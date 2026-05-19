Τέσσερις φρεγάτες FDI από τη Γαλλία παίρνει η Σουηδία

Οι τέσσερις νέες φρεγάτες της Σουηδίας θα περιλαμβάνουν πυραύλους αεράμυνας Aster και σουηδικό οπλισμό

Μάνος Χατζηγιάννης

Τέσσερις φρεγάτες FDI από τη Γαλλία παίρνει η Σουηδία
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μετά την Ελλάδα και η Σουηδία επέλεξε τέσσερις φρεγάτες FDI από τη γαλλική Naval Group.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα έχει παραγγείλει συνολικά τέσσερις υπερσύγχρονες φρεγάτες FDI HN (κλάσης «Κίμων») από τη γαλλική Naval Group. Το πρώτο πλοίο, ο «Κίμων», βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα, ενώ τα επόμενα («Νέαρχος», «Φορμίων» και «Θεμιστοκλής») βρίσκονται σε στάδιο ναυπήγησης ή ολοκλήρωσης.

Το ενδιαφέρον μάλιστα είναι ότι οι Σουηδοί επέλεξαν τη γαλλική εταιρία και όχι την βρετανο-σουηδική Babcock-Saab ούτε την ισπανική Navantia, που συμμετείχαν επίσης στο διαγωνισμό.

Οι τέσσερις νέες φρεγάτες της Σουηδίας από τη Γαλλία θα περιλαμβάνουν πυραύλους αεράμυνας Aster και σουηδικό οπλισμό: πυραύλους Rbs 15, πυροβόλα 40 και 57 mm, τορπίλες 47 και Trackfire. .

Σύμφωνα με το Reuters, πρόκειται για μια συμφωνία αξίας 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων που θα τριπλασιάσει την ικανότητα άμυνάς της, καθώς το νέο μέλος του ΝΑΤΟ εστιάζει στις απειλές για την ασφάλεια στη Βαλτική Θάλασσα, όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός της χώρας.

Η Σουηδία επιταχύνει την ενίσχυση των στρατιωτικών της δυνάμεων μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και την επακόλουθη ένταξη της σκανδιναβικής χώρας στο ΝΑΤΟ, με τις νέες φρεγάτες να αντιπροσωπεύουν μια σημαντική επέκταση των δυνατοτήτων θαλάσσιας άμυνας.

Η αγορά του μοντέλου φρεγάτας French Defence and Intervention (FDI) θα είναι η μεγαλύτερη στρατιωτική επένδυση της Σουηδίας από τη δεκαετία του 1980, δήλωσε ο πρωθυπουργός Ulf Kristersson.

«Η Βαλτική Θάλασσα δεν έχει ποτέ στη σύγχρονη εποχή εκτεθεί, αμφισβητηθεί και διεκδικηθεί όσο τώρα», δήλωσε ο Kristersson σε συνέντευξη Τύπου επί της σουηδικής κορβέτας HMS Harnosand, που ελλιμενίστηκε στο κέντρο της Στοκχόλμης για την περίσταση. «Με αυτή την απόφαση, είμαι πεπεισμένος ότι η Σουηδία συμβάλλει στο να γίνει η Βαλτική Θάλασσα σημαντικά ασφαλέστερη στο μέλλον». Η προσθήκη των φρεγατών στο ναυτικό οπλοστάσιο θα τριπλασιάσει από μόνη της τις δυνατότητες αεροπορικής άμυνας της Σουηδίας, δήλωσε ο Κρίστερσον.

Το μήνυμα Μακρόν

Στη συμφωνία αναφέρθηκε σε ανάρτησή του στα social media και ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν.

H ανάρτηση Μακρόν αναφέρει:

Η Σουηδία επέλεξε τη φρεγάτα FDI της Naval Group για τον εκσυγχρονισμό του ναυτικού της.

Ευχαριστώ τη Σουηδία και εκτιμώ την εμπιστοσύνη που έδειξε στη Γαλλία.

Μετά την απόφαση της Γαλλίας να εξοπλιστεί με το GlobalEye της Saab για την ανανέωση του στόλου των αεροσκαφών αναγνώρισης με ραντάρ (AWACS), πρόκειται για μια στρατηγική απόφαση μεγάλης σημασίας που αντανακλά την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο χωρών μας.

Η συνεργασία μας έχει, επιπλέον, συνεχίσει να ενισχύεται τα τελευταία χρόνια και επεκτείνεται μέχρι τη συμμετοχή της Σουηδίας στην προληπτική αποτροπή.

Μια ισχυρή και κυρίαρχη Ευρώπη στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ – αυτή είναι η άποψή μας για την κοινή άμυνα και την κοινή ασφάλειά μας. Χτίζεται κάθε μέρα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:20ΕΛΛΑΔΑ

Παιδικές κατασκηνώσεις ΔΥΠΑ 2026: Οι δικαιούχοι, η διάρκεια του προγράμματος και το ύψος του voucher

13:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Νέες προθεσμίες και νέες εκπτώσεις - Πώς θα έχετε μείωση 3% στον φόρο

13:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς: Μείζονα ερωτήματα για την απόσυρση των Patriot από την Κάρπαθο

13:00ANNOUNCEMENTS

Η Stoiximan, Επίσημος Υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026™ για Ελλάδα και Κύπρο

13:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας: «Εργαζόμαστε για τη διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων»

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Πνεύματος: Ποιοι δεν εργάζονται την 1η Ιουνίου - Οι υπόλοιπες αργίες του 2026

12:53ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο στην Κορέα: Η Starbucks κυκλοφόρησε διαφήμιση για την ημέρα των «τανκ» ανήμερα επετείου εξέγερσης που πνίγηκε στο αίμα από τανκς

12:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεραμέως: Έρχεται ρύθμιση για βαρέα και ανθυγιεινά στους νοσηλευτές

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Το Σάββατο (23/5) τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Σμηναγού Κωνσταντίνου Ηλιάκη

12:47ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Το πρόγραμμα των εξετάσεων για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ - Όσα πρέπει να γνωρίζετε

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Συνελήφθη ο 25χρονος δράστης του μακελειού -Σκότωσε τους γονείς, τραυμάτισε τον 7 μηνών γιο του κι άλλα δύο άτομα

12:45ΦΑΡΜΑΚΟ

Η Kavita Patel νέα πρόεδρος στο PhARMA Innovation Forum - Νέος κύκλος διαλόγου με την Πολιτεία

12:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Οικοδομούμε την Ελλάδα που παράγει και εξάγει, την Ελλάδα που ευημερεί

12:27ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ένα μωρό για τρεις» της Coline Serreau

12:25ΚΟΣΜΟΣ

Mango: Ο Τζόναθαν Άντιτς συνελήφθη για τον θάνατο του πατέρα του, Ισάκ Άντιτς

12:23ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανικές μυστικές υπηρεσίες: Το Ιράν θα αυξήσει τις επιθέσεις στην Ευρώπη μετά τον πόλεμο

12:19ΚΟΣΜΟΣ

«Συναγερμός» ΠΟΥ για Έμπολα: Μας ανησυχεί η ταχύτητα της επιδημίας

12:16ΚΟΣΜΟΣ

Τέσσερις φρεγάτες FDI από τη Γαλλία παίρνει η Σουηδία

12:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK για Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου: «Δεν πρέπει να ξεχάσουμε ποτέ, η μνήμη είναι χρέος μας»

12:11ΕΛΛΑΔΑ

Πολύμηνη διαρροή νερού στα Άνω Πετράλωνα: Κάτοικοι και επαγγελματίες φοβούνται καθίζηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:02ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε σταματούν να ισχύουν οι παλιές- Τι θα συμβεί αν δεν βγάλετε μέχρι το καλοκαίρι

12:25ΚΟΣΜΟΣ

Mango: Ο Τζόναθαν Άντιτς συνελήφθη για τον θάνατο του πατέρα του, Ισάκ Άντιτς

10:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

14:27WHAT THE FACT

Βάλτε αλουμινόχαρτο στους τοίχους του σπιτιού σας: Γιατί οι εργολάβοι προτείνουν αυτή τη μέθοδο

09:36ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρές εικόνες: Άνδρας παγιδέυτηκε σε κυλιόμενες σκάλες και πέθανε στη Βοστώνη - Αδιάφοροι οι περαστικοί που περνούσαν δίπλα του

11:54ΚΑΙΡΟΣ

El Niño: Επιβεβαίωση από την NOAA/CPC - Θα είναι το χειρότερο των τελευταίων 30 ετών

10:46ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: «Τους καταδίωξα τραυματισμένη μέχρι τον καταυλισμό» - Η γυναίκα που έπεσε θύμα επίθεσης και ληστείας μιλά για τον εφιάλτη που βίωσε

08:52ΕΛΛΑΔΑ

Καταφύγιο-«φάντασμα» στη λεωφόρο Συγγρού – Εντοπίστηκε σε εργοτάξιο ξενοδοχείου, «άγνωστη η τύχη του» - Δείτε αποκλειστικές εικόνες

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Όλα στα σκουπίδια - Οι Αμερικανοί πέταξαν τα δώρα των Κινέζων πριν μπουν στο Air Force One

11:27ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Tι δείχνουν για το φετινό καλοκαίρι - Ο πιο δύσκολος μήνας

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται τριήμερο με χαλάζι και καταιγίδες - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

12:11ΕΛΛΑΔΑ

Πολύμηνη διαρροή νερού στα Άνω Πετράλωνα: Κάτοικοι και επαγγελματίες φοβούνται καθίζηση

10:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κάρπαθος: Απόφαση για μεταστάθμευση ζεύγους Mirage 2000-5 - Γιατί απομακρύνονται τα Patriot - Tι θα γίνει με τα F-16 στην Κύπρο

11:57ΚΟΣΜΟΣ

«Ασθένεια της βικτοριανής εποχής» εξαπλώνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο – 542 νέες περιπτώσεις ιλαράς

09:44ΚΟΣΜΟΣ

Τοπάλ Οσμάν: Ο «άνθρωπος» του Κεμάλ που ευθύνεται για τις σφαγές 70.000 Ποντίων

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Άγριος ξυλοδαρμός γυναίκας - Την ξυλοκόπησαν και την πέταξαν σε χαντάκι

11:05ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Πρόταση εισαγγελέα προς το δικαστικό συμβούλιο για παραπομπή αστυνομικών σε δίκη για το «περιπολικό δεν είναι ταξί»

10:10ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Ορκίστηκε στην εικόνα αλλά οι εξελίξεις τον ξεμπρόστιασαν… Κανένα όσιο, κανένα ιερό» - Μαρτυρίες για το κύκλωμα που εκβίαζε και ξυλοκοπούσε αγρότες

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Συνελήφθη ο 25χρονος δράστης του μακελειού -Σκότωσε τους γονείς, τραυμάτισε τον 7 μηνών γιο του κι άλλα δύο άτομα

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Mango: «Θρίλερ» με τον θάνατο του ιδρυτή της εταιρείας - Στο «κάδρο» των Αρχών ο γιος του - Πώς αντιδρά η οικογένεια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ