωρίζουμε μερικά από τα καλύτερα looks της κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της: έναν οδηγό έμπνευσης που αποδεικνύει ότι το design και η πρακτικότητα μπορούν να συναντηθούν με τον πιο κομψό τρόπο.

Τοπ με ξέφτια και εντυπωσιακά βολάν

Με αυτό το look εμφανίστηκε η Αν Χάθαγουεϊ στην εκπομπή του Τζίμι Κίμελ στο Λος Άντζελες. Η ηθοποιός επέλεξε ένα total black σύνολο, με πρωταγωνιστικό κομμάτι ένα τοπ με φαρδιές τιράντες και εντυπωσιακό όγκο, χάρη στα μεγάλα βολάν με ξέφτια που ήταν ραμμένα στις άκρες του.

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Η ιδιαίτερη γραμμή του τοπ άφηνε ακάλυπτη τη φουσκωμένη κοιλιά της, χαρίζοντας στο σύνολο μια πιο φρέσκια και σύγχρονη αισθητική. Το look ολοκληρώθηκε με μαύρο παντελόνι σε wide-leg γραμμή, το οποίο πρόσθεσε κίνηση και δυναμισμό στη συνολική εμφάνιση.

Η Αν Χάθαγουεϊ στην πρεμιέρα της «Οδύσσειας»

Η Αν Χάθαγουεϊ έκλεψε τις εντυπώσεις στην πρεμιέρα της «Οδύσσειας» με ένα look που ισορροπούσε ανάμεσα στον ρομαντισμό και μια πιο τολμηρή, σύγχρονη αισθητική.

Η ηθοποιός επέλεξε ένα φόρεμα Blumarine με ασύμμετρο τελείωμα και έντονες αναφορές στην αισθητική των 00s, το οποίο συνδύασε με εξαιρετικά ψηλές μπότες Gianvito Rossi.

Η αντίθεση ανάμεσα στη ρομαντική διάθεση του φορέματος και τη δυναμική παρουσία των over-the-knee μποτών έδωσε ρυθμό και χαρακτήρα στο σύνολο, δημιουργώντας ένα από τα πιο ενδιαφέροντα looks της βραδιάς.

Η Αν Χάθαγουεϊ στην πρεμιέρα της «Οδύσσειας» στο Λονδίνο

Η Αν Χάθαγουεϊ εντυπωσίασε στο Λονδίνο, όπου έδωσε το «παρών» στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας, επιλέγοντας μια εντυπωσιακή μπλε δημιουργία του οίκου Dior.

Το κομψό φόρεμα ανέδειξε τη σιλουέτα της και χάρισε στην εμφάνιση μια αίσθηση διαχρονικής φινέτσας, ενώ το look ολοκληρώθηκε ιδανικά με μια προσεγμένη επιλογή από εκθαμβωτικά κοσμήματα Bulgari, που πρόσθεσαν την απαραίτητη δόση λάμψης.

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Ένα εντυπωσιακό φόρεμα Prada

Αν κάτι έχει ξεχωρίσει στις εμφανίσεις της Αν Χάθαγουεϊ στο πλαίσιο της προώθησης της «Οδύσσειας», είναι τα εντυπωσιακά looks που επιμελείται η σταθερή συνεργάτιδά της και στιλίστρια, Έριν Γουόλς.

Σε αυτή την εμφάνιση, η ηθοποιός επέλεξε ένα κομψό φόρεμα Prada, με halter τοπ σε σταυρωτή γραμμή, διακοσμημένο με λαμπερά πετράδια που δημιουργούσαν μια ιδιαίτερη, ανάγλυφη υφή. Το πάνω μέρος ενωνόταν με μια πλισέ φούστα σε μπεζ απόχρωση, η οποία χάριζε κίνηση, αέρινη γραμμή και κομψότητα στο σύνολο.

Η Χάθαγουεϊ ολοκλήρωσε το look με έναν χαλαρό, ελαφρώς ατημέλητο κότσο και εντυπωσιακά κοσμήματα Bulgari, προσθέτοντας την τελική πινελιά πολυτέλειας.

https://www.instagram.com/reel/DayyBZKP9J5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η Αν Χάθαγουεϊ στην πρεμιέρα της «Οδύσσειας» στο Παρίσι

Για την πρεμιέρα της «Οδύσσειας» στο Παρίσι, η Αν Χάθαγουεϊ επέλεξε μια εντυπωσιακή δημιουργία Prada σε βαθύ μπλε χρώμα, διακοσμημένη με μικρά χρυσά απλικέ που δημιουργούσαν ένα σχεδόν «ουράνιο» οπτικό εφέ κατά μήκος του φορέματος.

Η δημιουργία ξεχώριζε για το halter ντεκολτέ, το οποίο αγκάλιαζε κομψά τη σιλουέτα της, αλλά και για το ημιδιάφανο τούλι που έπεφτε σαν κάπα πάνω από τη βάση του φορέματος, χαρίζοντας κίνηση και αέρινη αίσθηση στο σύνολο.

Τα κοσμήματα Bulgari ταίριαξαν ιδανικά με τις χρυσές λεπτομέρειες της δημιουργίας, ολοκληρώνοντας ένα look με έντονη λάμψη και εκλεπτυσμένη αισθητική.

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