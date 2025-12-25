Τηλεθέαση: Με ποιο κανάλι έκαναν ρεβεγιόν Χριστουγέννων οι τηλεθεατές
Τι έδειξαν τα ραβασάκια της Nielsen;
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σε χριστουγεννιάτικο mood μπήκαν τα κανάλια χθες, παραμονή Χριστουγέννων. Στη βραδινή ζώνη ρίχτηκαν στην αρένα συναυλίες και εορταστικά επεισόδια εκπομπών με το κοινό να κάνει ξεκάθαρη επιλογή.
Έτσι, η συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού στο Royal Albert Hall, που μεταδόθηκε από τον ALPHA, σημείωσε 18% στο σύνολο και 15,2% στο δυναμικό κοινό.
Το εορταστικό «Ρουκ Ζουκ», στον ΑΝΤ1, σημείωσε 10% στο σύνολο και 8,4% στο δυναμικό κοινό. Η εκπομπή «Παρέα» στην ΕΡΤ1 κατέγραψε 8,2% στο σύνολο και 5,8% στους τηλεθεατές 18-54.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:59 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ολυμπιακός: Στο Top 100 των πιο ακριβών συλλόγων στον κόσμο!
14:15 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μεταγραφές: Δυνατό «μπάσιμο» για Καρέτσα και από τη Ρεάλ Μαδρίτης!
13:50 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση: Με ποιο κανάλι έκαναν ρεβεγιόν Χριστουγέννων οι τηλεθεατές
13:20 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Άλιμος: Κατέρρευσε μάντρα πολυκατοικίας από την κακοκαιρία
13:11 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Αγρίνιο: Συμπλοκή με μαχαίρωμα – Τραυματίστηκε 23χρονος
17:42 ∙ WHAT THE FACT