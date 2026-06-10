Φωτιά τώρα στον Ασπρόκαμπο Φθιώτιδας: Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026, σε αγροτοδασική έκταση στον Ασπρόκαμπο Φθιώτιδας.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, δύο αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες των ΟΤΑ.