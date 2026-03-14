Συγκλονίζει ο πατέρας της 14χρονης Γωγώς: «Πήγαμε με μια αγκαλιά γεμάτη και φύγαμε με ένα φέρετρο»

Ήταν 18 Ιουνίου 2021, όταν η ζωή της 14χρονης Γωγώς έσβησε άδικα εξαιτίας ενός ιατρικού σφάλματος που συγκλόνισε το πανελλήνιο. Ο πατέρας της, ιερέας Βησσαρίων, παραμένει βυθισμένος στο πένθος, αναζητώντας μια συγγνώμη και δικαίωση για τον Γολγοθά της κόρης του.

Όλα ξεκίνησαν από την απόφαση της οικογένειας να απευθυνθεί σε έναν υποτιθέμενο ειδικό για την παιδική παχυσαρκία, με τον πατέρα να αναπολεί με πικρία την εμπιστοσύνη που του έδειξε: «Αυτός ο άνθρωπος είπε ότι σε 12 ημέρες το παιδί σου θα πάει στο γυμναστήριο ξανά. Το δικό μου λάθος ήταν ότι δεν πήρα δεύτερη και τρίτη γνώμη από άλλους γιατρούς. Ήμουν ευκολόπιστος».

Η συνέχεια της υπόθεσης εξελίχθηκε σε τραγωδία. Έπειτα από μια επέμβαση γαστρικού δακτυλίου, το κορίτσι πήρε εξιτήριο, όμως επέστρεψε εσπευσμένα στο νοσοκομείο τρεις ημέρες αργότερα με αφόρητους πόνους, αφήνοντας τελικά την τελευταία της πνοή.

Η απώλεια άνοιξε μια ανεπούλωτη πληγή στην οικογένεια, με τον πατέρα της να ξεσπά μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Mega. «Δεν στέρησε μόνο το παιδί το δικό μου, στέρησε το παιδί και από τη μάνα του. Εμάς μας ρώτησαν τι περάσαμε και τι περνάμε;».

Ο τραγικός πατέρας δεν έκανε λόγο για απλή αμέλεια αλλά για δόλο, καταγγέλλοντας την ανάλγητη στάση του γιατρού, ο οποίος, όπως υποστηρίζει, είχε καταδικαστεί και στο παρελθόν για παρόμοιες πράξεις. «Εγχειρίζεις ένα παιδί την Τρίτη και Τετάρτη φεύγεις για Γερμανία χωρίς να αφήσεις κάποιον πίσω σου; Και αυτό δεν έχει δόλο; Δεν υπήρχε περίπτωση να γυρίσει πίσω αυτό το παιδί. Εμείς πήγαμε με μία αγκαλιά γεμάτη και φύγαμε με ένα φέρετρο. Δεν ντρέπονται λίγο;», είπε συγκλονισμένος.

Η μόνη παρηγοριά για τον πατέρα της παραμένει ένα όνειρο που τον στοιχειώνει, στο οποίο είδε την κόρη του ντυμένη στα λευκά: «Βλέπω τη Γωγώ ντυμένη στα λευκά. ‘Μπαμπά μου γιατί είσαι εδώ;’ Λέω ‘Γωγώ μου, τι είναι εδώ;’ ‘Μπαμπά πρέπει να φύγεις, δεν είναι για σένα αυτός ο τόπος, πρέπει να γυρίσεις πίσω στη μαμά και στα παιδιά. Είμαι καλά’, μου λέει, ‘χαίρομαι, θέλω μόνο να μην κλαίτε’».

Διαβάστε επίσης