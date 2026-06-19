Ανατροπή στη δίκη του Λουίτζι Μαντζιόνε: Αποσύρει την υπερασπιστική γραμμή περί ψυχικής διαταραχής

Οι δικηγόροι του απέσυραν αιφνιδιαστικά τον ισχυρισμό περί ακραίας συναισθηματικής διαταραχής, λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της δίκης για τη δολοφονία του διευθύνοντος συμβούλου της UnitedHealthcare

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Ανατροπή στη δίκη του Λουίτζι Μαντζιόνε: Αποσύρει την υπερασπιστική γραμμή περί ψυχικής διαταραχής
AP.
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι δικηγόροι του Λουίτζι Μαντζιόνε απέσυραν αιφνιδιαστικά τον ισχυρισμό περί ακραίας συναισθηματικής διαταραχής πριν από τη δίκη του για δολοφονία.
  • Η υπεράσπιση δεν θα επικαλεστεί ψυχιατρική διαταραχή, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα για τη νέα γραμμή υπεράσπισης στη δίκη που ξεκινά τον Σεπτέμβριο.
  • Ο Μαντζιόνε δηλώνει αθώος και αντιμετωπίζει πολιτειακές και ομοσπονδιακές κατηγορίες, με την πολιτειακή δίκη να αρχίζει τον Σεπτέμβριο και την ομοσπονδιακή τον Οκτώβριο.
  • Το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία φαίνεται να είναι πιστόλι 3D εκτυπωτή, ενώ υπάρχουν αποδείξεις που συνδέουν τον Μαντζιόνε με το έγκλημα, όπως σημειωματάριο με απειλητικές αναφορές.
  • Ο δικαστής ανακάλεσε την απόφαση για αποσφράγιση πρακτικών λόγω της αλλαγής υπερασπιστικής γραμμής.
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Μία αιφνιδιαστική αλλαγή στρατηγικής φέρνει νέα δεδομένα σε μία από τις πλέον πολυσυζητημένες ποινικές υποθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Λουίτζι Μαντζιόνε, που κατηγορείται για τη δολοφονία του διευθύνοντος συμβούλου της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμπσον, αποσύρει την πρόθεση να επικαλεστεί ψυχιατρική διαταραχή, μόλις μία ημέρα αφότου είχε γνωστοποιήσει ότι θα βασιζόταν στον ισχυρισμό περί ακραίας συναισθηματικής κατάστασης. Η ξαφνική «στροφή 180 μοιρών» προκαλεί ερωτήματα για τη γραμμή υπεράσπισης που θα ακολουθήσει στη δίκη, η οποία αρχίζει τον Σεπτέμβριο.

Οι δικηγόροι του Μαντζιόνε είχαν προθεσμία έως την Πέμπτη (18/06) να καταθέσουν στους εισαγγελείς τα στοιχεία που θα τεκμηρίωναν τον ισχυρισμό περί ακραίας συναισθηματικής διαταραχής.

Σε νέα εξέλιξη, ο δικαστής Κάρο ανακάλεσε προηγούμενη απόφαση για αποσφράγιση των πρακτικών και άλλου υλικού από μυστική ακροαματική διαδικασία της 3ης Ιουνίου, επικαλούμενος την αλλαγή στάσης της υπεράσπισης. Ωστόσο, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση, αντίγραφα των πρακτικών είχαν ήδη διανεμηθεί σε ορισμένα Μέσα ενημέρωσης.

Τα πρακτικά δεν περιείχαν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον ισχυρισμό περί συναισθηματικής διαταραχής.

Αν ο Μαντζιόνε προχωρούσε με αυτήν τη γραμμή υπεράσπισης, ουσιαστικά θα παραδεχόταν ότι σκότωσε τον Τόμπσον, υποστηρίζοντας όμως ότι συνέτρεχαν ελαφρυντικές περιστάσεις. Αυτή η επίκληση δεν θα τον απάλλασσε από την ευθύνη, αλλά θα μπορούσε να οδηγήσει σε μικρότερη ποινή.

Εφόσον οι ένορκοι έκαναν δεκτό τον συγκεκριμένο ισχυρισμό, θα ήταν υποχρεωμένοι να τον κρίνουν ένοχο για ανθρωποκτονία και όχι για φόνο. Η πρώτη κατηγορία επισύρει ποινή κάθειρξης έως 25 ετών, ενώ, η δεύτερη μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε ισόβια.

Σε επιστολή προς τον δικαστή Κάρο, η συνήγορος, Κάρεν Φρίντμαν Ανιφίλο, ανέφερε ότι η υπεράσπιση «αποσύρει με σεβασμό», «προς το παρόν», τη γνωστοποίηση που είχε κατατεθεί βάσει της νομοθεσίας της Πολιτείας της Νέας Υόρκης για την ψυχιατρική υπεράσπιση.

Ο 28άχρονος Μαντζιόνε έχει δηλώσει αθώος τόσο στις πολιτειακές, όσο και τις ομοσπονδιακές κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Η δίκη του σε πολιτειακό δικαστήριο έχει προγραμματιστεί να αρχίσει την 8η Σεπτεμβρίου, ενώ η ομοσπονδιακή δίκη, στην οποία περιλαμβάνονται και κατηγορίες για παρακολούθηση (stalking), έχει οριστεί για τη 13η Οκτωβρίου.

Κατά την ακροαματική διαδικασία της Τετάρτης, η Ανιφίλο διαμαρτυρήθηκε για την απόφαση του δικαστή να αποσφραγίσει τα έγγραφα, υποστηρίζοντας ότι αυτό θα έβλαπτε την υπερασπιστική γραμμή του πελάτη της στην ομοσπονδιακή υπόθεση, όπου η επίκληση ακραίας συναισθηματικής διαταραχής δεν αναγνωρίζεται από τον νόμο.

Η υπεράσπιση λόγω συναισθηματικής διαταραχής διαφέρει από αυτήν λόγω ακαταλόγιστου. Στη δεύτερη περίπτωση, ο κατηγορούμενος μπορεί να οδηγηθεί σε ψυχιατρικό ίδρυμα αντί για τη φυλακή.

Το χρονικό της δολοφονίας

Ο 50άχρονος Μπράιαν Τόμπσον δολοφονήθηκε ενώ κατευθυνόταν πεζός προς ξενοδοχείο στο Μανχάταν, όπου επρόκειτο να πραγματοποιηθεί η ετήσια συνάντηση επενδυτών της UnitedHealth Group. Βίντεο από κάμερες ασφαλείας κατέγραψε έναν μασκοφόρο να τον πυροβολεί πισώπλατα. Σύμφωνα με την αστυνομία, πάνω στα πυρομαχικά ήταν χαραγμένες οι λέξεις delay, deny και depose, παραλλαγή γνωστής φράσης που χρησιμοποιείται για να περιγράψει πρακτικές με τις οποίες ασφαλιστικές εταιρείες αποφεύγουν την καταβολή αποζημιώσεων.

Ο Μαντζιόνε, απόφοιτος πανεπιστημίου της Ivy League και μέλος εύπορης οικογένειας από το Μέριλαντ, συνελήφθη πέντε ημέρες αργότερα σε εστιατόριο McDonald’s στην πόλη Αλτούνα της Πενσιλβάνια, περίπου 370 χιλιόμετρα δυτικά του Μανχάταν.

Σε ακροαματική διαδικασία τον προηγούμενο μήνα, ο δικαστής Κάρο έκρινε ότι το όπλο και το σημειωματάριο, τα οποία σύμφωνα με την εισαγγελία συνδέουν τον Μαντζιόνε με τη δολοφονία, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία.

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι το όπλο, ένα πιστόλι κατασκευασμένο με τρισδιάστατο εκτυπωτή (3D printer), ταυτίζεται με εκείνο που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία του Τόμπσον. Στο σημειωματάριο, σύμφωνα με τις Αρχές, υπάρχουν αναφορές στην πρόθεση να «ξεκάνει» (σ.σ. wack) στέλεχος ασφαλιστικής εταιρείας υγείας, καθώς και σε εξέγερση απέναντι στο «φονικό καρτέλ της ασφάλισης υγείας που τροφοδοτείται από την απληστία».

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