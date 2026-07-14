Τραμπ: Άκυρα τα διόδια 20% στα Στενά του Ορμούζ - Αντικαθίστανται με συμφωνίες

Ο Αμερικανός πρόεδρος προχώρησε σε νέα δήλωση για τη Μέση Ανατολή, ανακοινώνοντας τεράστιες εμπορικές συμφωνίες με τα κράτη του Κόλπου

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Τραμπ: Άκυρα τα διόδια 20% στα Στενά του Ορμούζ - Αντικαθίστανται με συμφωνίες
AP/Alex Brandon
ΚΟΣΜΟΣ
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Με αναρτησή του στο δικό του μέσο κοινωνικής δικτύωσης TruthSocial, o Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να αντικαταστήσει την επιβολή «διοδίων» ύψους 20% στα Στενά του Ορμούζ με επενδυτικές και επιχειρηματικές συμφωνίες με τις χώρες του κόλπου, λίγο παραπάνω από 24 ώρες μετά την αρχική ανακοίνωση.

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Ο Τραμπ επέλεξε να εξάρει δημόσια τη στρατιωτική ηγεσία των ΗΠΑ, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ, τον πρόεδρο του Μικτού Επιτελείου Νταν Κέιν και τον διοικητή της Κεντρικής Διοίκησης (CENTCOM), Ναύαρχο Μπραντ Κούπερ.

Σύμφωνα με τις αναφορές του Αμερικανού προέδρου, η παρουσία των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή εγγυάται ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν ανοιχτά για τη διεθνή ναυσιπλοΐα. Κι όμως, αυτή η ελευθερία κίνησης δεν θα ισχύει για το Ιράν, το οποίο ο Τραμπ κατηγορεί ευθέως για «ψευδή, βίαιη και κακόβουλη ηγεσία» που οδηγεί τη χώρα στην καταστροφή.

Όπως ανακοινώθηκε από τον ίδιο, οι ΗΠΑ προχωρούν σε πλήρη αποκλεισμό που θα επηρεάσει αποκλειστικά πλοία που προέρχονται ή κατευθύνονται σε ιρανικά λιμάνια, καθώς και όσα μεταφέρουν ιρανικά φορτία. Η κίνηση αυτή παρουσιάζεται από την Ουάσιγκτον ως αναγκαίο μέτρο πίεσης, με τον Τραμπ να υποστηρίζει ότι οι μέρες που η Τεχεράνη ευθυνόταν για τον θάνατο εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, ανάμεσά τους και 52.000 διαδηλωτών, έχουν περάσει ανεπιστρεπτί.

Η ανατροπή με το τέλος 20% και οι υποσχέσεις για επενδύσεις

Η μεγαλύτερη είδηση της προεδρικής παρέμβασης αφορά την οικονομική πτυχή της κρίσης. Ο Τραμπ δήλωσε ότι κάνει πίσω όσον αφορά την επιβολή του αμφιλεγόμενου τέλους αποζημίωσης 20% που προοριζόταν για τα πλοία που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η απόφαση αυτή ελήφθη μετά από εξαιρετικά παραγωγικές συνομιλίες που είχε με ηγέτες της Μέσης Ανατολής. Αντί του δασμού, ο Αμερικανός πρόεδρος υπόσχεται ότι τα κράτη του Κόλπου θα προχωρήσουν σε μαζικές εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες εντός των ΗΠΑ.

Κατά τον ίδιο, οι επενδύσεις αυτές θα αποδειχθούν εξαιρετικά επωφελείς και για τις ίδιες τις αραβικές χώρες. Ο Τραμπ επιμένει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δουν εισροή κεφαλαίων, εργοστασίων και βιομηχανικού εξοπλισμού σε ιστορικά επίπεδα, γεγονός που όπως ισχυρίζεται θα δημιουργήσει εκατομμύρια νέες, υψηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας για τους Αμερικανούς.

Στον επίλογο της ανάρτησής του, ο Ρεπουμπλικανός ηγέτης επανέλαβε τη δέσμευσή του ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, κλείνοντας με ένα τυπικό ευχαριστήριο μήνυμα προς τους υποστηρικτές του.

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