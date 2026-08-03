CENTCOM: 44 πλοία αναχαιτίστηκαν και εκτράπηκαν στα στενά του Ορμούζ

Τα μέτρα εφαρμόζονται για να διασφαλιστεί ο έλεγχος της ναυτιλίας και η εφαρμογή του καθεστώτος κυρώσεων κατά του Ιράν

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

CENTCOM: 44 πλοία αναχαιτίστηκαν και εκτράπηκαν στα στενά του Ορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ ανακατεύθυναν 44 εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ στις 3 Αυγούστου.
  • Οι αμερικανικές δυνάμεις αχρήστευσαν δύο πλοία και επιβιβάστηκαν σε άλλα δύο για ελέγχους.
  • Οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται για να διασφαλιστεί ο έλεγχος της ναυτιλίας και η εφαρμογή των κυρώσεων κατά του Ιράν.
  • Η CENTCOM επιβεβαιώνει τη συνέχιση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν από τις ΗΠΑ.
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Οι Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ συνεχίζουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, στις 3 Αυγούστου, ο αμερικανικός στρατός είχε ανακατευθύνει 44 εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ.

Εκτός από την αλλαγή δρομολόγησης πλοίων, οι δυνάμεις των ΗΠΑ διεξήγαγαν στρατιωτικές επιχειρήσεις στη θάλασσα.

Σύμφωνα με την CENTCOM, ο στρατός αχρήστευσε δύο πλοία και επιβιβάστηκε σε άλλα δύο πλοία για τη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο των ισχυόντων περιορισμών.

Τα μέτρα αυτά εφαρμόστηκαν για να διασφαλιστεί ο έλεγχος της ναυτιλίας και η εφαρμογή του καθεστώτος κυρώσεων κατά του Ιράν.

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