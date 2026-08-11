Επίθεση των Χούθι σε πλοίο σαουδαραβικών συμφερόντων στο Στενό Μπαμπ Ελ Μαντέμπ - Τρεις νεκροί

Νέα επίθεση των Χούθι σε πλοίο που έπλεε στο στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν

Νατάσα Παυλοπούλου

Επίθεση των Χούθι σε πλοίο σαουδαραβικών συμφερόντων στο Στενό Μπαμπ Ελ Μαντέμπ - Τρεις νεκροί
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Τρία μέλη του πληρώματος του φορτηγού πλοίου Tihamah σκοτώθηκαν σε επίθεση των Χούθι στο στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ στις 11/8.
  • Η επίθεση σημειώθηκε σε μια στρατηγική θαλάσσια οδό που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν και αποτελεί μέρος του ναυτικού αποκλεισμού που κήρυξαν οι Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας.
  • Πρόκειται για τους πρώτους θανάτους σε επίθεση των Χούθι σε πλοίο από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν τον Φεβρουάριο.
  • Η επίθεση έχει αυξήσει την αβεβαιότητα για τη ναυτιλία στην περιοχή, με τη διακίνηση πλοίων στο στενό να έχει μειωθεί από 50 σε 32 πλοία ημερησίως.
  • Το πλοίο Tihamah είχε σημαία Τανζανίας και δεν ανήκε σε Σαουδάραβες κατά την επίθεση, ενώ το πλήρωμα είχε χάσει τον έλεγχο και το προσέγγισε η ακτοφυλακή της Υεμένης.
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Το σκάφος Tihamah, ένα μικρό φορτηγό πλοίο σαουδαραβικών συμφερόντων με σημαία Τανζανίας δέχθηκε σήμερα (11/8) επίθεση από τους Ιρανόφιλους Χούθι της Υεμένης στο στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρία μέλη του πληρώματος, δήλωσαν πηγές της ακτοφυλακής της Υεμένης και στρατιωτικοί αξιωματούχοι.

Είναι οι πρώτοι θάνατοι σε αεροπορική επιδρομή των Χούθι σε πλοίο από τότε που ξεκίνησε η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή,μετά τις επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν στο τέλος Φεβρουαρίου. Οι Χούθι, οι οποίοι δεν έχουν ακόμη αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση, κήρυξαν ναυτικό αποκλεισμό κατά της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα τον περασμένο μήνα, σε απάντηση σε αυτό που χαρακτήρισαν ως πολιορκία από τη Σαουδική Αραβία. Το Ριάντ αρνείται ότι είχε πολιορκήσει την Υεμένη.

Η Υπηρεσία Ναυτιλιακού Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (UK Maritime Trade Operations) δήλωσε ένα φορτηγό πλοίο στα ανοικτά των ακτών της αλ-Μόκα στην Υεμένη χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα, με αποτέλεσμα να υπάρξουν θύματα. Η βρετανική εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας Ambrey δήλωσε ότι το πλοίο φέρεται να έγινε στόχος και να προκλήθηκαν ζημιές από τους Χούθι, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρία μέλη του πληρώματος, ενώ βρισκόταν αγκυροβολημένο 3,3 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του νησιού Perim στην Υεμένη.

Δύο Πακιστανοί και ένας Ινδονήσιος σκοτώθηκαν καθώς το πλοίο απέπλευε από τη Σαλάλα στο Ομάν μέσω Τζιμπουτί, ανέφεραν πηγές από την Υεμένη. Μετά την επίθεση, το πλήρωμα έχασε τον έλεγχο του πλοίου και το προσέγγισε η ακτοφυλακή της Υεμένης, πρόσθεσαν.

Οι επιθέσεις σε πλοία στο ζωτικής σημασίας Στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ έχουν αυξήσει την αβεβαιότητα για τις ναυτιλιακές εταιρείες που έχουν ήδη πληγεί από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ. Κατά μέσο όρο 32 πλοία την ημέρα διέσχιζαν το στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler, ενώ πριν από τον αποκλεισμό, κατά μέσο όρο 50 πλοία την ημέρα διέσχιζαν τη θαλάσσια οδό.

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