BCL: Θρίαμβος για την Καρδίτσα στη Σερβία, λύγισε ο Προμηθέας στη Γαλλία

Η Καρδίτσα πέτυχε μεγάλη νίκη στην έδρα της Σπαρτάκ Σουμπότιτσα, ενώ ο Προμηθέας ηττήθηκε από τη Σαλόν, στα Game 1 των ελληνικών ομάδων στα Play-Ins του Basketball Champions League.

Οι Θεσσαλοί έκαναν το 1-0 και θέλουν άλλη μια νίκη για να περάσουν στους «16», ενώ η ομάδα της Πάτρας θα επιδιώξει να στείλει τη σειρά στο τρίτο και καθοριστικό ματς.

Η Καρδίτσα νίκησε 89-82 στη Σερβία, δείχνοντας χαρακτήρα και συνέπεια στο επιθετικό κομμάτι. Κορυφαίος της ελληνικής ομάδας ο Μπράντον Τζέφερσον με 29 πόντους (5 τρίποντα) και 7 ασίστ, ενώ από τη Σπαρτάκ Σούμποτιτσα ξεχώρισε ο Σέβιν Τόμπσον με 21.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-20, 35-35, 62-64, 82-89.
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ροσό, Βέλικοβ, Μπαρούσκας
ΣΠΑΡΤΑΚ ΣΟΥΜΠΟΤΙΤΣΑ (Γιοβάνοβιτς): Ντρόμπνιακ 4, Χάνλαν 15 (1), Μομίροβ 2, Κένεντι, Μεντάρεβιτς 5 (1), Τόμσον 21, Ίλιτς, Χόκινς 14, Νίκολιτς 10 (1), Ρέμπιτς 11 (3).
ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Παπανικολόπουλος): Μπράντον Τζέφερσον 29 (5), Χόρχλερ 7 (1), Έλις 7 (1), Δίπλαρος 6 (1), Κασελάκης 10 (2), Καμπερίδης 3 (1), Ουάσινγκτον 6, Ντέιμιεν Τζέφερσον 11 (1), Μάντσεν 10.

Ο Προμηθέας πάλεψε για 35 λεπτά στη Γαλλία, αλλά τελικά ηττήθηκε 93-78 από τη Σαλόν και την Πέμπτη (08/01) στην Πάτρα θα επιδιώξει να μείνει «ζωντανός», ισοφαρίζοντας σε 1-1.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-16, 45-41, 70-65, 93-78
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Κρέγιτς, Βούλιτς, Γιλμάζ
ΣΑΛΟΝ (Ντελόρ): Ναντόλνι 7, Ανοχίλι-Κιλέν 6, Ντάρλινγκ 23 (5), Τσουπάς 3 (1), Χιλ 15 (1), Γκοντού 13, Λεράι 1, Τονελιέ 1, Ματς 7, Κάθμπερτσον 17 (2).
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Σεγκούρα): Χάρις 6 (2), Χάμοντς 8, Κόουλμαν 9 (1), Πλώτας 8, Μπαζίνας 6 (1), ΜακΚάλουμ 12 (1), Λάγιος 2, Καραγιαννίδης 4, Γκρέι 21 (1), Πόλικαπ, Μακούρα 2.

