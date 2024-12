Luigi Mangione: Όσα γνωρίζουμε για τον κατηγορούμενο για τη δολοφονία του Brian Thompson

Ο Λουίτζι Μαντζιόνε, ο 26χρονος απόφοιτος της Ivy League, ο οποίος έχει κατονομαστεί ως ύποπτος για τη δολοφονία του διευθύνοντος συμβούλου της UnitedHealthcare Μπράιαν Τόμσον, κατηγορείται από τους εισαγγελείς της Νέας Υόρκης για φόνο, όπως προκύπτει από τα δικαστικά αρχεία το βράδυ της Δευτέρας.

Νωρίτερα, κατηγορήθηκε στην Πενσυλβάνια για κατοχή παράνομου όπλου, πλαστογραφία και άλλα εγκλήματα, αφού συνελήφθη σε ένα McDonald's το πρωί της Δευτέρας.

Η δολοφονία του Τόμσον σε δρόμο στο κέντρο του Μανχάταν μέρα μεσημέρι συγκλόνισε πολλούς Αμερικανούς, αλλά προκάλεσε επίσης έναν χείμαρρο οργής με στόχο την κερδοσκοπική βιομηχανία υγειονομικής περίθαλψης των ΗΠΑ. Πολλοί στο διαδίκτυο μοιράστηκαν προσωπικές ιστορίες με τρομερές εμπειρίες, ενώ άλλοι αποθέωσαν τον Mangione και τον αποκάλεσαν ήρωα.

Σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα, ο κυβερνήτης της Πενσυλβάνια Τζος Σαπίρο απέδωσε την τελική σύλληψη του Μαντζιόνε, ο οποίος διέφευγε από τον πυροβολισμό του Τόμσον την περασμένη Τετάρτη, στην ευρεία προσοχή που δόθηκε στην υπόθεση. Αλλά καταδίκασε επίσης την διαδικτυακή προσοχή και την ανταπόκριση που συγκέντρωσαν οι ύποπτες πράξεις του Μαντζιόνε. Ο Shapiro δήλωσε ότι αν και κατανοεί ότι οι άνθρωποι έχουν απογοητευτεί από το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης στις ΗΠΑ, «δεν σκοτώνουμε εν ψυχρώ ανθρώπους για να επιλύσουμε πολιτικές διαφορές ή για να εκφράσουμε μια άποψη».

«Σε ορισμένες σκοτεινές γωνιές, αυτός ο δολοφόνος χαιρετίζεται ως ήρωας», δήλωσε ο Shapiro. «Ακούστε με σε αυτό, δεν είναι ήρωας. Ο πραγματικός ήρωας σε αυτή την ιστορία είναι το άτομο που κάλεσε το 100 στο McDonald's σήμερα το πρωί».

Ενώ το κίνητρο αυτού του πυροβολισμού είναι ακόμη άγνωστο, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι οι υποτιθέμενες ενέργειες του Mangione θα μπορούσαν να είναι μια πολιτική πράξη. Εκτός από το όπλο, τον σιγαστήρα και άλλα αντικείμενα, ο Mangione βρέθηκε να έχει στην κατοχή του ένα χειρόγραφο, τρισέλιδο «μανιφέστο» που επικρίνει τις ασφαλιστικές εταιρείες υγείας επειδή βάζουν τα κέρδη πάνω από την περίθαλψη, σύμφωνα με ανώτερους αξιωματούχους των αρχών επιβολής του νόμου.

Στην πρώτη σελίδα του εγγράφου, μια γραμμή έγραφε: «αυτά τα παράσιτα το άξιζαν», σύμφωνα με το CNN. «Ζητώ συγγνώμη για κάθε διαμάχη και τραύμα, αλλά έπρεπε να γίνει», συνέχιζε. Το έγγραφο ανέφερε επίσης ότι ο Mangione ήταν αυτοχρηματοδοτούμενος και ενεργούσε μόνος του. Η δεύτερη σελίδα περιελάμβανε μια κραυγή κατά του κλάδου της υγειονομικής περίθαλψης. Σε αυτό, ο Μαντζιόνε θρηνεί για το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης και αναρωτιέται γιατί οι ΗΠΑ έχουν την πιο ακριβή υγειονομική περίθαλψη στον κόσμο, αλλά βαθμολογούνται χαμηλά ως προς το προσδόκιμο ζωής.

Θέλεις τα σημαντικότερα νέα της ημέρας στο e-mail σου; Κάνε εγγραφή στο newsletter του newsbomb.gr Email ΕΓΓΡΑΦΗ Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου

Οι ΗΠΑ κατέλαβαν την 42η θέση στο προσδόκιμο ζωής το 2007, σύμφωνα με άρθρο του Associated Press από τον Αύγουστο του 2007, και κατατάσσονται στην 49η θέση από το 2022. Ωστόσο, σύμφωνα με το Instistute for Health Metrics and Evaluation, η χώρα αναμένεται να πέσει στην 66η θέση στον κόσμο το 2050.

Ο Mangione συνελήφθη σε ένα McDonald's στην Altoona της Πενσυλβάνια για πλαστογραφία, αφού ο Mangione παρέδωσε στην αστυνομία μια πλαστή ταυτότητα, δήλωσαν οι αρχές σε συνέντευξη Τύπου το βράδυ της Δευτέρας. Η αστυνομία έφτασε στην αλυσίδα fast-food αφού ο Mangione αναγνωρίστηκε από έναν υπάλληλο που τον αναγνώρισε.

«Καθόταν εκεί και έτρωγε», δήλωσε ο Τζόζεφ Κένι, επικεφαλής των ντετέκτιβ του αστυνομικού τμήματος της Νέας Υόρκης, κατά την ενημέρωση Τύπου το απόγευμα της Δευτέρας.

Ο Μαντζιόνε βρέθηκε να φέρει ταυτότητα με το όνομά του, μαζί με μια πλαστή ταυτότητα του Νιου Τζέρσεϊ - την ίδια που επέδειξε ο άνδρας που πιστεύεται ότι ήταν ο δράστης όταν έκανε check-in σε έναν ξενώνα στο Άπερ Γουέστ Σάιντ του Μανχάταν στις 24 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τη σελίδα του στο LinkedIn, ο ύποπτος δηλώνει ότι έχει πτυχίο και μεταπτυχιακό μηχανικού από το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια.

Εκπρόσωπος του πανεπιστημίου επιβεβαίωσε στον Guardian ότι ο Mangione είχε λάβει το πτυχίο του στη μηχανική και το μεταπτυχιακό του στη μηχανική στη σχολή.

Η σελίδα του στο LinkedIn αναφέρει επίσης ότι εργάζεται ως μηχανικός δεδομένων για την TrueCar, Inc, όπου εργάζεται από το 2020. Σε ανακοίνωσή της, η TrueCar, Inc δήλωσε στον Guardian ότι ο Mangione δεν εργάζεται στην εταιρεία από το 2023.

«Αν και γενικά δεν σχολιάζουμε θέματα προσωπικού, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ο Luigi Mangione δεν είναι υπάλληλος της εταιρείας μας από το 2023», ανέφεραν.

Ο απόφοιτος της UPenn, που βρίσκεται πλέον υπό κράτηση, έφτασε στην Altoona με λεωφορείο της Greyhound, σύμφωνα με τους New York Times. Πιστεύεται επίσης ότι πήρε ένα Greyhound όταν έφτασε στη Νέα Υόρκη 10 ημέρες πριν από τους πυροβολισμούς.

Ο Μαντζιόνε ήταν αριστούχος στο Λύκειο Γκίλμαν το 2016, όπου είχε εκφράσει την επιθυμία του να σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια. Αναφέρθηκε ως λάτρης των βιντεοπαιχνιδιών και τελικά έγινε μέλος της λέσχης βιντεοπαιχνιδιών του πανεπιστημίου.

Σύμφωνα με την παρουσία του υπόπτου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται ότι ήταν ενεργός χρήστης μέχρι τον Μάιο ή τον Ιούνιο του 2024, πριν η δραστηριότητά του μειωθεί. Ήταν επίσης ιδιαίτερα ενεργός στο Goodreads, όπου προηγουμένως του άρεσαν online αποσπάσματα από τον «Unabomber», Ted Kaczynski.

Ο Mangione γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Μέριλαντ και έχει ζήσει στο Σαν Φρανσίσκο και τη Χονολουλού. Δεν έχει προηγούμενο ιστορικό συλλήψεων στη Νέα Υόρκη.