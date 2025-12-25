Τηλεθέαση: Με ποιο κανάλι έκαναν ρεβεγιόν Χριστουγέννων οι τηλεθεατές

Σε χριστουγεννιάτικο mood μπήκαν τα κανάλια χθες, παραμονή Χριστουγέννων. Στη βραδινή ζώνη ρίχτηκαν στην αρένα συναυλίες και εορταστικά επεισόδια εκπομπών με το κοινό να κάνει ξεκάθαρη επιλογή.

Έτσι, η συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού στο Royal Albert Hall, που μεταδόθηκε από τον ALPHA, σημείωσε 18% στο σύνολο και 15,2% στο δυναμικό κοινό.

Το εορταστικό «Ρουκ Ζουκ», στον ΑΝΤ1, σημείωσε 10% στο σύνολο και 8,4% στο δυναμικό κοινό. Η εκπομπή «Παρέα» στην ΕΡΤ1 κατέγραψε 8,2% στο σύνολο και 5,8% στους τηλεθεατές 18-54.

Διαβάστε επίσης