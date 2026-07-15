Reuters: Το Ιράν απειλεί να κλείσει κι άλλες κρίσιμες θαλάσσιες οδούς -Φόβος για το Μπαμπ-ελ Μαντέμπ

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν απείλησαν να κλείσουν «όλους τους υπόλοιπους διαδρόμους εξαγωγών που ωφελούν τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους», μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Reuters: Το Ιράν απειλεί να κλείσει κι άλλες κρίσιμες θαλάσσιες οδούς -Φόβος για το Μπαμπ-ελ Μαντέμπ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν απείλησαν να κλείσουν όλους τους διαδρόμους εξαγωγών που ωφελούν τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους, μετά το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ.
  • Το Ιράν ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τους συμμάχους του Χούθι για να κλείσει το στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ, θέτοντας σε κίνδυνο σημαντικές ενεργειακές οδούς.
  • Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέο κύμα επιδρομών κατά ιρανικών στόχων κοντά στο Στενό του Ορμούζ, απαντώντας σε επιθέσεις σε εμπορικά πλοία που αποδίδουν στο Ιράν.
  • Οι Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι το Στενό του Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό μέχρι το «τέλος των κακών της Αμερικής», ενώ επιτέθηκαν σε αμερικανικές βάσεις και εγκαταστάσεις στην περιοχή.
  • Ο πρόεδρος Τραμπ απείλησε με πλήγματα σε ιρανικούς ενεργειακούς στόχους αν η Τεχεράνη δεν επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις, ενώ οι τιμές πετρελαίου ανέβηκαν λόγω των εντάσεων στη ναυσιπλοΐα.
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Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν απείλησε να κλείσει «όλους τους άλλους διαδρόμους εξαγωγών που ωφελούν τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους», ανέφεραν ιρανικά μέσα ενημέρωσης, αφότου το Ιράν έκλεισε το Στενό του Ορμούζ και οι ΗΠΑ επέβαλαν εκ νέου ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων. «Οι ενεργειακές εξαγωγές της περιοχής είτε θα μοιράζονται από όλους είτε δεν θα είναι διαθέσιμες σε κανέναν», ανέφεραν οι Φρουροί της Επανάστασης σε ανακοίνωση που μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Σύμφωνα με το Reuters, αναλυτές εκτιμούν ότι το Ιράν αφήνει να εννοηθεί πως ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τους συμμάχους του, τους Χούθι της Υεμένης, για να κλείσει το στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ, τη θαλάσσια δίοδο που οδηγεί στην Ερυθρά Θάλασσα, ανοίγοντας έτσι νέο μέτωπο απέναντι στην Ουάσιγκτον και θέτοντας σε κίνδυνο δύο από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες του πλανήτη.

Το Στενό συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν και μέσω αυτού διέρχονται οι εξαγωγές πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας, καθώς και σημαντικό μέρος της παγκόσμιας ναυτιλιακής κίνησης. Ανώτατος αξιωματούχος των Χούθι προειδοποίησε τη Δευτέρα ότι η οργάνωση είναι έτοιμη να κλείσει το στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ – κίνηση που, όπως είπε, θα μπορούσε να εκτινάξει την τιμή του πετρελαίου στα 200 δολάρια το βαρέλι – εάν η Σαουδική Αραβία συνεχίσει τις επιθέσεις στην Υεμένη, σύμφωνα με το ιρανικό Press TV.

Οι δυνάμεις των Χούθι εκτόξευσαν πυραύλους κατά της Σαουδικής Αραβίας, κατηγορώντας το Ριάντ ότι βομβάρδισε αεροδρόμιο που βρίσκεται υπό τον έλεγχό τους, τερματίζοντας έτσι μια τετραετή εκεχειρία στη σύγκρουση μεταξύ του βασιλείου και της προσκείμενης στο Ιράν οργάνωσης.

Οι Χούθι έχουν ήδη αποδείξει ότι μπορούν να διαταράξουν σοβαρά το παγκόσμιο εμπόριο μέσω του Μπαμπ ελ Μαντέμπ. Μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Γάζα, τον Οκτώβριο του 2023, η υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση εξαπέλυσε επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, υποστηρίζοντας ότι στόχευε πλοία που συνδέονταν με το Ισραήλ, σε ένδειξη στήριξης προς τους Παλαιστινίους.

Η νέα απειλή κατά της διεθνούς ναυσιπλοΐας διατυπώνεται μία ημέρα μετά την ανακοίνωση του αμερικανικού στρατού ότι ξεκίνησε νέο κύμα επιδρομών «με στόχο την περαιτέρω αποδυνάμωση των ιρανικών δυνατοτήτων που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν ότι το Ιράν επιτέθηκε σε επτά εμπορικά πλοία την τελευταία εβδομάδα, με αποτέλεσμα σχεδόν δώδεκα μέλη πληρωμάτων να έχουν σκοτωθεί, να αγνοούνται ή να έχουν τραυματιστεί. Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε αργά την Τρίτη ότι έπληξε δεκάδες στρατιωτικούς στόχους κοντά στα Στενά του Ορμούζ και σε παράκτιες περιοχές του Ιράν. Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), το κύμα των επιδρομών διήρκεσε επτά ώρες.

«Μέχρι το τέλος των κακών της Αμερικής»

Οι Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν την Τετάρτη ότι το Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό μέχρι αυτό που χαρακτήρισαν ως «το τέλος των κακών της Αμερικής». Πριν από την έναρξη του πολέμου, τον Φεβρουάριο, περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων μεταφορών πετρελαίου και φυσικού αερίου διερχόταν καθημερινά από τα Στενά του Ορμούζ.

Παράλληλα, οι Φρουροί ανακοίνωσαν ότι έπληξαν εγκαταστάσεις διοίκησης και ελέγχου, επιμελητείας, καυσίμων και στρατιωτικού εξοπλισμού του 5ου Στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, ως αντίποινα για τα τελευταία αμερικανικά πλήγματα.

Υποστήριξαν επίσης ότι πυρπόλησαν και κατέστρεψαν αμερικανική εγκατάσταση επιμελητείας στη Μίνα Αμπντάλα του Κουβέιτ, ενώ η αεροπορία τους έπληξε αμερικανική βάση στο Αζράκ της Ιορδανίας, στοχοποιώντας υπόστεγα αεροσκαφών. Σύμφωνα με τους ίδιους, μέρος των αμερικανικών επιθέσεων είχε εξαπολυθεί από βάσεις που βρίσκονται στην Ιορδανία.

Νωρίτερα, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Κουβέιτ μετέδωσε ότι πυρκαγιά που ξέσπασε σε σημείο το οποίο είχε δεχθεί ιρανική επίθεση τέθηκε υπό έλεγχο. Δεν έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για την ίδια εγκατάσταση στην οποία αναφέρθηκαν οι Φρουροί της Επανάστασης. Η αντιαεροπορική άμυνα της Ιορδανίας ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε και κατέρριψε τρεις βαλλιστικούς πυραύλους που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χώρας από το Ιράν τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Ο Τραμπ απειλεί με πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Τρίτη ότι την επόμενη εβδομάδα θα στοχοποιήσει ιρανικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και γέφυρες, εάν η Τεχεράνη δεν επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις. «Θα αφήσω για το τέλος τους ενεργειακούς στόχους, αλλά τελικά θα τους χτυπήσουμε», δήλωσε στο Fox News.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι Αμερικανοί διαπραγματευτές έχουν ήδη επικοινωνήσει με τους Ιρανούς ομολόγους τους, μεταφέροντας το μήνυμα ότι «καλύτερα να καταλήξουν σε συμφωνία». Ο Τραμπ είχε προτείνει τη Δευτέρα την επιβολή τέλους 20% στα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό του ΟΗΕ και άλλους φορείς. Την Τρίτη εγκατέλειψε την ιδέα αυτή και δήλωσε, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες, ότι θα επιδιώξει αντ’ αυτού επενδυτικές συμφωνίες με τα κράτη του Κόλπου.

Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν νέα άνοδο σήμερα, αφού την Τρίτη είχαν κλείσει με άνοδο 2%, στο υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου μήνα, καθώς οι τελευταίες εξελίξεις εντείνουν τις ανησυχίες για διαταραχές στον εφοδιασμό μέσω των Στενών του Ορμούζ.



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