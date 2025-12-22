The Voice: Η τηλεθέαση και οι ισχυροί αντίπαλοι, η ανατροπή με τον τελικό

Στην τελική ευθεία έχει μπει το μουσικό σόου «The Voice» του ΣΚΑΪ, με τα νούμερα τηλεθέασης να συνεχίζουν να απασχολούν. Χθες Κυριακή, το live επεισόδιο κράτησε παρέα στο 18,4% του συνόλου και στο 14,9% του δυναμικού κοινού.

Μεγάλη έκπληξη το «IQ 160» του STAR, που σημείωσε 16,1% στο δυναμικόκοινό κερδίζοντας την πρώτη θέση. Στο σύνολο η κωμική σειρά έκανε 12,7%. Στο μέτωπο του MEGΑ, η δραματική σειρά «Μία νύχτα μόνο» κατέγραψε 20,3% στο σύνολο και 13,9% στο δυναμικό κοινό. «Η Γη της ελιάς», που πήρε τη σκυτάλη, έκανε 18,2% στο σύνολο και 11,1% στους τηλεθεατές 18-54.

Στον ΑΝΤ1, το τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» έκανε 14,1% στο σύνολο και 10,6% στο δυναμικό κοινό. Ο «Δικαστής», που ακολούθησε, έκανε 4,2% και 2,4% αντίστοιχα.

Τι θα γίνει με τον τελικό του «Voice»;

Στο χθεσινό επεισόδιο, έγινε και μία ανακοίνωση που αλλάζει τα δεδομένα. Ο μεγάλος τελικός δεν θα πραγματοποιηθεί στις 28 Δεκεμβρίου, αλλά στις 29 του μήνα προκειμένου να είναι όλοι οι κριτές εκεί. Ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο Χρήστος Μάστορας τραγουδούν σε νυχτερινά μαγαζιά, οπότε δεν θα μπορούσαν να είναι στο πλατό του «Voice» μέχρι τέλους.

