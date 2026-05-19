Θεοδωρικάκος: Η αντιπολίτευση παράγει παραπολιτική, εμείς αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα

Τι είπε για τις δημοσκοπήσεις αλλά και για το συνέδριο της ΝΔ ο υπουργός Ανάπτυξης

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

  • Ο Τάκης Θεοδωρικάκος διαβεβαίωσε ότι δεν θα εκχωρηθεί κανένα κυριαρχικό δικαίωμα και οι ένοπλες δυνάμεις έχουν ενισχυθεί για την υπεράσπιση της πατρίδας.
  • Τόνισε την ενότητα της ΝΔ και την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού στην ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, παρά τα λάθη και τις αδυναμίες.
  • Υπογράμμισε ότι οι δημοσκοπήσεις δεν αντανακλούν τις εκλογές και η ΝΔ προσφέρει σχέδιο για το μέλλον της χώρας απέναντι σε επιστροφή στο παρελθόν.
  • Κατήγγειλε ότι η αντιπολίτευση παράγει μόνο παραπολιτική και δεν έχει σοβαρές πολιτικές προτάσεις ή κοινωνικό αίτημα.
  • Ανακοίνωσε νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη με αυστηρότερα μέτρα ενημέρωσης, πλαφόν αύξησης δανείων και δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών.
Εφ όλης της ύλης συνέντευξη για όλα τα θέματα της επικαιρότητας έδωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος αναφέρθηκε στα ελληνοτουρκικά, το συνέδριο της ΝΔ, τον χρόνο των εκλογών, τις δημοσκοπήσεις αλλά και το νομοσχέδιο του υπουργείου για τις τράπεζες.

«Δεν θα εκχωρήσουμε ίχνος κυριαρχικών δικαιωμάτων»

«Η στάση της παράταξής μας φαίνεται από τις πράξεις μας. Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε ενισχύσει σε καθοριστικό βαθμό τις ένοπλες δυνάμεις, ώστε να είναι απολύτως έτοιμες να υπερασπιστούν την πατρίδα μας, κάθε γωνιά της ελληνικής γης, της θάλασσας και του αέρα από οποιονδήποτε. Δεν πρόκειται να εκχωρήσουμε ίχνος κυριαρχικού δικαίωματος και αυτό θα πρέπει να το γνωρίζουν και οι γείτονές μας και όποιος άλλος πρέπει να το ξέρει. Οι Έλληνες το γνωρίζουν καλά και είμαστε ενωμένοι σε αυτή την πολιτική. Από τα ήρεμα νερά με την Τουρκία, η Ελλάδα έχει βγει ωφελημένη κυρίως στο οικονομικό κομμάτι, χωρίς να παραχωρήσει τίποτα», ανέφερε μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1.

Με αφορμή την σημερινή ημέρα Μνήμης για την γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού, ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε ότι «οι Έλληνες έχουμε απολύτως ισχυρή τη μνήμη μας. Για πολλά χρόνια οι συμπατριώτες μας, οι Έλληνες του Πόντου, εκδιώχθηκαν, βασανίστηκαν, έχασαν τη ζωή τους περίπου 353.000 άνθρωποι. Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή επέστρεψαν στην πατρίδα και μεγαλούργησαν. Ο Ποντιακός Ελληνισμός είναι η καρδιά του παγκόσμιου Ελληνισμού, δεν θα ξεχάσουμε ποτέ το τι έγινε και θα είμαστε πάντοτε ενωμένοι και ισχυροί, για να μη μπορέσει ποτέ κανείς να αγγίξει ούτε χιλιοστό της πατρίδας μας».

Ο υπουργός Ανάπτυξης, ερωτηθείς για την τοποθέτησή του στο 16ο συνέδριο της ΝΔ, υπογράμμισε πως «η ΝΔ όλα αυτά τα χρόνια, με την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, έχει πετύχει μόνο νίκες και την εμπιστεύεται ο ελληνικός λαός, γιατί ο δρόμος που πορευόμαστε είναι ο σωστός, παρά τα λάθη και τις αδυναμίες έπειτα από επτά χρόνια διακυβέρνησης. Όλα αυτά τα πετύχαμε, γιατί ήμασταν και είμαστε ενωμένοι. Δεν κάνει καλό κανένα πολιτικό διαζύγιο και οι άνθρωποι που έχουν μια προσφορά στην παράταξή μας όλα τα προηγούμενα χρόνια, για να είναι αντίστοιχοι αυτής της προσφοράς, δεν πρέπει να τραυματίσουν την ενότητα της ΝΔ. Το μήνυμα της ενότητας είναι ισχυρό, αυτό το μήνυμα εξέπεμψε και ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο και η βάση μας είναι ενωμένη για να πετύχουμε ακόμα μια μεγάλη νίκη στις επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε αυτές και αν γίνουν».

Για τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, τόνισε πως είναι κάτι τελείως διαφορετικό από τις εκλογές. «Μπροστά στην κάλπη θα διαμορφωθούν τα πραγματικά διλήμματα. Οι Έλληνες θα βρεθούν μπροστά σε ένα σταυροδρόμι. Από τη μία θα είναι η ΝΔ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης που εγγυάται ένα σταθερό και ασφαλές δρόμο προς τα εμπρός, με ένα σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, με καλύτερη οικονομία και ασφάλεια για την πατρίδα και από την άλλη να επιστρέψουμε σε διάφορες εκδοχές του παρελθόντος. Είτε ο κ. Τσίπρας που κατάλαβε ότι έπρεπε να έχει κλείσει ο ίδιος νωρίτερα τις τράπεζες είτε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ που δεν βλέπω να έχει κάποια εναλλακτική πολιτική πλατφόρμα. Εμείς δεν επιλέγουμε αντιπάλους. Ευθύνη μας είναι να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα της κοινωνίας και να διαμορφώσουμε μια βελτιωμένη πρόταση για τα επόμενα χρόνια, ώστε να μας εμπιστευτούν ξανά οι πολίτες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η αντιπολίτευση παράγει παραπολιτική

Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε μάλιστα «ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης το μόνο που είναι σε θέση να παράγουν, είναι παραπολιτική και μια σύγκρουση μεταξύ τους για το ποιος θα είναι δεύτερος. Αλλά την κοινωνία την ενδιαφέρει πώς θα πάει μπροστά η πατρίδα και το σύνολο των πολιτών».

Για την κα Καρυστιανού σημείωσε ότι «γίνεται περισσότερη γνωστή για τα πρόσωπα που έχει γύρω της, παρά για τα όσα λέει. Δεν βλέπω να έρχεται να ανταποκριθεί σε κάποιο κοινωνικό και εθνικό αίτημα. Η δημοφιλία της δεν είναι πολιτική, αλλά είναι το αυτονόητο συναίσθημα όλης της Ελλάδας προς μια μητέρα που έχασε το παιδί της σε μια εθνική τραγωδία και συμπαρασταθήκαμε όλοι, ζητώντας δικαιοσύνη. Εδώ όμως μιλάμε για πολιτική και στην πολιτική δεν βλέπω να έχει θέσεις και προτάσεις».

Τέλος, ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για την καταναλωτική πίστη που αφορά χιλιάδες νοικοκυριά και θα ψηφιστεί τον Ιούνιο κατ' εφαρμογή δύο ευρωπαϊκών οδηγιών.

«Εμείς πηγαίνουμε αρκετά παρακάτω αυτή την υπόθεση. Αφορά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Μπαίνει τέλος στα ψιλά γράμματα, ώστε ο πολίτης να είναι ενημερωμένος για τις υποχρεώσεις του. Μπαίνει πλαφόν που θα κυμαίνεται μεταξύ 30% και 50%, για το πόσο μπορεί να αυξηθεί το αρχικό κεφάλαιο του δανείου και το τελικό ποσοστό θα ορίζεται με υπουργική απόφαση, σε συνεργασία με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Επίσης, θα δίνεται δυνατότητα υπαναχώρησης στον πολίτη, αν μέσα σε 14 ημέρες δεν θέλει να προχωρήσει με την δανειακή σύμβαση, ενώ δίνουμε το δικαίωμα στους ανθρώπους να ζητήσουν να έχουν απευθείας επικοινωνία με άνθρωπο που εκπροσωπεί την τράπεζα και όχι με εφαρμογή. Θα ισχύει για δανειακές συμβάσεις από τις 20 Νοεμβρίου και μετά».

