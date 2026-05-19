Τέσσερις φρεγάτες FDI από τη Γαλλία παίρνει η Σουηδία

Μετά την Ελλάδα και η Σουηδία επέλεξε τέσσερις φρεγάτες FDI από τη γαλλική Naval Group.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα έχει παραγγείλει συνολικά τέσσερις υπερσύγχρονες φρεγάτες FDI HN (κλάσης «Κίμων») από τη γαλλική Naval Group. Το πρώτο πλοίο, ο «Κίμων», βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα, ενώ τα επόμενα («Νέαρχος», «Φορμίων» και «Θεμιστοκλής») βρίσκονται σε στάδιο ναυπήγησης ή ολοκλήρωσης.

Το ενδιαφέρον μάλιστα είναι ότι οι Σουηδοί επέλεξαν τη γαλλική εταιρία και όχι την βρετανο-σουηδική Babcock-Saab ούτε την ισπανική Navantia, που συμμετείχαν επίσης στο διαγωνισμό.

Οι τέσσερις νέες φρεγάτες της Σουηδίας από τη Γαλλία θα περιλαμβάνουν πυραύλους αεράμυνας Aster και σουηδικό οπλισμό: πυραύλους Rbs 15, πυροβόλα 40 και 57 mm, τορπίλες 47 και Trackfire. .

Σύμφωνα με το Reuters, πρόκειται για μια συμφωνία αξίας 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων που θα τριπλασιάσει την ικανότητα άμυνάς της, καθώς το νέο μέλος του ΝΑΤΟ εστιάζει στις απειλές για την ασφάλεια στη Βαλτική Θάλασσα, όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός της χώρας.

Η Σουηδία επιταχύνει την ενίσχυση των στρατιωτικών της δυνάμεων μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και την επακόλουθη ένταξη της σκανδιναβικής χώρας στο ΝΑΤΟ, με τις νέες φρεγάτες να αντιπροσωπεύουν μια σημαντική επέκταση των δυνατοτήτων θαλάσσιας άμυνας.

Det blir franskt! ??



Idag kom äntligen beslutet om vilka fregatter som ska stärka Sveriges och Natos marina förmåga. Valet föll på den franska fregattklassen FDI (Frégate de Défense et d’Intervention) från Naval Group.



Fartygen kommer att levereras successivt från och med 2030. pic.twitter.com/vWZYCQO5FN — Marinen (@Swedish_Navy) May 19, 2026

Η αγορά του μοντέλου φρεγάτας French Defence and Intervention (FDI) θα είναι η μεγαλύτερη στρατιωτική επένδυση της Σουηδίας από τη δεκαετία του 1980, δήλωσε ο πρωθυπουργός Ulf Kristersson.

«Η Βαλτική Θάλασσα δεν έχει ποτέ στη σύγχρονη εποχή εκτεθεί, αμφισβητηθεί και διεκδικηθεί όσο τώρα», δήλωσε ο Kristersson σε συνέντευξη Τύπου επί της σουηδικής κορβέτας HMS Harnosand, που ελλιμενίστηκε στο κέντρο της Στοκχόλμης για την περίσταση. «Με αυτή την απόφαση, είμαι πεπεισμένος ότι η Σουηδία συμβάλλει στο να γίνει η Βαλτική Θάλασσα σημαντικά ασφαλέστερη στο μέλλον». Η προσθήκη των φρεγατών στο ναυτικό οπλοστάσιο θα τριπλασιάσει από μόνη της τις δυνατότητες αεροπορικής άμυνας της Σουηδίας, δήλωσε ο Κρίστερσον.

Το μήνυμα Μακρόν

Στη συμφωνία αναφέρθηκε σε ανάρτησή του στα social media και ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν.

H ανάρτηση Μακρόν αναφέρει:

Η Σουηδία επέλεξε τη φρεγάτα FDI της Naval Group για τον εκσυγχρονισμό του ναυτικού της.

Ευχαριστώ τη Σουηδία και εκτιμώ την εμπιστοσύνη που έδειξε στη Γαλλία.

Μετά την απόφαση της Γαλλίας να εξοπλιστεί με το GlobalEye της Saab για την ανανέωση του στόλου των αεροσκαφών αναγνώρισης με ραντάρ (AWACS), πρόκειται για μια στρατηγική απόφαση μεγάλης σημασίας που αντανακλά την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο χωρών μας.

Η συνεργασία μας έχει, επιπλέον, συνεχίσει να ενισχύεται τα τελευταία χρόνια και επεκτείνεται μέχρι τη συμμετοχή της Σουηδίας στην προληπτική αποτροπή.

Μια ισχυρή και κυρίαρχη Ευρώπη στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ – αυτή είναι η άποψή μας για την κοινή άμυνα και την κοινή ασφάλειά μας. Χτίζεται κάθε μέρα.

Sverige har valt Naval Groups FDI-fregatt för att modernisera sin marin.



Jag tackar Sverige och uppskattar det förtroende som visats Frankrike.



Efter Frankrikes beslut att utrusta sig med Saabs GlobalEye för att förnya sin flotta av radarspaningsflygplan… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 19, 2026

