Το Roman Empire σου, αλλά σε burger

Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων: Αυτοί που λένε ότι δεν έχουν εμμονές και αυτοί που απλώς δεν έχουν βρει ακόμα τη σωστή. Γιατί, ας είμαστε ειλικρινείς, όλοι έχουμε κάτι που παίζει στο μυαλό μας on repeat. Κάτι που «σκάει» απροειδοποίητα μέσα στη μέρα, ανάμεσα σε emails, deadlines και στο κλασικό ερώτημα «Τι θα φάω σήμερα;».

Και να σου πούμε κάτι; Αυτό που σου ήρθε πρώτο στο μυαλό… είναι το Roman Empire σου. Και δεν χρειάζεται να είναι κάτι περίπλοκο ή «ψαγμένο». Μερικές φορές είναι απλά κάτι απίστευτα νόστιμο.

Και τώρα που οδηγήσαμε τη σκέψη σου ακριβώς εκεί που θέλαμε -ναι, στα McDonald’s™, ας παραδεχτούμε ότι οι πιο έντονες εμμονές συνδέονται με την απόλαυση. Και όταν λέμε έντονες εμμονές, εννοούμε αυτές τις μικρές στιγμές που θέλεις να ξαναζήσεις και τελικά καταλήγεις να τις σκέφτεσαι 24/7.

Σκέψου το σαν σκηνή από ταινία: Ένα τραπέζι, δύο άτομα, εκείνος την κοιτάζει έντονα, εκείνη του χαμογελά με νόημα και, για μια στιγμή, νομίζεις ότι ξεκινά ένα love story. Τα χέρια πλησιάζουν… και τότε έρχεται το plot twist. Αυτό που τους ενώνει δεν είναι αυτό που περίμενες. Είναι η στιγμή που ανοίγει ένα κουτί που μόλις εμφανίστηκε στο πλάνο. Και ξαφνικά, όλα βγάζουν νόημα.

Από τη μία, εμφανίζεται το Chicken Big Mac™. Δύο παναρισμένα κομμάτια κοτόπουλου, λιωμένο τυρί, πίκλες, μαρούλι iceberg και εκείνη η special σάλτσα Big Mac™ που απλά δεν γίνεται να αντιγράψεις στο σπίτι. Και όλα αυτά, ανάμεσα σε αφράτο σουσαμένιο ψωμί που αρκεί μια μπουκιά για να καταλάβεις γιατί γίνεται εμμονή.

Από την άλλη, το Big Mac™ BLT. Δύο ζουμερά μπιφτέκια βοδινού κρέατος, λιωμένο τυρί, κρεμμυδάκι, πίκλες, μαρούλι iceberg, φρέσκια τομάτα, bacon και η ίδια θρυλική σάλτσα Big Mac™, σε αφράτο σουσαμένιο ψωμί, σε μια πιο upgrade εκδοχή που δύσκολα ξεχνιέται.

Κάπως έτσι γεννιούνται οι νέες εμμονές. Με μικρές, απολαυστικές στιγμές που θες να επαναλαμβάνεις. Με εκείνο το πρώτο δάγκωμα που σε κάνει να κλείνεις τα μάτια. Με τα γέλια που έρχονται αυθόρμητα όταν μοιράζεσαι κάτι καλό. Με ένα ανεπίσημο «cheers» με… burgers που, ναι, αξίζουν όλη αυτή τη σκέψη.

Οπότε, την επόμενη φορά που θα πιάσεις τον εαυτό σου να σκέφτεται κάτι ξανά και ξανά, ονόμασέ το… Roman Empire σου. Και, μεταξύ μας, αν τρώγεται κιόλας και είναι από McDonald’s™, ακόμα καλύτερα. Τρέχα, όμως, να προλάβεις γιατί τα limited edition burgers θα είναι διαθέσιμα για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Δες το παρακάτω βίντεο και θα καταλάβεις ακριβώς τι εννοούμε.

Μάθε περισσότερα στο https://mcdonalds.gr/