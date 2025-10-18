Mango: «Θρίλερ» με τον θάνατο του ιδρυτή - Η «ενοχοποίηση» του γιου και η αντίδραση της οικογένειας

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τον θάνατο του ιδρυτή της Mango, Isak Andic, ο οποίος σκοτώθηκε σε πεζοπορία που έκανε με την οικογένειά του, τον Δεκέμβριο του 2024, πέφτοντας από ύψος 90 μέτρων.

Την ίδια στιγμή που τα δημοσιεύματα ισπανικών μέσων ενημέρωσης κάνουν λόγο για «ενοχοποίηση» του 44χρονου Jonathan Andic, γιου του αδικοχαμένου ιδρυτή του διάσημου brand, καθώς ερευνάται για «πιθανή ανθρωποκτονία», η οικογένεια του επιχειρηματία εκφράζει την πεποίθηση ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό και η αθωότητά του θα επιβεβαιωθεί.

Family of Mango founder say his son is 'innocent' and played no part in his fatal cliff fall https://t.co/FWXAEvOk4U

— Sky News (@SkyNews) October 17, 2025



Ο 71χρονος Isak Andic, ο οποίος διατελούσε πρόεδρος του οίκου Mango, έχασε τη ζωή του τον Δεκέμβριο, όταν έπεσε από ύψος άνω των 90 μέτρων σε γκρεμό, στις σπηλιές του Μονσεράτ, κοντά στη Βαρκελώνη, καθώς έκανε εκδρομή με την οικογένειά του.

Σύμφωνα με την εφημερίδα La Vanguardia, οι ερευνητές εξετάζουν ορισμένες αντιφάσεις στις καταθέσεις του γιου του, ενώ αναλύουν και δεδομένα από το κινητό του τηλέφωνο. Ωστόσο, μετά από δέκα μήνες ερευνών, δεν έχει βρεθεί τίποτα που να ενοχοποιεί τον Jonathan Andic.

Το δικαστήριο της Βαρκελώνης επιβεβαίωσε ότι η υπόθεση παραμένει σφραγισμένη και δεν στρέφεται εναντίον συγκεκριμένου ατόμου, ενώ η οικογένεια Andic δηλώνει σίγουρη πως η αλήθεια θα αποκατασταθεί σύντομα.

Σε επίσημη ανακοίνωση, η οικογένεια ανέφερε:

«Η οικογένεια Andic δεν έχει σχολιάσει και δεν πρόκειται να σχολιάσει τον θάνατο του Isak Andic όλους αυτούς τους μήνες. Ωστόσο, επιθυμεί να δείξει τον σεβασμό της προς τις εν εξελίξει έρευνες και θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές, όπως έχει κάνει μέχρι τώρα. Είναι επίσης βέβαιοι ότι η διαδικασία αυτή θα ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν και ότι θα αποδειχθεί η αθωότητα του Jonathan Andic».

Ο Isak Andic, γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη, εγκαταστάθηκε στην Καταλονία τη δεκαετία του 1960 και το 1984 ίδρυσε τη Mango, η οποία εξελίχθηκε σε παγκόσμιο brand. Θεωρούνταν ανταγωνιστής του ιδρυτή της Zara, Αμάνθιο Ορτέγα, και η περιουσία του εκτιμάτο στα 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με το Forbes.

Μετά τον θάνατό του, ο Jonathan Andic ανέλαβε αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας και πρόεδρος του ομίλου MNG, ενώ οι αδελφές του, Τζούντιθ και Σάρα, ορίστηκαν αντιπρόεδροι.

Mango fashion tycoon's family says it is confident of son's innocence in homicide probe https://t.co/U0h2uoxcGG https://t.co/U0h2uoxcGG

— Reuters (@Reuters) October 17, 2025



Isak Andic: Πώς έχασε τη ζωή του ο ιδρυτής της Mango

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στις αρχές Δεκεμβρίου 2024 στην περιοχή Collbató, κοντά στον ορεινό όγκο του Μονσεράτ στη Βαρκελώνη. Ο Andic, λάτρης της φύσης και της πεζοπορίας, περνούσε μια μέρα αναψυχής με την οικογένειά του όταν έπεσε σε χαράδρα.

Όπως ανέφεραν οι έως τότε πληροφορίες, ο 71χρονος επιχειρηματίας φέρεται να έχασε την ζωή του αφού έπεσε από γκρεμό ύψους άνω των 100 μέτρων ενώ περπατούσε με τον γιο του κατά μήκος του μονοπατιού

Η Mango είχε επιβεβαιώσει τον θάνατό του με δήλωση του διευθύνοντος συμβούλου της, Τόνι Ρουίζ: «Με βαθιά λύπη ανακοινώνουμε τον απροσδόκητο θάνατο του Isak Andic, ιδρυτή και μη εκτελεστικού προέδρου της Mango, σε δυστύχημα που συνέβη αυτό το Σάββατο».

Διαβάστε επίσης