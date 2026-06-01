Θεοδωρικάκος: Ενίσχυση της συνεργασίας με τη Βουλγαρία σε επενδύσεις, βιομηχανία, καινοτομία

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος συναντήθηκε με τον αντιπρόεδρο της βουλγαρικής κυβέρνησης για να ενισχύσουν τη συνεργασία σε επενδύσεις, βιομηχανία, έρευνα και καινοτομία

Η ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων, της βιομηχανίας και της καινοτομίας αποτέλεσαν το επίκεντρο συναντήσεων που είχε στην Σόφια της Βουλγαρίας ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος ενώ πραγματοποίησε ομιλία και στο 6ο Green Transition Forum που συνδιοργάνωσε το Βουλγαρο-Ελληνικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, ο κ. Θεοδωρικάκος είχε διμερή συνάντηση στο υπουργείο Οικονομίας, με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης της Βουλγαρίας και ομόλογο του υπουργό Βιομηχανίας Αλεξάνταρ Πούλεβ. Στη συζήτησή τους επιβεβαιώθηκε το εξαιρετικό επίπεδο των διμερών σχέσεων στα θέματα αρμοδιότητάς τους, με έμφαση στην ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων, την βιομηχανία, την έρευνα και καινοτομία, καθώς και τη δημιουργία ευνοϊκότερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Ο υπουργός Ανάπτυξης τόνισε ότι η υποστήριξη της Ελλάδας προς τη Βουλγαρία αποτελεί απόδειξη του στρατηγικού επιπέδου της διμερούς συνεργασίας, καθώς και της σημασίας που αποδίδει η Ελλάδα στις σχέσεις των δύο χωρών.

Οι δύο υπουργοί επαναβεβαίωσαν την ισχυρή βούλησή τους για περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας και τη συνέχιση του στενού συντονισμού σε διμερές, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο, προς όφελος της ανάπτυξης, της ευημερίας και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Νωριτερα συναντήθηκε με Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Βουλγαρία αλλά και με Βούλγαρους επιχειρηματίες που είτε επενδύουν είτε θέλουν να επενδύσουν στην πατρίδα μας, δείχνοντας μεγάλο ενδιαφέρον για τις δυνατότητες του Αναπτυξιακού Νόμου.

Ο κ. Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο 6o Green Transition Forum, αρχικά συνεχάρη τη νέα κυβέρνηση της Βουλγαρίας υπό τον πρωθυπουργό Ρούμεν Ράντεφ, τονίζοντας πως «το εκλογικό αποτέλεσμα ενισχύει την πολιτική σταθερότητα στη Βουλγαρία, προς όφελος της χώρας σας, της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής».

Επισήμανε πως η Ελλάδα και η Βουλγαρία είναι φίλοι και στρατηγικοί εταίροι. «Οι σχέσεις μας στηρίζονται σε στέρεες βάσεις, ως κράτη-μέλη της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ, συνδεδεμένα με ισχυρούς πολιτιστικούς δεσμούς και κοινή ορθόδοξη χριστιανική παράδοση. Συγχαίρω επίσης τη Βουλγαρία για την πλήρη ένταξή της στη Ζώνη Σένγκεν και στην Ευρωζώνη», ανέφερε.

Υπογράμμισε πως «η συνεργασία μας αποτελεί ισχυρό πυλώνα σταθερότητας και σημαντικό κόμβο εμπορίου, ενέργειας και επενδύσεων στην περιοχή. Κάτι ακόμη πιο σημαντικό σήμερα, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία και η κρίση στη Μέση Ανατολή δημιουργούν αβεβαιότητα σε ολόκληρη την περιοχή. Η ενεργειακή ασφάλεια, ειδικότερα, βρίσκεται στον πυρήνα αυτής της σταθερότητας».

Ο υπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε πως η Ελλάδα εξελίσσεται σε βασική πύλη εισόδου αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), ενώ μέσω του Κάθετου Διαδρόμου και των νέων διασυνδέσεων στα Βαλκάνια η ενέργεια αυτή μπορεί να φτάσει στη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη. «Μαζί με τη Βουλγαρία έχουμε οικοδομήσει μια στρατηγική ενεργειακή συνεργασία, η οποία αποτυπώνεται σε σημαντικά έργα διασυνδεσιμότητας που ενισχύουν την ασφάλεια, τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και την ανθεκτικότητα των δικτύων. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην περαιτέρω ενίσχυσή της, συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στα έξυπνα δίκτυα και στις διασυνοριακές διασυνδέσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως τόνισε, η Βουλγαρία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους οικονομικούς εταίρους της Ελλάδας και το 2025 το διμερές εμπόριο ανήλθε στα 6,05 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 6,2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. «Πίσω από αυτούς τους αριθμούς βρίσκονται επιχειρήσεις που δημιουργούν θέσεις εργασίας και πολίτες που επωφελούνται - ελληνικές εταιρείες που επενδύουν στη Βουλγαρία και βουλγαρικές επιχειρήσεις που ενισχύουν την παρουσία τους στην Ελλάδα», σημείωσε και προσέθεσε πως «υπάρχουν σημαντικά περιθώρια για ακόμη βαθύτερη συνεργασία. Ενισχύοντας τους οικονομικούς, επενδυτικούς και ενεργειακούς δεσμούς μας, μπορούμε να οικοδομήσουμε μια πιο ασφαλή και ευημερούσα Νοτιοανατολική Ευρώπη».

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε στους σταθερούς ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, στην ανεργία που έχει μειωθεί στο 7,5% και στη σημαντική αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους «παρότι το εμπορικό έλλειμμα παραμένει υψηλό».

Γι' αυτό, όπως τόνισε, αποτελεί προτεραιότητά ο παραγωγικός μετασχηματισμός της οικονομίας. «Ενα νέο αναπτυξιακό πρότυπο που θα την καταστήσει πιο παραγωγική, πιο ανταγωνιστική και πιο ανθεκτική, ενισχύοντας τη βιομηχανία, προωθώντας την ψηφιακή και πράσινη μετάβαση και προσελκύοντας επενδύσεις υψηλής ποιότητας», όπως υπογράμμισε.

«Βασικός πυλώνας είναι ο νέος Αναπτυξιακός νόμος, ο οποίος παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο κινήτρων για επενδύσεις σε καίριους τομείς της οικονομίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη στήριξη των παραμεθόριων και λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών, με στόχο την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων ευκαιριών ανάπτυξης σε ολόκληρη τη χώρα. Τους τελευταίους 18 μήνες έχουν εγκριθεί 928 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 3,1 δισ. ευρώ», επισήμανε.

Έκανε ειδική αναφορά στις Στρατηγικές Επενδύσεις που αφορούν μεγάλης κλίμακας έργα άνω των 50 εκατ. ευρώ σε τομείς όπως οι κρίσιμες πρώτες ύλες και η ναυπηγική βιομηχανία, παρέχοντας ταχείες διαδικασίες αδειοδότησης και, κυρίως, νομική ασφάλεια για τους επενδυτές. «Τον τελευταίο 1,5 χρόνο, 22 έργα συνολικού προϋπολογισμού 3,5 δισ. ευρώ έχουν ενταχθεί στο καθεστώς των Στρατηγικών Επενδύσεων», τόνισε.

Παράλληλα, όπως ανέφερε ο κ. Θεοδωρικάκος, ενισχύεται η σύνδεση της έρευνας με τη βιομηχανία και προωθείται η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στην παραγωγή. «Είμαστε έτοιμοι να μοιραστούμε με τους Βούλγαρους εταίρους μας την εμπειρία και τους μηχανισμούς που έχουμε αναπτύξει μέσα από αυτές τις πολιτικές. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ελλάδα και η Βουλγαρία διαθέτουν επίσης μια μοναδική ευκαιρία να αξιοποιήσουν σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία που στηρίζουν τον εκσυγχρονισμό των οικονομιών μας. Και οι δύο χώρες επωφελούνται από πρωτοβουλίες όπως το Social Climate Fund και το Modernisation Fund, τα οποία διαθέτουν σημαντικούς πόρους για επενδύσεις στην ενεργειακή αποδοτικότητα, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στον βιομηχανικό εκσυγχρονισμό και στις ψηφιακές υποδομές», επισήμανε ο υπουργός Ανάπτυξης.

Κλείνοντας, υπογράμμισε πως το κοινό μέλλον των δύο χωρών θα καθοριστεί από τις επενδύσεις που υλοποιούν και τις συνεργασίες που οικοδομούν. «Η Ελλάδα και η Βουλγαρία έχουν θέσει ισχυρά θεμέλια. Χτίζοντας πάνω σε αυτά, μπορούμε να καταστήσουμε την περιοχή μας ισχυρότερη, πιο ανταγωνιστική και πιο ευημερούσα προς όφελος όλων των πολιτών μας», σημείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης.

Στο περιθώριο του φόρουμ, ο υπουργός είχε σύντομη συνομιλία και με την πρόεδρο της Βουλγαρίας Ιλιάνα Λοτόβας.

