Λουίτζι Μαντζόνε: Στη δημοσιότητα το βίντεο από τη στιγμή της σύλληψής του - Δήλωνε ψεύτικο όνομα

«Ήρθαμε επειδή υπήρξε αναφορά ότι φαινόσουν ύποπτος. Μπορείς να μας δείξεις την ταυτότητά σου;», ακούγεται να λέει ο αστυνομικός στα πλάνα που οι εισαγγελείς έδωσαν στη δημοσιότητα από την ενσωματωμένη κάμερα σώματος των αστυνομικών που κατέγραψαν την πρώτη επαφή με τον Λουίτζι Μαντζόνε.

Στο υλικό φαίνεται ο 27χρονος να βρίσκεται μέσα σε ένα εστιατόριο McDonald’s στο Άλτουνα της Πενσιλβανίας, όταν οι αστυνομικοί τον προσεγγίζουν και του ζητούν να δηλώσει το όνομά του.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στις 9 Δεκεμβρίου 2024, βάζοντας τέλος στο πενθήμερο ανθρωποκυνηγητό που είχε εξαπολυθεί μετά τη θανατηφόρα επίθεση εναντίον του διευθύνοντος συμβούλου της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμπσον, στη Νέα Υόρκη. Το περιστατικό είχε προκαλέσει έντονη δημοσιότητα και κινητοποίησε ομοσπονδιακές και κρατικές αρχές.

Ο Μαντζόνε έχει δηλώσει αθώος τόσο στις πολιτειακές όσο και στις ομοσπονδιακές κατηγορίες για ανθρωποκτονία, οι οποίες ενδέχεται να επισύρουν ακόμη και τη θανατική ποινή. Οι δικαστικές διαδικασίες αναμένονται να συνεχιστούν τους επόμενους μήνες, με τις αρχές να εξετάζουν τα νέα αποδεικτικά στοιχεία, ανάμεσά τους και το υλικό από τις κάμερες των αστυνομικών.

