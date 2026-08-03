CENTCOM: 44 πλοία αναχαιτίστηκαν και εκτράπηκαν στα στενά του Ορμούζ

Snapshot Οι Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ ανακατεύθυναν 44 εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ στις 3 Αυγούστου.

Οι αμερικανικές δυνάμεις αχρήστευσαν δύο πλοία και επιβιβάστηκαν σε άλλα δύο για ελέγχους.

Οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται για να διασφαλιστεί ο έλεγχος της ναυτιλίας και η εφαρμογή των κυρώσεων κατά του Ιράν.

Η CENTCOM επιβεβαιώνει τη συνέχιση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν από τις ΗΠΑ. Snapshot powered by AI

Οι Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ συνεχίζουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, στις 3 Αυγούστου, ο αμερικανικός στρατός είχε ανακατευθύνει 44 εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ.

Εκτός από την αλλαγή δρομολόγησης πλοίων, οι δυνάμεις των ΗΠΑ διεξήγαγαν στρατιωτικές επιχειρήσεις στη θάλασσα.

Σύμφωνα με την CENTCOM, ο στρατός αχρήστευσε δύο πλοία και επιβιβάστηκε σε άλλα δύο πλοία για τη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο των ισχυόντων περιορισμών.

Τα μέτρα αυτά εφαρμόστηκαν για να διασφαλιστεί ο έλεγχος της ναυτιλίας και η εφαρμογή του καθεστώτος κυρώσεων κατά του Ιράν.