Γιγαντιαία πινακίδα στην Τεχεράνη ζητά τον θάνατο Τραμπ και Νετανιάχου - Φωτογραφίες πάνω σε φέρετρα

Snapshot Μια γιγαντιαία διαφημιστική πινακίδα στην πλατεία Παλαιστίνης στην Τεχεράνη καλεί για θάνατο του Μπένζαμιν Νετανιάχου, της οικογένειάς του και της οικογένειας Τραμπ.

Η πινακίδα συνοδεύεται από απειλητικό μήνυμα στα περσικά και εβραϊκά που αναφέρει «Αίμα αντί αίματος, οφθαλμόν αντί οφθαλμού».

Η διαφήμιση φαίνεται να έχει δημιουργηθεί ή επεξεργαστεί με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης και στοχεύει υψηλόβαθμους Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους.

Πρόκειται για συνέχεια των ιρανικών εκκλήσεων για εκδίκηση μετά την εξόντωση διοικητών των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και του Αλί Χαμενεΐ.

Η πλατεία Παλαιστίνης χρησιμοποιείται συχνά για προπαγάνδα κατά του Ισραήλ και έχει φιλοξενήσει παλαιότερα απειλητικές πινακίδες και μηνύματα. Snapshot powered by AI

Μια τεράστια διαφημιστική πινακίδα έκανε την εμφάνισή της στην πλατεία Παλαιστίνης στην Τεχεράνη, στοχοποιώντας υψηλόβαθμούς Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους και τις οικογένειές τους.

Οι εικόνες συνοδεύουν ένα απειλητικό μήνυμα στα περσικά και στα εβραϊκά: «Αίμα για αίματος, οφθαλμός αντί οφθαλμού».

Η διαφημιστική πινακίδα, η οποία φαίνεται να έχει δημιουργηθεί ή επεξεργαστεί με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, δείχνει εικόνες του πρωθυπουργού Μπένζαμιν Νετανιάχου και της συζύγου του, Σάρα, τοποθετημένες σε φέρετρα.

Iran's Giant Billboard Calls for Death of Trump, Netanyahu



A massive display in Tehran's Palestine Square features Israeli and American leaders alongside members of their families, accompanied by threatening messages in Hebrew and Farsi, marking the latest escalation in Iran's… — C14 News Israel • Headlines (@c14israel) July 14, 2026

Περιλαμβάνονται επίσης η σύζυγος του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Μελάνια Τραμπ, η κόρη και ο γαμπρό του, Ιβάνκα Τραμπ, και Τζάρεντ Κούσνερ.

Πρόκειται για μία συνέχεια μιας σειράς επανειλημμένων εκκλήσεων για εκδίκηση από το Ιράν μετά την εξάλειψη των διοικητών του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και πρώην Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ.

Μέχρι στιγμής, οι απειλές απευθύνονται κυρίως στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με τις πιο σαφείς να προέρχονται από τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ στο τέλος της νεκρώσιμης ακολουθίας του πατέρα του.

Σε αυτή την απειλή, ο νέος Αγιατολάχ έγραψε: «Ορκιζόμαστε να εκδικηθούμε το αίμα σας και το αίμα όλων όσων σκοτώθηκαν και στους δύο πολέμους. Αυτή η εκδίκηση είναι η θέληση του λαού μας και πρέπει να πραγματοποιηθεί στο εγγύς μέλλον».

Η πλατεία Παλαιστίνης στην Τεχεράνη έχει χρησιμεύσει ως μια από τις πιο ορατές πλατφόρμες προπαγάνδας του ιρανικού καθεστώτος κατά του Ισραήλ τα τελευταία χρόνια.

Στο παρελθόν, είχε εβραϊκές πινακίδες με απειλητικά μηνύματα όπως «Θα το μετανιώσεις», «Καταφύγιο» και «Προμηθευτείτε τρόφιμα και προμήθειες», καθώς και μια γιγαντιαία διαφημιστική πινακίδα μετά τη δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγια που γράφει «Περιμένετε αυστηρή τιμωρία».

Τον Μάιο του 2025, μια διαφημιστική πινακίδα στα εβραϊκά και τα φαρσί εμφανίστηκε στην πλατεία με τη δήλωση ότι «το Ισραήλ δεν θα δει τα επόμενα 15 χρόνια».