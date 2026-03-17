Σοκ στο Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας: 13χρονη έπεσε στο κενό και δίπλα συνέχισαν να… χορεύουν

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου, γύρω στις 15:30, στο Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας, κατά τη διάρκεια μεγάλου διαγωνισμού χορού, στον οποίο συμμετείχαν παιδιά και έφηβοι από διάφορες σχολές. Την ώρα που η 13χρονη βρισκόταν στη σκηνή, σε μια κατά τα άλλα «γιορτινή» διοργάνωση, βρέθηκε ξαφνικά στο κενό, μπροστά στα μάτια θεατών και άλλων παιδιών, πέφτοντας από ύψος περίπου τριών μέτρων.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το κενό βρίσκεται στο σημείο της ορχήστρας, κάτω από τη σκηνή, εκεί όπου τοποθετείται η ορχήστρα στις συναυλίες· για τις ανάγκες της εκδήλωσης αυτό είχε καλυφθεί πρόχειρα με ένα απλό μαύρο πανί, ίδιου χρώματος με τη σκηνή. Η 13χρονη, η οποία όπως λέει η μητέρα της δεν έτρεχε ούτε έπαιζε εκείνη την ώρα, αλλά περπατούσε έχοντας κερδίσει μάλιστα το ασημένιο μετάλλιο, μπέρδεψε το πανί με το κανονικό δάπεδο, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο κενό.

Το κορίτσι μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, όπου έφτασε περίπου στις 16:00, και νοσηλεύεται με κάταγμα λεκάνης, σε απόλυτη ακινησία, ενώ οι γιατροί παρακολουθούν υγρό που έχει εντοπιστεί στην κάτω κοιλιακή χώρα και θα αποφασίσουν εάν χρειαστεί χειρουργική επέμβαση. «Το παιδί είναι σε χειρουργική κλινική, σε ακινησία, περιμένουμε να δούμε αν θα μπει στο χειρουργείο», περιγράφει η μητέρα της 13χρονης Ευγενίας στο Newsbomb.

Όπως τονίζει, η κόρη της στάθηκε «πολύ τυχερή μέσα στην ατυχία της», καθώς φορούσε «ένα back στην πλάτη», που –όπως πιστεύει η ίδια– λειτούργησε σωτήρια. «Το back την έσωσε, αλλιώς θα χτυπούσε αυχένα και κεφάλι», λέει χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας το μέγεθος του κινδύνου που διέτρεξε το παιδί.

Την ίδια στιγμή, τα δύο άλλα παιδιά της οικογένειας, αδέλφια της 13χρονης, υπέστησαν σοκ βλέποντας την πτώση. «Το είδαν όλοι τι έγινε, εγώ αντιλήφθηκα μετά ότι ήταν το παιδί μου», αναφέρει η μητέρα, περιγράφοντας ένα σκηνικό πανικού μέσα στο θέατρο, με φωνές και παιδιά που έκλαιγαν.

«Μην ουρλιάζεις, τρομάζεις τα άλλα παιδιά» – Η οργή της μητέρας

Η μητέρα της 13χρονης, Ευγενία Λέσση, μιλά στο Newsbomb με λόγια οργής για τη συμπεριφορά των διοργανωτών τόσο την ώρα του ατυχήματος όσο και τις επόμενες ώρες και ημέρες. «Είχαν το θράσος να μου πουν “μην ουρλιάζεις, τρομάζεις τα άλλα παιδιά, αφού μιλάει το δικό σου”», καταγγέλλει, περιγράφοντας μια αντιμετώπιση που, όπως λέει, την εξόργισε τη στιγμή που έβλεπε το παιδί της τραυματισμένο μετά από πτώση από ύψος τριών μέτρων.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει, παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, οι διοργανωτές δεν σταμάτησαν τον διαγωνισμό ούτε τη στιγμή που στο θέατρο βρισκόταν ήδη το ΕΚΑΒ για να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στο παιδί. «Ο διαγωνισμός δεν σταμάτησε ούτε όταν ήταν το ΕΚΑΒ εκεί», σημειώνει, κάνοντας λόγο για μια εκδήλωση που συνέχισε «σαν να μη συμβαίνει τίποτα».

Η ίδια καταγγέλλει ότι, μετά το ατύχημα, κανείς από τους υπεύθυνους δεν επικοινώνησε μαζί της για να ενημερωθεί για την κατάσταση του παιδιού. «Οι διοργανωτές, μετά το συμβάν, ούτε ένα τηλεφώνημα “τι κάνει το παιδί”· δεν με πήρε κανείς», αναφέρει, τονίζοντας ότι ένιωσε εγκαταλελειμμένη την ώρα που έδινε μάχη στο νοσοκομείο δίπλα στην κόρη της.

«Έστησαν καρέκλες για να κρύψουν το κενό»

Ιδιαίτερα σοβαρή είναι και η καταγγελία της μητέρας ότι μετά το περιστατικό οι διοργανωτές επιχείρησαν να «σβήσουν» τα ίχνη της επικίνδυνης διαμόρφωσης του χώρου. «Τότε οι διοργανωτές έστησαν καρέκλες σε αυτό το σημείο για να δείξουν ότι υπήρχαν καρέκλες και όχι κενό», υποστηρίζει, αφήνοντας σαφείς υπαινιγμούς για προσπάθεια αλλοίωσης της πραγματικής εικόνας της σκηνής και του κενού.

Όπως περιγράφει, το κενό της ορχήστρας –εκεί που μπαίνει η ορχήστρα όταν γίνονται συναυλίες– είχε κλείσει προς την πλευρά των θεατών με ένα απλό μαύρο πανί, χωρίς καμία σοβαρή κατασκευή ασφαλείας ή σήμανση. «Αυτό καλύφθηκε με ένα απλό μαύρο πανί, το ίδιο χρώμα με τη σκηνή. Το παιδί περπατούσε και μπέρδεψε τη σκηνή με το πανί», εξηγεί, κάνοντας λόγο για μια «παγίδα θανάτου» που δεν φαινόταν με γυμνό μάτι.

Η καταγγελία αυτή εγείρει κρίσιμα ερωτήματα για το αν ο χώρος είχε ελεγχθεί επαρκώς για την ασφάλεια των συμμετεχόντων, ιδίως ανήλικων παιδιών, σε μια διοργάνωση με έντονη κίνηση πάνω στη σκηνή. Η εικόνα που περιγράφει η μητέρα παραπέμπει σε σοβαρές παραλείψεις στα μέτρα ασφαλείας αλλά και σε πιθανή απόπειρα αποποίησης ευθυνών από πλευράς των διοργανωτών εκ των υστέρων.

Screenshot

«Έκαναν αναρτήσεις σαν να μην συνέβη τίποτα»

Την οργή της μητέρας εντείνει και η στάση των διοργανωτών αφού συνέχισαν να δημοσιεύουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναρτήσεις που πανηγύριζαν για την επιτυχία του διαγωνισμού, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. «Έκαναν αναρτήσεις σαν να μην συμβαίνει τίποτα! Μπράβο για τον διαγωνισμό και τέτοια», καταγγέλλει η ίδια.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει, εκπρόσωποι των διοργανωτών την επισκέφθηκαν στο νοσοκομείο την επόμενη ημέρα, στις 17:00, και αυτό –όπως υποστηρίζει– «όταν προβλήθηκε το θέμα με πίεση του δικηγόρου» της.

Η Ευγενία Λέσση ξεκαθαρίζει ότι κινείται ήδη νομικά για την υπόθεση. Όπως μας λέει, έχει απευθυνθεί σε δικηγόρο και σκοπεύει να ζητήσει την πλήρη διερεύνηση του περιστατικού και την απόδοση ευθυνών σε όσους, κατά την άποψή της, έθεσαν την κόρη της σε θανάσιμο κίνδυνο.

Η μητέρα της 13χρονης ζητά να μην ξαναβρεθεί κανένα παιδί στη θέση της κόρης της και καλεί όσους έχουν ευθύνη –διοργανωτές, υπεύθυνους του θεάτρου και αρμόδιες αρχές– να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Την ίδια στιγμή, η εξέλιξη της υγείας της 13χρονης παραμένει στο επίκεντρο της αγωνίας, ενώ οι ιατρικές αποφάσεις για το αν θα χρειαστεί χειρουργείο θα ληφθούν τις επόμενες ώρες.