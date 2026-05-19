Νέες ταυτότητες: Από τέλη Ιουλίου τα περισσότερα διαθέσιμα ραντεβού - Τι αλλάζει από τις 3 Αυγούστου

Για την έκδοση νέας ταυτότητας σπεύδουν οι πολίτες που δεν έχουν αντικαταστήσει ακόμα την παλιά, καθώς από τις αρχές Αυγούστου, όσοι δεν έχουν προμηθευτεί το νέο έγγραφο δεν θα μπορούν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2019/1157, ταυτότητες κρατών-μελών που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ), παύουν να ισχύουν την 3η Αυγούστου 2026.

Οι παραδοσιακές «μπλε» αστυνομικές ταυτότητες δεν θα γίνονται πλέον αποδεκτές ως έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα, καθιστώντας απαραίτητη την έκδοση της νέας ταυτότητας ή τη χρήση διαβατηρίου για μετακινήσεις στο εξωτερικό.

Η απόφαση για την αντικατάσταση των παλαιών ταυτοτήτων συνδέεται άμεσα με την ανάγκη βελτίωσης των μέτρων ασφαλείας. Οι έως τώρα ταυτότητες, που κυκλοφορούν για δεκαετίες, δεν διαθέτουν σύγχρονα χαρακτηριστικά προστασίας, γεγονός που τις καθιστά ευάλωτες σε παραχαράξεις και κακόβουλη χρήση.

Από τέλη Ιουλίου τα περισσότερα διαθέσιμα ραντεβού

Λόγω των στενών χρονικών πλαισίων, η ζήτηση στα αστυνομικά τμήματα για την έκδοση των νέων ταυτοτήτων είναι ιδαίτερα αυξημένη. Έτσι, αρκετοί είναι οι πολίτες που ψάχνουν να κλείσουν το ραντεβού τους, αλλά, σε αρκετές περιπτώσεις δεν βρίσκουν διαθεσιμότητα πριν τη λήξη της προθεσμίας.

Στην πλειονότητα των αστυνομικών τμημάτων, πάντως, ειδικά στην Αθήνα και σε άλλες μεγάλες πόλεις, τα πρώτα διαθέσιμα ραντεβού ξεκινούν από τα τέλη Ιουλίου, με αρχές Αυγούστου.

Πώς μπορείτε να κλείσετε ραντεβού

Αναλυτικά η διαδικασία για τον προγραμματισμό του ραντεβού για τις νέες ταυτότητες:

Ο πολίτης επιλέγει στην αίτησή του, Αρχή Έκδοσης με βάση τη διεύθυνση μόνιμης ή προσωρινής του διαμονής στην Ελλάδα, συγκεκριμένη ημέρα και ώρα από τη λίστα διαθεσιμότητας, ώστε να εξυπηρετηθεί με φυσική παρουσία. Τα στοιχεία του αντλούνται αυτόματα από το Μητρώο Πολιτών και το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας(ΕΜΕπ).

Σε περίπτωση που δεν έχει επικαιροποιημένα τα στοιχεία του στο ΕΜΕπ, θα πρέπει είτε να τα ενημερώσει επιτόπου ή να τα συμπληρώσει κατά δήλωση.

Με την ολοκλήρωση της υποβολής του αιτήματος λαμβάνει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(email) με τις βασικές πληροφορίες για τη διεκπεραίωση του ραντεβού, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας της Αρχής Έκδοσης που έχει επιλέξει.

Το αίτημα προγραμματισμού του ραντεβού μπορεί να επαναπρογραμματιστεί ή να ακυρωθεί ή να υποβληθεί εκ νέου, το αργότερο μία (1) ώρα πριν την έναρξη του προγραμματισμένου ραντεβού.

Σε διάφορα διαστήματα πριν την έναρξη του προγραμματισμένου ραντεβού ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει από την πλατφόρμα μήνυμα υπενθύμισης στο email που έχει δηλώσει.

Για την περίπτωση απώλειας ή κλοπής του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ο πολίτης θα πρέπει να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με την αρμόδια Αρχή Έκδοσης, βάσει της διεύθυνσης μόνιμης ή προσωρινής διαμονής του στην Ελλάδα και να ζητήσει τηλεφωνικώς τον προγραμματισμό ραντεβού για την έκδοση νέου Δελτίου Ταυτότητας.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση νέας ταυτότητας

Η έκδοση της νέας ταυτότητας απαιτεί την αυτοπρόσωπη παρουσία του αιτούντος στην αρμόδια υπηρεσία με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Ψηφιακή φωτογραφία: Μπορεί να τραβηχτεί είτε απευθείας στην υπηρεσία είτε σε πιστοποιημένο φωτογράφο, ο οποίος ανεβάζει τη φωτογραφία στην πλατφόρμα myPhoto του gov.gr. Ο πολίτης λαμβάνει κωδικό που συνδέει τη φωτογραφία με το ΑΦΜ του μέσω της εφαρμογής.

Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση: Το έντυπο συμπληρώνεται από την υπηρεσία με στοιχεία από το «Μητρώο Πολιτών» και υπογράφεται από τον αιτούντα.

Παράβολα και επιστροφή παλιάς ταυτότητας

Για την έκδοση της νέας ταυτότητας απαιτείται η πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου 10 ευρώ, που καλύπτει τα έξοδα κατασκευής, εκτύπωσης και μεταφοράς. Οι πολύτεκνες οικογένειες δικαιούνται έκπτωση στο παράβολο, το οποίο μειώνεται στα 5 ευρώ με την προσκόμιση των απαραίτητων εγγράφων. Επιπλέον, απαιτείται ένσημο0,50 ευρώ της Ελληνικής Αστυνομίας. Όλα τα παράβολα εκδίδονται μέσω της υπηρεσίας e-Παράβολο, ενώ σε περίπτωση λάθους προβλέπεται διαδικασία επιστροφής.

Η παράδοση της παλιάς, «μπλε» ταυτότητας είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση της έκδοσης του νέου δελτίου.

Πρώτη έκδοση ταυτότητας και χρονικά πλαίσια

Για την πρώτη έκδοση ταυτότητας απαιτούνται τα ίδια δικαιολογητικά, καθώς και η παρουσία ενός ενήλικου μάρτυρα με έγκυρο έγγραφο ταυτοποίησης. Στην περίπτωση ανηλίκου, ο μάρτυρας μπορεί να είναι γονέας ή νόμιμος κηδεμόνας, ο οποίος πρέπει να προσκομίσει σχετικά αποδεικτικά για την επιμέλεια.

Οι νέες ταυτότητες εκτυπώνονται στη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας στην Καισαριανή, με αυστηρά πρότυπα ασφαλείας. Ο χρόνος έκδοσης εκτιμάται σε περίπου επτά ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

Αυτοματοποιημένη ενημέρωση υπηρεσιών

Με την παραλαβή της νέας ταυτότητας ενεργοποιείται διαδικασία ενημέρωσης των διασυνδεδεμένων υπηρεσιών μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Με αυτόν τον τρόπο, ενημερώνονται φορείς όπως η ΑΑΔΕ και η υπηρεσία gov.gr Wallet, εξασφαλίζοντας τη διαρκή επικαιροποίηση των στοιχείων των πολιτών.

