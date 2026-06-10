Φθιώτιδα: Δέντρο έπεσε, προκαλώντας βραχυκύκλωμα και πυρκαγιά

Snapshot Η πτώση μεγάλης λεύκας στη Φθιώτιδα προκάλεσε βραχυκύκλωμα και πυρκαγιά κοντά στο γήπεδο του Νέου Μοναστηρίου.

Η φωτιά εξαπλώθηκε λόγω του συνδυασμού πλαστικού και ξερών χόρτων, απειλώντας οχήματα και δέντρα στην περιοχή.

Ο αντιδήμαρχος Νίκος Καλημέρης και κάτοικοι προσπάθησαν να περιορίσουν την εξάπλωση της φωτιάς πριν φτάσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Οι πυροσβέστες του Κλιμακίου Δομοκού κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά, ενώ επιπλέον δυνάμεις από τη Λαμία ήταν σε ετοιμότητα για υποστήριξη.

Η πυρκαγιά προκάλεσε έντονο μαύρο καπνό και έκτακτη κινητοποίηση στην καρδιά του χωριού. Snapshot powered by AI

Βραχυκύκλωμα προκάλεσε η πτώση μιας μεγάλης λεύκας στη Φθιώτιδα, κοντά στο γήπεδο του Νέου Μοναστηρίου, το απόγευμα της Τετάρτης.

Το δέντρο έσπασε από τον αέρα και παρέσυρε ηλεκτροφόρα καλώδια, ενώ από το βραχυκύκλωμα ξέσπασε και πυρκαγιά.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, ο συνδυασμός πλαστικού με ξερά χόρτα, θέριεψαν τις φλόγες που απείλησαν ένα παρκαρισμένο τρακτέρ με πλατφόρμα και όλα τα μεγάλα δέντρα που προσφέρουν σκιά κατά μήκος του δρόμου μέσα στην καρδιά του χωριού.

Ο Αντιδήμαρχος Νίκος Καλημέρης με έναν πυροσβεστήρα και τους υδρονομείς ακι άλλους κατοίκους που βρίσκονταν στο σημείο, ρίχτηκαν στη μάχη για να απομακρύνουν όσα μπορούσαν από τον δρόμο της φωτιάς ώστε να μην ζημιά στο χωριό.

Οι δυνάμεις από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Δομοκού έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν σύντομα να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο, ενώ δυνάμεις από τη Λαμία ήταν στο δρόμο προκειμένου να βοηθήσουν αν χρειαζόταν.

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