Λουίτζι Μαντζιόνε: Τελευταία ακρόαση στο δικαστήριο του Μανχάταν πριν από την έναρξη της δίκης

Ο Μαντζιόνε κατηγορείται για τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare τον Δεκέμβρη του 2024

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

Λουίτζι Μαντζιόνε: Τελευταία ακρόαση στο δικαστήριο του Μανχάταν πριν από την έναρξη της δίκης
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Λουίτζι Μαντζιόνε κατηγορείται για τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμσον, τον Δεκέμβριο του 2024 στο Μανχάταν.
  • Η τελευταία ακρόαση πριν από την έναρξη της δίκης στις 8 Σεπτεμβρίου περιλαμβάνει αίτημα για ζωντανή μετάδοση και χρήση μεγαλύτερης αίθουσας, το οποίο πιθανόν θα απορριφθεί.
  • Η υπεράσπιση απέσυρε τον ισχυρισμό περί «ακραίας συναισθηματικής διαταραχής» και κατάφερε να αποκλείσει κάποια αποδεικτικά στοιχεία που κατασχέθηκαν παράνομα.
  • Ο δικαστής δέχτηκε ως αποδεικτικά ένα όπλο και ένα σημειωματάριο με φερόμενα γραπτά του Μαντζιόνε, ενώ οι εισαγγελείς παρουσίασαν υλικό από κάμερες ασφαλείας και στοιχεία βαλλιστικών και δακτυλικών αποτυπωμάτων.
  • Η υπόθεση έχει προκαλέσει ευρύ κοινωνικό διάλογο στις ΗΠΑ σχετικά με τα κόστη της ιδιωτικής υγειονομικής περίθαλψης και έχει προσελκύσει υποστηρικτές υπέρ του Μαντζιόνε.
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Επιστρέφει στα δικαστήρια του Μανχάταν ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία του διευθύνοντος συμβούλου της UnitedHealthcare Μπάιαν Τόμσον, Λουίτζι Μαντζιόνε.

Πρόκειται για την τελευταία ακρόαση του κατηγορούμενου πριν ξεκινήσει η πολύκροτη ποινική υπόθεση ενώπιον των ενόρκων, στις 8 Σεπτεμβρίου. Ο Μαντζιόνε έχει ζητήσει η δίκη να μεταδοθεί ζωντανά, ώστε κοινό και δημοσιογράφοι να μπορέσουν να παρακολουθήσουν τη διαδικασία, όπως και να χρησιμοποιηθεί η μεγαλύτερη αίθουσα του δικαστηρίου.

Σήμερα, ο δικαστής αναμένεται να εξετάσει το αίτημα, το οποίο δεν είναι πιθανό να γίνει αποδεκτό, καθώς και επιπλέον λεπτομέρειες σχετικά με την έναρξη της δίκης.

Αλλαγή στην υπεράσπιση

Στους δύο μήνες από την τελευταία εμφάνιση του Μαντζιόνε στο δικαστήριο, οι δικηγόροι υπεράσπισής του απέσυραν τον ισχυρισμό περί «ακραίας συναισθηματικής διαταραχής», η οποία τον οδήγησε στη δολοφονία και έτσι θα αντιμετώπιζε την κατηγορία περί ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Η ομάδα του Μαντζιόνε ακολούθησε μία επίμονη στρατηγική να αποκλείσει τα στοιχεία που ανακτήθηκαν από τη σύλληψή του στην Πενσυλβάνια. Ισχυρίστηκε ότι η πολιτειακή αστυνομία κατάσχεσε και έψαξε τα υπάρχοντα του Μαντζιόνε χωρίς τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενώ δεν τον ενημέρωσε σωστά για τα συνταγματικά του δικαιώματα κατά την προανακριτική διαδικασία.

Η υπεράσπιση κατάφερε να αποκλείσει ορισμένα αντικείμενα - έναν γεμιστήρα όπλου, ένα κινητό τηλέφωνο, ένα διαβατήριο, ένα πορτοφόλι και ένα τσιπ υπολογιστή, που βρέθηκαν στο σακίδιο του Μαντζιόνε.Ωστόσο, ο δικαστής Γκρέγκορι Κάρο, κράτησε ως αποδεικτικά ένα όπλο και ένα σημειωματάριο με φερόμενα γραπτά του κατηγορούμενου, τα οποία θεωρούνται πολύ σημαντικά για την υπόθεση.

Οι εισαγγελείς έδωσαν στη δημοσιότητα υλικό από κάμερες ασφαλείας που δείχνει τη στιγμή που ο Τόμπσον πυροβολήθηκε από πίσω από ένα άτομο με κουκούλα. Χρησιμοποίησαν επίσης υλικό για να συνοψίσουν τις φερόμενες κινήσεις του Μαντζιόνε μετά τους πυροβολισμούς, ενώ τα στοιχεία από βαλλιστικά και δακτυλικά αποτυπώματα, όπως ισχυρίζονται, ενισχύουν την υπόθεσή τους.

Η υπόθεση

Ο 28χρονος Λουίτζι Μαντζιόνε κατηγορείται ότι δολοφόνησε εν ψυχρό με όπλο τον 50χρονοο Μπράιαν Τόμσον, όταν αυτός κατευθυνόταν πεζός σε ξενοδοχείο του Μανχάταν για την ετήσια συνάντηση επενδυτών της UnitedHealth Group, στις 4 Δεκεμβρίου 2024.

Ο ίδιος συνελήφθη μετά από τέσσερις μέρες, στην Πενσιλβάνια. Η πρώτη ακρόαση ενώπιον του δικαστηρίου ήταν στις 23 Δεκεμβρίου, όπου ο ίδιος δήλωσε αθώος για όλες τις κατηγορίες. Κατά τη διάρκεια των πολυήμερων ακροάσεων απαγγέλθηκαν επίσημα τέσσερις κατηγορίες εναντίον του, που θα μπορούσαν να επιφέρουν ακόμη και τη θανατική ποινή, κάτι που στη συνέχεια απορρίφθηκε από ομοσπονδιακό δικαστή.

Η υπόθεση έχει ανοίξει τεράστιο διάλογο στην κοινωνία των ΗΠΑ, σχετικά με τα έξοδα που καλούνται οι πολίτες να πληρώσουν στις ιδιωτικές εταιρείες υγειονομικής περίθαλψης, ενώ ο Μαντζιόνε έχει συγκεντρώσει και πλήθος υποστηρικτών. Σύμφωνα με την αστυνομία, πάνω στα πυρομαχικά ήταν χαραγμένες οι λέξεις delay, deny και depose, παραλλαγή γνωστής φράσης που χρησιμοποιείται για να περιγράψει πρακτικές με τις οποίες ασφαλιστικές εταιρείες αποφεύγουν την καταβολή αποζημιώσεων.

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